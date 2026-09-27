Камерунда iPhone 18 Pro Махънинг илк харидори тантанали кутиб олинди: дўкондаги маросим ҳайратга солди
Камерунда iPhone 18 Pro Max’ни биринчи бўлиб харид қилган мижозни дўконда ҳақиқий тантана билан кутиб олишди. Харидор учун ҳатто алоҳида маросим ташкил этилиб, унинг телефон танлаши ва қутини очиши атрофдагиларнинг олқишига сабаб бўлди.
Харидор учун алоҳида шароит яратилди
Тарқалган видеода дўкон ходимлари илк харидорни тантанали равишда кутиб олгани акс этган. Унга ўтириши учун стул суриб берилган, олдига эса турли рангдаги iPhone 18 Pro Max телефонлари териб қўйилган.
Харидор ўзига маъқул рангни танлагач, навбатдаги маросим бошланган. Одатда янги телефон харид қилиш оддий савдо жараёни ҳисобланади. Бироқ Камерундаги ушбу ҳолатда харидорнинг илк хариди кичик байрамга айланган. Видеодаги тантанали кутиб олиш ва қарсаклар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг ҳам эътиборини тортиши мумкин.
Изоҳлар 0
…