Венгрия бош вазирига митингда тухум отилди: ҳужумчи уни нишонга олганини тан олди
Венгрия Бош вазири Петер Мадъярнинг Солнок шаҳридаги митинги кутилмаган воқеа билан тўхтаб қолди. У нутқ сўзлаётган пайтда томошабинлар орасидан саҳнага тухум отилди. Ҳодисадан сўнг қўриқчилар дарҳол бош вазирни ўраб олди, полиция эса тухум отган эркакни қўлга олди.
Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, тухум отилган заҳоти Мадъяр ортида қўриқчилар пайдо бўлган. Хавфсизлик чораларини кўриш учун унинг нутқи қисқа муддатга тўхтатилган.
Полиция воқеадан кейин ҳужум қилган эркакни ушлаган. У эса тухум бош вазирга тегмаганидан афсусда эканини ва уни нишонга олганини айтган.
Ҳодисадан сўнг Венгрия бош вазири ўз тарафдорларига мурожаат қилиб, тухум отган эркакка нисбатан ғазабланмасликни сўраган. Мадъяр бундай хатти-ҳаракатларни содир этаётган инсонлар ўзлари ишонган сиёсий жамоанинг парчаланиши ва илгари берилган ваъдаларнинг бажарилмагани билан юзма-юз келаётганини таъкидлаган.
Шунингдек, у митинг давомида сиёсий мухолифларини танқид қилиб, парламентдаги айрим сиёсатчилар ҳақида кескин фикрлар билдирган.
Эътиборлиси, бу Венгрия бош вазири билан боғлиқ илк шов-шувли воқеа эмас. Аввалроқ Сексард шаҳридаги вино фестивалида овқат олиш учун навбатда турган Мадъярнинг юзига бир эркак шароб сепиб юборган эди.
Изоҳлар 0
…