Венгрия бош вазирига митингда тухум отилди: ҳужумчи уни нишонга олганини тан олди

·1·Дунё
Венгрия бош вазирига митингда тухум отилди: ҳужумчи уни нишонга олганини тан олди

Венгрия Бош вазири Петер Мадъярнинг Солнок шаҳридаги митинги кутилмаган воқеа билан тўхтаб қолди. У нутқ сўзлаётган пайтда томошабинлар орасидан саҳнага тухум отилди. Ҳодисадан сўнг қўриқчилар дарҳол бош вазирни ўраб олди, полиция эса тухум отган эркакни қўлга олди.

Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, тухум отилган заҳоти Мадъяр ортида қўриқчилар пайдо бўлган. Хавфсизлик чораларини кўриш учун унинг нутқи қисқа муддатга тўхтатилган.

Полиция воқеадан кейин ҳужум қилган эркакни ушлаган. У эса тухум бош вазирга тегмаганидан афсусда эканини ва уни нишонга олганини айтган.

Ҳодисадан сўнг Венгрия бош вазири ўз тарафдорларига мурожаат қилиб, тухум отган эркакка нисбатан ғазабланмасликни сўраган. Мадъяр бундай хатти-ҳаракатларни содир этаётган инсонлар ўзлари ишонган сиёсий жамоанинг парчаланиши ва илгари берилган ваъдаларнинг бажарилмагани билан юзма-юз келаётганини таъкидлаган.

Шунингдек, у митинг давомида сиёсий мухолифларини танқид қилиб, парламентдаги айрим сиёсатчилар ҳақида кескин фикрлар билдирган.

Эътиборлиси, бу Венгрия бош вазири билан боғлиқ илк шов-шувли воқеа эмас. Аввалроқ Сексард шаҳридаги вино фестивалида овқат олиш учун навбатда турган Мадъярнинг юзига бир эркак шароб сепиб юборган эди.

Петер МадъярСолнок митингиВенгрия бош вазириТухум ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?18 июл 10:0060 ёшида учинчи бор она бўлди: 15 йил аввал музлатилган тухум ҳужайралари кутилмаган мўъжизага айланди60 ёшида учинчи бор она бўлди: 15 йил аввал музлатилган тухум ҳужайралари кутилмаган мўъжизага айланди17 сентябр 15:21Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блоклади29 июл 14:55Италия Исроил вазирига қарши санкция қўллаш талаби билан чиқдиИталия Исроил вазирига қарши санкция қўллаш талаби билан чиқди23 май 11:34Киев ўнлаб ракеталар ва юзлаб дронлар зарбаси остида қолди (фото)Киев ўнлаб ракеталар ва юзлаб дронлар зарбаси остида қолди (фото)24 май 16:34Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)1 август 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота