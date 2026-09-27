Balenciaga’нинг 450 долларлик пойабзали тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди
Машҳур Balenciaga мода уйининг 450 долларлик янги пойабзали ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Ўзига хос ва ноодатий дизайни билан ажралиб турувчи модель суратлари турли платформаларда тез тарқалди.
Янги моделнинг одатий пойабзаллардан фарқ қилувчи кўриниши фойдаланувчилар эътиборини тортган. Суратлар тарқалиши ортидан айримлар унинг дизайнини қизиқарли ва ноодатий деб баҳолаган.
450 долларлик нарх эса модель атрофидаги асосий баҳс мавзуларидан бирига айланди.
Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчилар пойабзалнинг ташқи кўриниши билан бирга унинг нархини ҳам муҳокама қилмоқда. Кимдир бундай ноодатий дизайн учун юқори нархни мода оламидаги одатий ҳолат сифатида қабул қилса, бошқалар 450 долларни пойабзал учун катта сумма деб ҳисобламоқда.
Balenciaga’нинг янги модели қисқа вақт ичида мода ихлосмандлари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборига тушди. Ҳозирча эса пойабзал ҳақидаги энг катта савол унинг дизайнидан кўра 450 долларлик нархи атрофида айланмоқда.
Изоҳлар 0
…