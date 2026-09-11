Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқади
Honor компанияси ўзининг навбатдаги флагман гаджети — Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари бозорга чиқарилишини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг тақдимоти ва савдолар бошланиши жорий йилнинг 28-сентябрига белгиланган бўлиб, мазкур тадбирда компания шунингдек Magic9 сериясини ҳам омма эътиборига ҳавола этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод ақлли соатлари ўзидан олдинги авлод моделининг таниқли дизайн концепциясини сақлаб қолади. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга танлов имкониятини кенгайтириш мақсадида бир нечта версияларни тақдим этади. Хусусан, соатнинг ёрқин сариқ рангли безаклари, экран атрофидаги дақиқа шкаласи ҳамда янада динамик кўринишга эга бўлган махсус спорт версияси ишлаб чиқилган.
Sport услубидаги дизайн билан бир қаторда, анъанавий кўринишни афқал кўрадиган харидорлар учун классик сиферблат ва жигарранг тасмали муқобил вариант ҳам тақдим этилади. Бу эса гаджетни ҳам кундалик иш жараёнида, ҳам жисмоний машғулотлар вақтида қулай тарзда тақиб юриш имконини беради.
Саломатликни назорат қилишнинг илғор функциялариHonor Watch 6 Pro моделининг энг асосий ва диққатга сазовор янгилиги сифатида саломатлик кўрсаткичларини назорат қилувчи кенгайтирилган функциялар тўплами эътироф этилмоқда. Компания вакилларининг маълумот беришича, соатга илк бор юрак фаолиятининг тўхташини (апноэ) мониторинг қилиш тизими ўрнатилади.
Мазкур инновацион тизим фавқулодда ва хавфли вазиятларда фойдаланувчини ўз вақтида огоҳлантиришга мўлжалланган. Бу эса фойдаланувчининг умумий аҳволини доимий назоратда ушлаб туриш ва эҳтимолий хавфларнинг олдини олишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Шунингдек, янги ақлли соатлар қон босимини ўлчашнинг такомиллаштирилган 2.0 тизими, қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатиб бориш имконияти ва кўрсаткичларни янада аниқ таҳлил қилишга хизмат қилувчи янгиланган Смарт Эе Сенсинг технологияси билан жиҳозланади.
Ҳозирги кунда расмий савдо каналлари орқали Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Ушбу тиббий йўналишдаги функциялар билан бойитилган гаджет технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…