Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо берди

·6·Спорт
Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо берди

Лондоннинг Арсенал клуби Чемпионатлар лигаси умумий босқичининг дастлабки турида сафарда Италиянинг Наполи жамоасини минимал ҳисобда мағлуб этди. Стадио Диего Армандо Марадона стадионида кечган кескин ва муросасиз кечган баҳсда Микел Артета шогирдлари муҳим уч очкони қўлга киритди. Ўйиндан сўнг инглизлар яримҳимоячиси Деклан Райс рақиб сафидаги таниқли футболчи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашув тақдирини иккинчи бўлим охирида киритилган гол ҳал қилган бўлса-да, майдон марказидаги курашлар асосий муҳокама мавзусига айланди. Арсенал яримҳимоясининг таянчи бўлган Деклан Райс ўйин давомида собиқ рақиби билан тўқнаш келди. Унинг сўзларига кўра, ёзда А Серия клубига кўчиб ўтган тажрибали яримҳимоячи Европа саҳнасида ҳамон улкан хавф туғдура олади.

Кевин Де Бруйне ўзининг юқори савиясини кўрсатди

Наполи сафида мавсумдаги илк асосий таркиб ўйинини ўтказган Кевин Де Бруйне майдонда фаол ҳаракат қилди. Мавсум бошида жароҳатлар ва захирада қолишлар сабабли бироз қийинчиликларга учраган белгиялик футболчи ушбу баҳсда ўзининг ҳақиқий имкониятларини намойиш этди. У рақиб ҳимоясига жиддий бош оғриқ туғдириб, майдон марказида ўйинни бошқарди.

Ўйиндан кейин Приме Видео телеканалига берган интервюсида Деклан Райс рақибининг маҳоратига тан берди. "Ҳатто бугун ғалаба қозонган бўлсак ҳам, у бизга кўп муаммолар туғдирди," – деди инглизистонлик яримҳимоячилардан бири. Райснинг қўшимча қилишича, шунча йиллик қарама-қаршиликлардан сўнг унинг майдонда яна кўргани ёқимли бўлган, чунки у жуда ақлли ва бўш зоналарни мукаммал топа оладиган ўйинчи ҳисобланади.

Микел Артета ва Кевин Де Бруйне ўртасидаги илиқ муносабат

Футболчиларнинг ўзаро ҳурмати мураббийлар штабида ҳам давом этди. Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўйин тугагач, ўзининг собиқ шогирди билан илиқ тарзда кўришди. Эслатиб ўтамиз, Артета Манчестер Сити клубида мураббий ёрдамчиси бўлиб ишлаган йилларида белгиялик юлдуз билан яқиндан ишлаган эди.

Матбуот анжуманида Микел Артета ўзининг собиқ шогирдига юқори баҳо бериб, уни дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири деб атади. Артета ўз интервюсида: "Агар Наполида менинг энг севимли ўйинчиларимдан бири бўлса, бу – Кевин Де Бруйне. Мен у билан тўрт йилга яқин бирга ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Менимча, у тарихдаги энг яхши яримҳимоячилардан бири ва унинг ўйинини томоша қилиш ҳамон завқ бағишлайди", дея эътироф этди.

Ўз навбатида, тажрибали белгиялик яримҳимоячи ҳам рақиб жамоанинг кучини эътироф этиб, Арсенал ҳозирда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири эканини таъкидлади. Шунга қарамай, майдондаги тактик курашларда устунликка эришган меҳмонлар якунда ўз мақсадига эришди. Арсенал сардори Мартин Одегор кечки голни уриб, жамоасига Европа мусобақасидаги юришини ғалаба билан бошлашни таъминлади.

Деклан РисеКевин Де БруйнеМикел АртетаЧемпионатлар лигасиАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиМанчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиБугун, 13:38Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиБугун, 11:52Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 10:51Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиБугун, 10:39Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиБугун, 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди