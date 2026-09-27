Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ўзининг асосий юлдузи Эрлинг Холандни Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро фонида ОАВ босимидан сақлаб қолишга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, Англия клуби молиявий қоидаларни 114 та банд бўйича бузганликда айбдор деб топилгани ҳақидаги хабарлар қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, ҳужумчи режалаштирилган матбуот анжуманидан четлаштирилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миллий жамоа олдида UEFA Миллатлар лигасининг муҳим ўйинлари турган бир пайтда, терма жамоа устози футболчининг эътибори фақат спортга қаратилишини таъминлашни устувор вазифа деб билди. Аввалроқ испаниялик ярим ҳимоячи Родри клубининг шанини ҳимоя қилишга мажбур бўлгани ва матбуотда қийин аҳволса қолгани бунга яққол мисол бўла олади. Мураббий худди шундай сўроқлар ва ортиқча саволлар Холанднинг ўйинига салбий таъсир кўрсатишидан хавотир билдирди.
Матбуот анжуманидан четлаштириш сабаблариСтале Солбаккен матбуот вакиллари билан мулоқот вақтида бу қарорнинг асосий сабабини очиқ-ойдин тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа йиғинида асосий эътибор бўлажак ўйинларга қаратилиши лозим ва клуб раҳбариятининг қарорлари ёки тергов жараёни футболчиларга халақит бермаслиги керак.
“Биз унга ўйинга диққатни жамлаш учун энг яхши шароитларни яратиб бермоқчимиз,” — дея таъкидлади мураббий. Унинг фикрича, Эрлинг Холанднинг терма жамоадаги асосий вазифаси клубининг ижроия қўмитаси қарорларига изоҳ бериш эмас, балки майдонда голлар уришдан иборат.
Тергов тафсилотлари ва мураббийнинг муносабатиThe Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғидаги молиявий фаолияти юзасидан ўтказилган узоқ муддатли текширувлар натижасида деярли барча айбловлар бўйича айбдор деб топилган. Клуб бу айбловларни доимий равишда рад этиб келаётган бўлса-да, мазкур ҳолат футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди.
Норвегия устози ҳали Холанд билан мазкур суд жараёни ва айбловлар юзасидан алоҳида суҳбат қурмаганини тан олди. Шунга қарамай, у ҳужумчининг руҳий барқарорлигига тўлиқ ишонишини ва бу ҳолат унинг майдондаги ўйинига таъсир қилмаслигини билдирди. Ҳуқуқий тафсилотлар борасида эса Солбаккен вазиятни босиқлик билан баҳолаш тарафдори эканини таъкидлаб ўтди.
Изоҳлар 0
…