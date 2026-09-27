Ўзбекистонда қабристонда дастурхон ёзиб овқатланишди: бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлди

·0·Жамият
Ўзбекистонда қабристонда дастурхон ёзиб овқатланишди: бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда олингани айтилаётган, қабристонда одамлар марҳумлар қабри ёнида дастурхон ёзиб, биргаликда овқатланаётгани акс этган видео тарқалди. Видеода турли таомлар қўйилган дастурхон атрофида ўтирган кишиларни кўриш мумкин.

Марҳумларни хотирлаш билан боғлиқ маросимми?

Тарқалган видеодаги кишилар корейс миллатига мансуб экани айтилмоқда. Ўзбекистонда яшовчи корейслар орасида ҳам аждодлар қабрини зиёрат қилиш ва марҳумларни хотирлаш билан боғлиқ ўзига хос урф-одатлар мавжуд.

Бундай кунларда қариндошлар қабристонга бориб, қабрларни тозалайди, атрофни тартибга келтиради ва марҳумларни ёдга олади.

Қабристондаги ноодатий манзара эътибор тортди

Видеода одамларнинг қабрлар ёнида дастурхон ёзиб, турли таомлар билан овқатланаётгани акс этган. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортиши мумкин.

Корея халқлариҚабристонЎзбекистонИжтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)9 август 11:42Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда18 сентябр 16:49Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юбордиҚамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юбордиБугун 17:37Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиБугун 15:46Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиБугун 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)