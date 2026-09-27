Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жоау Феликснинг фикрича, «Барселона»нинг ёш футболчиси Ламин Ямал «Олтин тўп» совринига энг муносиб номзоддир.
- Феликс Ямалнинг майдондаги ўйинини нафақат самарадор, балки томошабинларга завқ бағишловчи санъат деб ҳисоблайди.
- У Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби футболчиларнинг ютуқларини тан олган ҳолда, Ямалнинг ўйин услуби ва йирик турнирлардаги иштироки уни бошқалардан ажратиб туришини таъкидлади.
Ҳозирги кунда дунё футболининг энг муҳим индивидуал совринларидан бири бўлган «Олтин тўп»га даъвогарлар масаласи мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Ан-Наср» клубининг ҳуумжумчиси Жоау Феликс Испаниянинг нуфузли АС нашрига берган интервюсида бу борадаги ўз фикрини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, «Барселона» жамоасининг ёш иқтидори Ламин Ямал жорий мавсумда ушбу нуфузли мукофотга энг муносиб номзоддир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалистонлик футболчининг фикрича, Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки натижа келтирибгина қолмай, балки томошабинларга ҳақиқий завқ бағишлайди. Жоау Феликс ёш вингернинг ўйинларини кузатиш учун махсус равишда «Барселона» учрашувларини томоша қилишини тан олди. Унинг таъкидлашича, айнан шу омил ёш футболчини бошқа юлдузлардан ажратиб туради.
Майдондаги соф санъат ва шоуЗамонавий футболда кўплаб ҳужумчилар фақат самарадорлик ва урилган голлар сони билан баҳоланади. Бироқ Жоау Феликснинг фикрича, «Олтин тўп» соф санъат ва футбол жозибасини ҳам эътиборга олиши керак. «Агар сиз телевизорни ёқиб, экранга михланиб қоладиган футболчини қидирсангиз, бу – Ламин», дея таъкидлади португалиялик ҳужумчи.
Ас нашрига берган интервюсида Феликс Килиан Мбаппе ва Гарри Кейн каби тажрибали ҳужумчилар ҳам ўтган мавсумда юқори натижалар кўрсатгани ва кўплаб голлар урганини инкор этмади. Шунга қарамай, у Ямалнинг ўйин услуби ва майдондаги ёрқин ҳаракатлари бошқаларникидан устун туришини алоҳида қайд этди.
Халқаро майдондаги муваффақиятларФутбол оламида индивидуал совринлар тақдирини ҳал қилишда йирик турнирлардаги натижалар доим муҳим рол ўйнаган. Жоау Феликс ҳам бу жиҳатга эътибор қаратиб, Ламин Ямалнинг халқаро майдондаги ва хусусан, жаҳон чемпионатидаги муҳим ғалабалардаги иштирокини юқори баҳолади. Унинг фикрича, шундай йирик мусобақалардаги ғалабалар жаҳон чемпионати йилида асосий аргумент бўлиши керак.
Таъкидлаш жоизки, Жоау Феликснинг ўзи ҳам ушбу нуфузли мукофотга номзодлар қаторидан жой олмаганига қарамай, бошқа футболчининг муваффақиятини холис баҳолай олди. Мутахассислар ҳам Ямалнинг ёш бўлишига қарамай, клуб ва терма жамоа миқёсида кўрсатаётган барқарор ўйини уни ҳақли равишда дунёнинг энг яхшилари қаторига олиб чиқаётганини таъкидлашмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Ламин Ямалнинг келажаги порлоқ эканлиги ва у аллақачон дунёнинг етакчи футболчилари билан бир қаторда тилга олинаётгани унинг улкан салоҳиятидан далолат беради. Жоау Феликснинг бу эътирофи эса ёш испаниялик футболчининг «Олтин тўп» сари ташлаётган қадамларини янада муҳимроқ қилади.
Изоҳлар 0
…