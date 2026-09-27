Олимлар бетондек мустаҳкам ва муздан ўн чандон кучли янги материал яратди

·8·Техно
Олимлар бетондек мустаҳкам ва муздан ўн чандон кучли янги материал яратди

Қуддусдаги яҳудий университети тадқиқотчилари оддий муздан ўн баробар мустаҳкам ва унга қараганда етмиш баробар кўпроқ энергияни ютиш хусусиятига эга бўлган ноёб композит материал ишлаб чиқишди. ixbt.com маълумотига кўра, БиоПйкрете деб номланган ушбу инновацион ишланма ўзининг чидамлилиги бўйича ҳатто анъанавий бетон билан рақобатлаша олади ва келгусида экстремал совуқ иқлим шароитидаги қурилиш ишларида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Музни мустаҳкамлаш ғояси аслида янгилик эмас. Иккинчи жаҳон уруши йилларидаёқ олимлар муз ва ёғоч целлюлозаси аралашмасидан иборат Пйкрете деб номланган материал устида тажрибалар ўтказишган эди. Ўша пайтда ушбу аралашма оддий музга қараганда мустаҳкамроқ чиқиб, секинроқ эриган. Ҳозирги кунда замонавий илм-фан бу концепцияни янги, яни молекуляр даражада янада такомиллаштиришга муваффақ бўлди.

Нанотехнологиялар ва молекуляр елим

Янги материални яратиш жараёнида тадқиқотчилар таркибга табиий ўсимлик хомашосидан олинган ўта майда ва қаттиқ заррачалар — целлюлоза нанокристалларини қўшишди. Сув музлаши жараёнида ушбу зарралар муз структураси ичида ўзига хос уч ўлчамли тармоқни ҳосил қилади. Шундан сўнг олимлар муз ва целлюлозани бир-бирига маҳкам боғловчи махсус ишлаб чиқилган оқсилдан фойдаланишди.

Мазкур оқсил материалнинг турли қисмларини ўзаро чамбарчас боғловчи ўзига хос молекуляр елим вазифасини бажаради. Лаборатория синовлари натижалари кўрсатишича, БиоПйкрете сиқилишга бардош беришда оддий муздан тахминан ўн марта кучлироқ бўлиб, бетон билан тенглаша оладиган даражага етган. Материал бир зумда парчаланиб кетмайди, аксинча, деформацияга учраб, емирилишдан олдин улкан миқдордаги энергияни ўзига сингдириб олади.

Қўлланиш соҳалари ва истиқболлар

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, мазкур оқсил конструкцияни мустаҳкамлашда ҳал қилувчи рол ўйнаган. Уни қўшиш орқали материалнинг мустаҳкамлиги ва энергияни ютиш қобилияти молекуляр боғланишларсиз тайёрланган оддий муз-целлюлоза аралашмасига нисбатан салкам икки баробар ошган. Бу эса келажакда муқобил қурилиш материалларини яратиш имкониятларини кенгайтиради.

Мутахассислар БиоПйкрете материалини биринчи навбатда Арктика ва Антарктика каби олис ҳудудларда қурилиш ишларини олиб боришда қўллашни режалаштирмоқда. Бундай совуқ минтақаларга бетон, пўлат ва бошқа оғир қурилиш материалларини етказиб бериш жуда мураккаб ҳамда қимматга тушади. Асосан сув ва ўсимлик целлюлозасидан иборат бўлгани боис, бу материал экстремал совуқда вақтинчалик объектларни бунёд этишда экологик тоза муқобилга айланиши мумкин.

Ҳозирча ушбу ўта мустаҳкам муздан уйлар ва йирик бинолар қуришдан ҳали йироқмиз. БиоПйкрете ҳозирча экспериментал материал бўлиб қолмоқда ва олимлар унинг узоқ муддатли фойдаланишдаги хусусиятларини ўрганиши зарур. Хусусан, материалнинг қайта-қайта музлаш ва эриш сиклларига чидамлилиги, доимий юклама остида ўз шаклини қанчалик сақлаб қолиши чуқур текширилиши лозим.

МузМатериалТехнологияФанИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатади19 сентябр 16:59NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунлади9 сентябр 03:26Олимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишдиОлимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишди24 сентябр 04:28Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди23 сентябр 12:25Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди20 сентябр 12:21Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди19 сентябр 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди