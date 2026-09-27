Жамшид Бобожонов: “Ажрашишимга ўзим сабабчиман” (видео)

·66·Маданият
Жамшид Бобожонов: “Ажрашишимга ўзим сабабчиман” (видео)

Актёр ва фоод-блогер Жамшид БобожоновZamon.uz”га берган интервюсида рафиқаси билан ажрашиш сабаблари, оиладаги эркак кишининг масъулияти ҳамда ажримдан кейинги муносабатлар ҳақида гапирди.

Жамшид Бобожонов оиланинг бузилишида аёлни айблаш нотўғри эканини таъкидлади. Унинг фикрича, оиладаги муаммоларнинг келиб чиқишида кўпинча эркакнинг ҳам масъулияти бор.

“Ажрашишимга, оилам бузилишига ўзим сабабчиман, дейман. Оила бузилишига аёл сабабчи эмас. Оилалар бузилиши кўпайиб кетишининг сабабларидан бири — эркак. Аёл киши ёмон бўлиб, шаллақилик қилса ҳам, балки эркак шунга олиб боргандир. Ташқаридан меҳр талаб қилиб қолса ҳам, эркак айбдор. Болаларига қарамаяптими — эркак айбдор. Уй тоза эмасми — эркак айбдор”, — деди у.

Суҳбат давомида бошловчи ҳам жамиятда оиладаги муаммолар учун кўпинча аёл кишини айблаш одат тусига кирганини таъкидлади.

Жамшид Бобожонов эса ажрашганига анча вақт бўлганини айтиб, фарзандининг онаси ҳақида салбий гапиришни ўзига эп кўрмаслигини билдирди.

“Мен ажрашганимдан бери анча вақт ўтди. Фарзандимнинг онаси жуда яхши инсон. Мен уни жуда ҳурмат қиламан. У оила қурган ва ҳозир Ўзбекистонда яшашмайди. Жамиятда ўтириб, 'ажрашдим, хотиним ёмон чиқди', дейдиган эркакдан нафратланаман. Сен эркак кишисан, фарзандинг бор. Қандай қилиб фарзандингнинг онаси ҳақида ёмон гапиришинг мумкин?” — деди фоод-блогер.

Жамшид БобожоновZamon.uzоилавий ажримфоод-блогер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)21 июл 18:23“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)7 сентябр 21:45Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)15 июн 14:21Нилуфар Усмонованинг янги “777 07” қўшиғи мухлисларни ром этди (видео)Нилуфар Усмонованинг янги “777 07” қўшиғи мухлисларни ром этди (видео)4 апрел 16:53Нилуфар Усмонова яна бир ёшни қарши олди (видео)Нилуфар Усмонова яна бир ёшни қарши олди (видео)8 апрел 19:57Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"Бугун 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ