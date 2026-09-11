Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилди

·4·Техно
Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилди

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компаниясининг ўзига хос дизайнга эга янги Huawei Пура Х Виев смартфони савдога чиққан илк куниёқ юқори оммабопликка эришди. Биринчи сутканинг ўзида мазкур қурилмадан 180 мингдан ортиқ дона сотилган бўлиб, бу технология бозорида катта қизиқиш уйғотди. Ушбу муваффақият бренднинг ўзига хос форм-факторли қурилмалари харидорлар орасида қанчалик талабгир эканини яна бир бор кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, Huawei компаниясининг Пура Х ҳамда Max туркумидаги йиғилувчи телефонлари бозорга чиқарилганидан бери жами 2,9 миллиондан ортиқ ҳажмда етказиб берилган. Бироқ Пура Х Виев модели бошқа анъанавий қурилмалардан кескин фарқ қилади ва бутунлай янги фойдаланувчи тажрибасини тақдим этади.

Ноёб экран ва моноблок дизайни

Мазкур янги қурилма дунёдаги биринчи кенг форматли моноблок корпусдаги смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Бугунги кунда кўплаб етакчи брендлар кенг форм-факторли йиғилувчи гаджетларни яратиш устида ишлаётган бир пайтда, Huawei бу ёндашувни оддий моноблок телефонларда қўллашга қарор қилди.

Смартфон 6,39 дюймли текис OLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран корпусга нисбатан 96,1 фоизни ташкил этади. Дисплейнинг томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил қилиб, унинг барча тўрт томонидаги рамкалар атиги 1 миллиметрни ташкил этади. Бу эса фойдаланувчиларга деярли чексиз кўринишни тақдим этади.

Хотира турлари ва нархлар сиёсати

Huawei Пура Х Виев харидорларга тўрт хил ранг вариантида таклиф этилмоқда ва барча моделлар 12 гигабайт тезкор хотира билан таъминланган. Ушбу технологик янгиликнинг нархи унинг модификациясига қараб турлича белгиланган:

  • 12/256 GB база версияси — 5999 юан ёки тахминан 900 доллар;
  • 12/512 GB ўрта конфигурация — 6999 юан;
  • 12 GB + 1 TB энг юқори (топ) версия — 8499 юан.
Қурилманинг техник имкониятлари, жумладан, 200 ва 50 мегапикселли камералари ҳамда 7000 мА·соат қувватга эга аккумулятори харидорлар эътиборини тортган асосий жиҳатлардан бўлди. Ушбу кўрсаткичлар смартфонни бозордаги энг рақобатбардош флагманлардан бирига айлантирмоқда.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиБугун, 12:56Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиGalaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиБугун, 10:57Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиSamsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиБугун, 09:27Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиНинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:23Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиКосмик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади