Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда

·0·Спорт
Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен ўзининг асосий юлдузи Эрлинг Холандни Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро фонида ОАВ босимидан сақлаб қолишга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, Англия клуби молиявий қоидаларни 114 та банд бўйича бузганликда айбдор деб топилгани ҳақидаги хабарлар қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, ҳужумчи режалаштирилган матбуот анжуманидан четлаштирилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миллий жамоа олдида UEFA Миллатлар лигасининг муҳим ўйинлари турган бир пайтда, терма жамоа устози футболчининг эътибори фақат спортга қаратилишини таъминлашни устувор вазифа деб билди. Аввалроқ испаниялик ярим ҳимоячи Родри клубининг шанини ҳимоя қилишга мажбур бўлгани ва матбуотда қийин аҳволса қолгани бунга яққол мисол бўла олади. Мураббий худди шундай сўроқлар ва ортиқча саволлар Холанднинг ўйинига салбий таъсир кўрсатишидан хавотир билдирди.

Матбуот анжуманидан четлаштириш сабаблари

Стале Солбаккен матбуот вакиллари билан мулоқот вақтида бу қарорнинг асосий сабабини очиқ-ойдин тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа йиғинида асосий эътибор бўлажак ўйинларга қаратилиши лозим ва клуб раҳбариятининг қарорлари ёки тергов жараёни футболчиларга халақит бермаслиги керак.

“Биз унга ўйинга диққатни жамлаш учун энг яхши шароитларни яратиб бермоқчимиз,” — дея таъкидлади мураббий. Унинг фикрича, Эрлинг Холанднинг терма жамоадаги асосий вазифаси клубининг ижроия қўмитаси қарорларига изоҳ бериш эмас, балки майдонда голлар уришдан иборат.

Тергов тафсилотлари ва мураббийнинг муносабати

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғидаги молиявий фаолияти юзасидан ўтказилган узоқ муддатли текширувлар натижасида деярли барча айбловлар бўйича айбдор деб топилган. Клуб бу айбловларни доимий равишда рад этиб келаётган бўлса-да, мазкур ҳолат футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди.

Норвегия устози ҳали Холанд билан мазкур суд жараёни ва айбловлар юзасидан алоҳида суҳбат қурмаганини тан олди. Шунга қарамай, у ҳужумчининг руҳий барқарорлигига тўлиқ ишонишини ва бу ҳолат унинг майдондаги ўйинига таъсир қилмаслигини билдирди. Ҳуқуқий тафсилотлар борасида эса Солбаккен вазиятни босиқлик билан баҳолаш тарафдори эканини таъкидлаб ўтди.

Эрлинг ХоландСтале СолбаккенМанчестер СитиМиллатлар лигасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади25 сентябр 13:15Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда25 сентябр 12:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиКеча 01:10Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманСамуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман23 сентябр 01:34Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси25 сентябр 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди