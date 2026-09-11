Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари

·56·Дунё
Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари

Ҳиндистон бўйлаб давом этаётган БРИКС медиа-турининг навбатдаги манзили афсонавий Агра шаҳри бўлди. Дунёнинг етти мўъжизасидан бири, бобурийлар салтанатининг меъморий чўққиси — муаззам Тожмаҳал қаршисида туриб, шунчаки сайёҳ сифатида эмас, балки ушбу буюк меросга қондош халқ вакили ўлароқ ўзгача ички ғурур ва ҳаяжонни ҳис қиласиз.

Бу ердаги муҳит, тошларга сингиб кетган асрлар нафаси ва маҳаллий тарихчиларнинг жонли ҳикоялари ҳар қандай тайёр китобий маълумотлардан анча теранроқ таассурот уйғотади.

Абадий мотам ва севги васияти

Тожмаҳал — шунчаки мақбара эмас, балки муҳаббат фожиасининг оқ мармардаги аксидир. Ҳукмдор Шоҳ Жаҳоннинг суюкли ёри Мумтоз Маҳал 39 ёшида, 14-фарзандини дунёга келтираётган пайтда оғир ҳолатда вафот этади.

Ўлими олдидан малика шоҳга учта васият қолдиради:

Болаларига меҳрибон бўлиш ва уларни ўз паноҳига олиш;

Бошқа аёлга уйланмаслик;

Дунёда тенги бўлмаган, муҳаббатларини абадиятга муҳрловчи мақбара барпо этиш.

Севикли аёлидан айрилган 41 ёшли Шоҳ Жаҳон қаттиқ изтиробда 40 кун давомида қоронғи ҳужрага қамалиб, мотам тутади. Ривоятларга кўра, у ҳужрадан чиққанда қора сочлари бир кечада оппоқ бўлиб улгурган ва умрининг қолган қисмини фақат оқ либосда ўтказган.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: «Дарвозаи Равза» — Тожмаҳал мажмуасининг улкан қизил қумтошдан қурилган бош дарвозаси. Унинг пештоқидаги Қуръон оятлари ва мармар нақшлар меҳмонни сирли салтанат сари бошлайди.

Жаннатмонанд Чорбоғ ва сув бўйидаги кўшклар

Бош дарвозадан кирганингизда кўз ўнгингизда бепоён «Чорбоғ» яшил гилами ва уни тўртга бўлувчи сув йўлаклари очилади. Марказдаги лотус шаклидаги ҳавзага бориб туташувчи шарқий ва ғарбий сув каналлари бўйида 1631–1648 йилларда барпо этилган эгизак кўшклар — «Жал Маҳал» (Сув саройи) қад ростлаган.

Қизил қумтошдан яратилган, устида оппоқ мармар гумбазчалар порлаб турган ушбу уч аркли қадимий айвонлар мажмуага нафақат меъморий мукаммаллик, балки иссиқ иқлимда сув ва соя салқинлигини улашувчи бетакрор микроиқлим бағишлайди.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: Чорбоғ чеккасидаги тарихий «Жал Маҳал» кўшки ва унинг тарихи битилган тош лавҳа.

Тошлар тилга кирганда: Петра Дура ва кун нури билан тирилувчи мармар

Мақбара пойдеворидан тортиб гумбазигача ноёб Макрана оқ мармаридан бунёд этилган. Бу тошлар Аграга 340 километр узоқликдаги конлардан минглаб туя, фил ва араваларда ташиб келтирилган.

Бу мармарнинг ўзига хос хусусиятлари ҳайратланарли:

Кун тусига қараб рангини ўзгартиради: Эрта тонгда нимпушти тусга кирса, пешинда қуёш тик келганда сутдек оппоқ порлайди, оқшомда ва ойдин кечаларда эса сирли кумушранг жилва сочади.

Петра Дура (парчинкорлик) мўъжизаси: Деворлардаги гул ва нақшлар бўёқ эмас. Оқ мармар ўйилиб, ичига дунёнинг турли бурчакларидан келтирилган қимматбаҳо тошлар — қизил маржон, феруза, ложувард (лапис-лазули), яшма ва малахит моҳирона қадалган.

Сулолавий сир: Ушбу тошларни мармарга шундай маҳкам ёпиштирган қоришма борки, орадан қарийб 400 йил ўтса ҳам бирорта тош кўчиб тушмаган. Бу санъат ва елимнинг сирли рецепти асрлар давомида фақат бир оила усталари орасида отадан ўғилга ўтиб келади.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: Муаззам Тожмаҳалнинг марказий қисми. Оппоқ Макрана мармари қуёш нурида бетакрор жилваланади.

Ақл бовар қилмас муҳандислик: Зилзила хавфи ва оптик мутаносиблик

Тожмаҳалнинг марказий биноси ёнидаги тўртта улкан минорага синчиклаб қарасангиз, уларнинг тик эмас, балки атайлаб ташқари томонга бироз оғдириб қурилганига гувоҳ бўласиз. Бу бобурий муҳандисларнинг даҳоси бўлиб, эҳтимолий кучли зилзила вақтида миноралар муаззам марказий гумбаз устига эмас, балки ташқарига қулашини таъминлаш учун пухта ҳисоб-китоб қилинган.

Мажмуада меъморий мувозанат қатъий сақланган: мақбаранинг чап томонида қизил қумтошдан масжид қад ростлаган бўлса, ўнг томонида визуал мутаносибликни (симметрияни) тўлдириш учун меҳмонхона биноси барпо этилган.

Ҳозирда ушбу ноёб тарихий ёдгорлик кўз қорачиғидек асраб-авайланмоқда. Оқ мармарли юқори майдонга кўтарилувчи ҳар бир меҳмонга оёқ кийим устидан кийиладиган махсус бахилалар берилади, обида ҳудудида экологик тозалик қатъий назорат қилинади.

Шоҳ Жаҳон ва Мумтоз Маҳал мангу қўним топган, Жамна дарёси бўйида қад кўтарган ушбу муаззам обида орадан асрлар ўтса ҳам бутун дунё аҳлини бирдек ҳайратга солишда давом этмоқда. Ўз илдизларимиз шундай буюк тамаддун ва меъморчилик даҳоси билан чамбарчас боғланганини ҳис қилиш эса ҳар биримизга чексиз фахр бағишлайди.

Аградан тайёрланган махсус лавҳаларни кузатиб боринг.

ҲиндистонБРИКСТожмаҳал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Бугун, 10:2911 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?Бугун, 10:19Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиБугун, 09:14Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиСунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиБугун, 04:33343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)Бугун, 03:55Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Бугун, 03:39
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи