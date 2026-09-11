Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилди
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компаниясининг ўзига хос дизайнга эга янги Huawei Пура Х Виев смартфони савдога чиққан илк куниёқ юқори оммабопликка эришди. Биринчи сутканинг ўзида мазкур қурилмадан 180 мингдан ортиқ дона сотилган бўлиб, бу технология бозорида катта қизиқиш уйғотди. Ушбу муваффақият бренднинг ўзига хос форм-факторли қурилмалари харидорлар орасида қанчалик талабгир эканини яна бир бор кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистик маълумотларга кўра, Huawei компаниясининг Пура Х ҳамда Max туркумидаги йиғилувчи телефонлари бозорга чиқарилганидан бери жами 2,9 миллиондан ортиқ ҳажмда етказиб берилган. Бироқ Пура Х Виев модели бошқа анъанавий қурилмалардан кескин фарқ қилади ва бутунлай янги фойдаланувчи тажрибасини тақдим этади.
Ноёб экран ва моноблок дизайниМазкур янги қурилма дунёдаги биринчи кенг форматли моноблок корпусдаги смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Бугунги кунда кўплаб етакчи брендлар кенг форм-факторли йиғилувчи гаджетларни яратиш устида ишлаётган бир пайтда, Huawei бу ёндашувни оддий моноблок телефонларда қўллашга қарор қилди.
Смартфон 6,39 дюймли текис OLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран корпусга нисбатан 96,1 фоизни ташкил этади. Дисплейнинг томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил қилиб, унинг барча тўрт томонидаги рамкалар атиги 1 миллиметрни ташкил этади. Бу эса фойдаланувчиларга деярли чексиз кўринишни тақдим этади.
Хотира турлари ва нархлар сиёсатиHuawei Пура Х Виев харидорларга тўрт хил ранг вариантида таклиф этилмоқда ва барча моделлар 12 гигабайт тезкор хотира билан таъминланган. Ушбу технологик янгиликнинг нархи унинг модификациясига қараб турлича белгиланган:
- 12/256 GB база версияси — 5999 юан ёки тахминан 900 доллар;
- 12/512 GB ўрта конфигурация — 6999 юан;
- 12 GB + 1 TB энг юқори (топ) версия — 8499 юан.
…