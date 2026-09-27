Қашқадарёда колониядан қочиб уйига борган маҳкум яна қочишга уринди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Банкоматни бузиб ўғрилик содир этгани учун 4 йилга озодликдан маҳрум қилинган Ш.Б. аввалги манзил-колониядан қочиб уйига боргани, уч кун ўтиб қўлга олингани ва кейин Қарши шаҳридаги 3-сон жазони ижро этиш колониясига ўтказилгани ҳақида маълумот берилган.
- У бу ерда ҳам қочиш режасини тузиб, колония ҳудудидан чиқишга уринган, бироқ махсус хизмат итлари ва дронлар ёрдамида қўлга олинган.
- Миришкор туман суди Ш.Б.
Суд ҳужжатларига кўра, Ш.Б. 2025 йил август ойида банкоматни бузиб, ўғрилик содир этгани учун 4 йилга озодликдан маҳрум қилинган. У жазони Зангиотадаги манзил-колонияда ўтаётган вақтда 20 январь куни колониядан қочиб, уйига етиб борган. Бироқ уч кун ўтиб, уни қўлга олишган.
Шундан кейин маҳкум умумий тартибдаги колонияга ўтказилиб, Қарши шаҳридаги 3-сон жазони ижро этиш колониясига жойлаштирилган.
Бироқ у бу ерда ҳам қочиш режасидан воз кечмаган. Маълум бўлишича, маҳкум бир ой давомида колония ҳудудини кузатиб, қочиш йўлини режалаштирган.
Судда Ш.Б. оилавий муаммолари ва ипотека кредитини тўлаш мажбурияти сабабли яна қочишга қарор қилганини айтган.
2 апрель куни кечқурун у сақланаётган ҳудуддан чиқиб, колония деворидан ошган ва бошқа қисмига ўтган. Кейин ертўлага тушиш жойидаги кондиционер чуқурига яшириниб, тонггача ходимларнинг ҳаракатини кузатган.
У ерда маҳкумлардан бири йўқолгани аниқлангани ва уни қидириш ишлари бошланганини рация орқали эшитган.
Шундан сўнг у бинолардан бирининг чордоғига яширинган. Уни қидириш учун колония ходимлари билан бирга кинологлар, махсус хизмат итлари ва дронлар ҳам жалб этилган.
Маҳкум колония ҳудудидан ташқарига чиқиб кетишга улгурмаган. 3 апрель куни соат 15:40 да у чордоқдан топилиб, қўлга олинган.
Миришкор туман суди Ш.Б.ни Жиноят кодексининг 222-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топиб, 3 йилга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.
Аввалги ҳукм бўйича ўталмай қолган жазонинг бир қисми ҳам қўшилиб, унга узил-кесил 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган. Маҳкум жазони қаттиқ тартибли колонияда ўтайди.
Изоҳлар 0
…