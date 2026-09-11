Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо берди
Лондоннинг Арсенал клуби Чемпионатлар лигаси умумий босқичининг дастлабки турида сафарда Италиянинг Наполи жамоасини минимал ҳисобда мағлуб этди. Стадио Диего Армандо Марадона стадионида кечган кескин ва муросасиз кечган баҳсда Микел Артета шогирдлари муҳим уч очкони қўлга киритди. Ўйиндан сўнг инглизлар яримҳимоячиси Деклан Райс рақиб сафидаги таниқли футболчи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашув тақдирини иккинчи бўлим охирида киритилган гол ҳал қилган бўлса-да, майдон марказидаги курашлар асосий муҳокама мавзусига айланди. Арсенал яримҳимоясининг таянчи бўлган Деклан Райс ўйин давомида собиқ рақиби билан тўқнаш келди. Унинг сўзларига кўра, ёзда А Серия клубига кўчиб ўтган тажрибали яримҳимоячи Европа саҳнасида ҳамон улкан хавф туғдура олади.
Кевин Де Бруйне ўзининг юқори савиясини кўрсатдиНаполи сафида мавсумдаги илк асосий таркиб ўйинини ўтказган Кевин Де Бруйне майдонда фаол ҳаракат қилди. Мавсум бошида жароҳатлар ва захирада қолишлар сабабли бироз қийинчиликларга учраган белгиялик футболчи ушбу баҳсда ўзининг ҳақиқий имкониятларини намойиш этди. У рақиб ҳимоясига жиддий бош оғриқ туғдириб, майдон марказида ўйинни бошқарди.
Ўйиндан кейин Приме Видео телеканалига берган интервюсида Деклан Райс рақибининг маҳоратига тан берди. "Ҳатто бугун ғалаба қозонган бўлсак ҳам, у бизга кўп муаммолар туғдирди," – деди инглизистонлик яримҳимоячилардан бири. Райснинг қўшимча қилишича, шунча йиллик қарама-қаршиликлардан сўнг унинг майдонда яна кўргани ёқимли бўлган, чунки у жуда ақлли ва бўш зоналарни мукаммал топа оладиган ўйинчи ҳисобланади.
Микел Артета ва Кевин Де Бруйне ўртасидаги илиқ муносабатФутболчиларнинг ўзаро ҳурмати мураббийлар штабида ҳам давом этди. Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўйин тугагач, ўзининг собиқ шогирди билан илиқ тарзда кўришди. Эслатиб ўтамиз, Артета Манчестер Сити клубида мураббий ёрдамчиси бўлиб ишлаган йилларида белгиялик юлдуз билан яқиндан ишлаган эди.
Матбуот анжуманида Микел Артета ўзининг собиқ шогирдига юқори баҳо бериб, уни дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири деб атади. Артета ўз интервюсида: "Агар Наполида менинг энг севимли ўйинчиларимдан бири бўлса, бу – Кевин Де Бруйне. Мен у билан тўрт йилга яқин бирга ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Менимча, у тарихдаги энг яхши яримҳимоячилардан бири ва унинг ўйинини томоша қилиш ҳамон завқ бағишлайди", дея эътироф этди.
Ўз навбатида, тажрибали белгиялик яримҳимоячи ҳам рақиб жамоанинг кучини эътироф этиб, Арсенал ҳозирда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири эканини таъкидлади. Шунга қарамай, майдондаги тактик курашларда устунликка эришган меҳмонлар якунда ўз мақсадига эришди. Арсенал сардори Мартин Одегор кечки голни уриб, жамоасига Европа мусобақасидаги юришини ғалаба билан бошлашни таъминлади.
…