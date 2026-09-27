Balenciaga’нинг 450 долларлик пойабзали тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди

·62·Дунё
Balenciaga’нинг 450 долларлик пойабзали тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди

Машҳур Balenciaga мода уйининг 450 долларлик янги пойабзали ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Ўзига хос ва ноодатий дизайни билан ажралиб турувчи модель суратлари турли платформаларда тез тарқалди.

Янги моделнинг одатий пойабзаллардан фарқ қилувчи кўриниши фойдаланувчилар эътиборини тортган. Суратлар тарқалиши ортидан айримлар унинг дизайнини қизиқарли ва ноодатий деб баҳолаган.

450 долларлик нарх эса модель атрофидаги асосий баҳс мавзуларидан бирига айланди.

Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчилар пойабзалнинг ташқи кўриниши билан бирга унинг нархини ҳам муҳокама қилмоқда. Кимдир бундай ноодатий дизайн учун юқори нархни мода оламидаги одатий ҳолат сифатида қабул қилса, бошқалар 450 долларни пойабзал учун катта сумма деб ҳисобламоқда.

Balenciaga’нинг янги модели қисқа вақт ичида мода ихлосмандлари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборига тушди. Ҳозирча эса пойабзал ҳақидаги энг катта савол унинг дизайнидан кўра 450 долларлик нархи атрофида айланмоқда.

Balenciagaпойабзали450 доллармоделинг дебаты
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади6 август 03:0312 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди22 сентябр 21:25“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди15 сентябр 00:53Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди8 август 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота