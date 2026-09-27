Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади

·35·Спорт
Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жоау Феликснинг фикрича, «Барселона»нинг ёш футболчиси Ламин Ямал «Олтин тўп» совринига энг муносиб номзоддир.
  • Феликс Ямалнинг майдондаги ўйинини нафақат самарадор, балки томошабинларга завқ бағишловчи санъат деб ҳисоблайди.
  • У Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби футболчиларнинг ютуқларини тан олган ҳолда, Ямалнинг ўйин услуби ва йирик турнирлардаги иштироки уни бошқалардан ажратиб туришини таъкидлади.

Ҳозирги кунда дунё футболининг энг муҳим индивидуал совринларидан бири бўлган «Олтин тўп»га даъвогарлар масаласи мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Ан-Наср» клубининг ҳуумжумчиси Жоау Феликс Испаниянинг нуфузли АС нашрига берган интервюсида бу борадаги ўз фикрини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, «Барселона» жамоасининг ёш иқтидори Ламин Ямал жорий мавсумда ушбу нуфузли мукофотга энг муносиб номзоддир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалистонлик футболчининг фикрича, Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки натижа келтирибгина қолмай, балки томошабинларга ҳақиқий завқ бағишлайди. Жоау Феликс ёш вингернинг ўйинларини кузатиш учун махсус равишда «Барселона» учрашувларини томоша қилишини тан олди. Унинг таъкидлашича, айнан шу омил ёш футболчини бошқа юлдузлардан ажратиб туради.

Майдондаги соф санъат ва шоу

Замонавий футболда кўплаб ҳужумчилар фақат самарадорлик ва урилган голлар сони билан баҳоланади. Бироқ Жоау Феликснинг фикрича, «Олтин тўп» соф санъат ва футбол жозибасини ҳам эътиборга олиши керак. «Агар сиз телевизорни ёқиб, экранга михланиб қоладиган футболчини қидирсангиз, бу – Ламин», дея таъкидлади португалиялик ҳужумчи.

Ас нашрига берган интервюсида Феликс Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби тажрибали ҳужумчилар ҳам ўтган мавсумда юқори натижалар кўрсатгани ва кўплаб голлар урганини инкор этмади. Шунга қарамай, у Ямалнинг ўйин услуби ва майдондаги ёрқин ҳаракатлари бошқаларникидан устун туришини алоҳида қайд этди.

Халқаро майдондаги муваффақиятлар

Футбол оламида индивидуал совринлар тақдирини ҳал қилишда йирик турнирлардаги натижалар доим муҳим рол ўйнаган. Жоау Феликс ҳам бу жиҳатга эътибор қаратиб, Ламин Ямалнинг халқаро майдондаги ва хусусан, жаҳон чемпионатидаги муҳим ғалабалардаги иштирокини юқори баҳолади. Унинг фикрича, шундай йирик мусобақалардаги ғалабалар жаҳон чемпионати йилида асосий аргумент бўлиши керак.

Таъкидлаш жоизки, Жоау Феликснинг ўзи ҳам ушбу нуфузли мукофотга номзодлар қаторидан жой олмаганига қарамай, бошқа футболчининг муваффақиятини холис баҳолай олди. Мутахассислар ҳам Ямалнинг ёш бўлишига қарамай, клуб ва терма жамоа миқёсида кўрсатаётган барқарор ўйини уни ҳақли равишда дунёнинг энг яхшилари қаторига олиб чиқаётганини таъкидлашмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Ламин Ямалнинг келажаги порлоқ эканлиги ва у аллақачон дунёнинг етакчи футболчилари билан бир қаторда тилга олинаётгани унинг улкан салоҳиятидан далолат беради. Жоау Феликснинг бу эътирофи эса ёш испаниялик футболчининг «Олтин тўп» сари ташлаётган қадамларини янада муҳимроқ қилади.

Жоау ФеликсЛамин ЯмалОлтин топБарселонаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиЖерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиКеча 11:58Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди10 сентябр 12:50Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиАлекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёслади19 сентябр 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди