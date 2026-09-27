Қашқадарёда колониядан қочиб уйига борган маҳкум яна қочишга уринди

·48·Ўзбекистон
Қашқадарёда колониядан қочиб уйига борган маҳкум яна қочишга уринди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Банкоматни бузиб ўғрилик содир этгани учун 4 йилга озодликдан маҳрум қилинган Ш.Б. аввалги манзил-колониядан қочиб уйига боргани, уч кун ўтиб қўлга олингани ва кейин Қарши шаҳридаги 3-сон жазони ижро этиш колониясига ўтказилгани ҳақида маълумот берилган.
  • У бу ерда ҳам қочиш режасини тузиб, колония ҳудудидан чиқишга уринган, бироқ махсус хизмат итлари ва дронлар ёрдамида қўлга олинган.
  • Миришкор туман суди Ш.Б.

Суд ҳужжатларига кўра, Ш.Б. 2025 йил август ойида банкоматни бузиб, ўғрилик содир этгани учун 4 йилга озодликдан маҳрум қилинган. У жазони Зангиотадаги манзил-колонияда ўтаётган вақтда 20 январь куни колониядан қочиб, уйига етиб борган. Бироқ уч кун ўтиб, уни қўлга олишган.

Шундан кейин маҳкум умумий тартибдаги колонияга ўтказилиб, Қарши шаҳридаги 3-сон жазони ижро этиш колониясига жойлаштирилган.

Бироқ у бу ерда ҳам қочиш режасидан воз кечмаган. Маълум бўлишича, маҳкум бир ой давомида колония ҳудудини кузатиб, қочиш йўлини режалаштирган.

Судда Ш.Б. оилавий муаммолари ва ипотека кредитини тўлаш мажбурияти сабабли яна қочишга қарор қилганини айтган.

2 апрель куни кечқурун у сақланаётган ҳудуддан чиқиб, колония деворидан ошган ва бошқа қисмига ўтган. Кейин ертўлага тушиш жойидаги кондиционер чуқурига яшириниб, тонггача ходимларнинг ҳаракатини кузатган.

У ерда маҳкумлардан бири йўқолгани аниқлангани ва уни қидириш ишлари бошланганини рация орқали эшитган.

Шундан сўнг у бинолардан бирининг чордоғига яширинган. Уни қидириш учун колония ходимлари билан бирга кинологлар, махсус хизмат итлари ва дронлар ҳам жалб этилган.

Маҳкум колония ҳудудидан ташқарига чиқиб кетишга улгурмаган. 3 апрель куни соат 15:40 да у чордоқдан топилиб, қўлга олинган.

Миришкор туман суди Ш.Б.ни Жиноят кодексининг 222-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топиб, 3 йилга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Аввалги ҳукм бўйича ўталмай қолган жазонинг бир қисми ҳам қўшилиб, унга узил-кесил 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган. Маҳкум жазони қаттиқ тартибли колонияда ўтайди.

Ш.Б.ЗангиотаМиришкор туман судиҚарши шаҳри колония
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)6 август 15:57Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлди31 июл 16:38Тошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатландиТошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатланди17 июл 13:03Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиТошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилди16 июл 10:11Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилди14 июл 09:52Зангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиЗангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлди8 июл 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади