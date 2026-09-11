Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқади

·0·Техно
Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқади

Honor компанияси ўзининг навбатдаги флагман гаджети — Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари бозорга чиқарилишини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг тақдимоти ва савдолар бошланиши жорий йилнинг 28-сентябрига белгиланган бўлиб, мазкур тадбирда компания шунингдек Magic9 сериясини ҳам омма эътиборига ҳавола этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод ақлли соатлари ўзидан олдинги авлод моделининг таниқли дизайн концепциясини сақлаб қолади. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга танлов имкониятини кенгайтириш мақсадида бир нечта версияларни тақдим этади. Хусусан, соатнинг ёрқин сариқ рангли безаклари, экран атрофидаги дақиқа шкаласи ҳамда янада динамик кўринишга эга бўлган махсус спорт версияси ишлаб чиқилган.

Sport услубидаги дизайн билан бир қаторда, анъанавий кўринишни афқал кўрадиган харидорлар учун классик сиферблат ва жигарранг тасмали муқобил вариант ҳам тақдим этилади. Бу эса гаджетни ҳам кундалик иш жараёнида, ҳам жисмоний машғулотлар вақтида қулай тарзда тақиб юриш имконини беради.

Саломатликни назорат қилишнинг илғор функциялари

Honor Watch 6 Pro моделининг энг асосий ва диққатга сазовор янгилиги сифатида саломатлик кўрсаткичларини назорат қилувчи кенгайтирилган функциялар тўплами эътироф этилмоқда. Компания вакилларининг маълумот беришича, соатга илк бор юрак фаолиятининг тўхташини (апноэ) мониторинг қилиш тизими ўрнатилади.

Мазкур инновацион тизим фавқулодда ва хавфли вазиятларда фойдаланувчини ўз вақтида огоҳлантиришга мўлжалланган. Бу эса фойдаланувчининг умумий аҳволини доимий назоратда ушлаб туриш ва эҳтимолий хавфларнинг олдини олишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Шунингдек, янги ақлли соатлар қон босимини ўлчашнинг такомиллаштирилган 2.0 тизими, қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатиб бориш имконияти ва кўрсаткичларни янада аниқ таҳлил қилишга хизмат қилувчи янгиланган Смарт Эе Сенсинг технологияси билан жиҳозланади.

Ҳозирги кунда расмий савдо каналлари орқали Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Ушбу тиббий йўналишдаги функциялар билан бойитилган гаджет технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

HonorСмарт ВатчТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиGalaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиБугун, 10:57Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиSamsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиБугун, 09:27Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиНинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:23Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиКосмик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиБугун, 00:50Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиКеча, 21:52Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади