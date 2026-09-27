Ўзбекистонда қабристонда дастурхон ёзиб овқатланишди: бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлди
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда олингани айтилаётган, қабристонда одамлар марҳумлар қабри ёнида дастурхон ёзиб, биргаликда овқатланаётгани акс этган видео тарқалди. Видеода турли таомлар қўйилган дастурхон атрофида ўтирган кишиларни кўриш мумкин.
Марҳумларни хотирлаш билан боғлиқ маросимми?
Тарқалган видеодаги кишилар корейс миллатига мансуб экани айтилмоқда. Ўзбекистонда яшовчи корейслар орасида ҳам аждодлар қабрини зиёрат қилиш ва марҳумларни хотирлаш билан боғлиқ ўзига хос урф-одатлар мавжуд.
Бундай кунларда қариндошлар қабристонга бориб, қабрларни тозалайди, атрофни тартибга келтиради ва марҳумларни ёдга олади.
Қабристондаги ноодатий манзара эътибор тортди
Видеода одамларнинг қабрлар ёнида дастурхон ёзиб, турли таомлар билан овқатланаётгани акс этган. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортиши мумкин.
Изоҳлар 0
…