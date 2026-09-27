Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юборди
Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида 11 та қўй нобуд бўлгани айтилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 йўлни кесиб ўтаётган қўйларни уриб юборган.
Хабарларга кўра, воқеа Қамаши туманидан Ғузор томонга олиб борувчи йўлда, Ертепа ҳудудида юз берган.
Айтилишича, Nexia-2 ҳайдовчиси катта тезликда ҳаракатланаётган пайтда йўлни кесиб ўтаётган қўйларни уриб юборган. Ҳодиса оқибатида чорва молларининг нобуд бўлгани ҳақида дастлабки маълумотлар тарқалди.
Ҳодисанинг бошқа тафсилотлари, жумладан, ҳайдовчининг ҳолати ва автомобилга етган зарар ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.
Ҳайдовчилар ва чорвадорларга мурожаат
Бундай ҳодисаларнинг олдини олиш учун ҳайдовчилар аҳоли яшаш пунктлари ва чорва моллари йўлга чиқиши мумкин бўлган ҳудудларда тезликни меъёрида сақлаши, чорвадорлар эса ҳайвонларни йўлдан хавфсиз олиб ўтиши муҳим.
Изоҳлар 0
…