Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Намангандаги автомобилларга газ тўлдириш шохобчаларидан бирида Nexia-2 автомобилининг газ баллони портлагани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Кучли портлаш оқибатида автомобил жиддий шикастланиб, деярли яроқсиз ҳолатга келгани тасвирларда кўринади.
Ҳодиса юзасидан ҳозирча расмий идоралар жабрланганлар бор-йўқлиги ёки портлаш сабаблари ҳақида маълумот бергани йўқ. Ҳолат юзасидан аниқлаштириш ишлари олиб борилиши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…