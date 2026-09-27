Камерунда iPhone 18 Pro Махънинг илк харидори тантанали кутиб олинди: дўкондаги маросим ҳайратга солди

·12·Дунё
Камерунда iPhone 18 Pro Махънинг илк харидори тантанали кутиб олинди: дўкондаги маросим ҳайратга солди

Камерунда iPhone 18 Pro Max’ни биринчи бўлиб харид қилган мижозни дўконда ҳақиқий тантана билан кутиб олишди. Харидор учун ҳатто алоҳида маросим ташкил этилиб, унинг телефон танлаши ва қутини очиши атрофдагиларнинг олқишига сабаб бўлди.

Харидор учун алоҳида шароит яратилди

Тарқалган видеода дўкон ходимлари илк харидорни тантанали равишда кутиб олгани акс этган. Унга ўтириши учун стул суриб берилган, олдига эса турли рангдаги iPhone 18 Pro Max телефонлари териб қўйилган.

Харидор ўзига маъқул рангни танлагач, навбатдаги маросим бошланган. Одатда янги телефон харид қилиш оддий савдо жараёни ҳисобланади. Бироқ Камерундаги ушбу ҳолатда харидорнинг илк хариди кичик байрамга айланган. Видеодаги тантанали кутиб олиш ва қарсаклар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг ҳам эътиборини тортиши мумкин.

КамерундаiPhone 18 Pro Maxтантанателефон сотиб олиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Бугун 08:25Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар8 август 14:20Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?18 август 08:00230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди3 июл 16:45Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?18 сентябр 07:29Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда3 август 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота