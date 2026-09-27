Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юборди

·0·Жамият
Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юборди

Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида 11 та қўй нобуд бўлгани айтилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 йўлни кесиб ўтаётган қўйларни уриб юборган.

Хабарларга кўра, воқеа Қамаши туманидан Ғузор томонга олиб борувчи йўлда, Ертепа ҳудудида юз берган.

Айтилишича, Nexia-2 ҳайдовчиси катта тезликда ҳаракатланаётган пайтда йўлни кесиб ўтаётган қўйларни уриб юборган. Ҳодиса оқибатида чорва молларининг нобуд бўлгани ҳақида дастлабки маълумотлар тарқалди.

Ҳодисанинг бошқа тафсилотлари, жумладан, ҳайдовчининг ҳолати ва автомобилга етган зарар ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.

Ҳайдовчилар ва чорвадорларга мурожаат

Бундай ҳодисаларнинг олдини олиш учун ҳайдовчилар аҳоли яшаш пунктлари ва чорва моллари йўлга чиқиши мумкин бўлган ҳудудларда тезликни меъёрида сақлаши, чорвадорлар эса ҳайвонларни йўлдан хавфсиз олиб ўтиши муҳим.

Қашқадарё вилоятиҚамаши туманиNexia-2қўй нобуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютди10 сентябр 11:19Қашқадарёда Nexia ва юк машинаси иштирокида йирик ЙТҲ юз бердиҚашқадарёда Nexia ва юк машинаси иштирокида йирик ЙТҲ юз берди25 май 13:34Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлдиТундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлди3 июн 21:37Қаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиҚаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлди8 июл 14:31“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари6 июл 13:18Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)