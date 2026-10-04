Тўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочди

·5·Жамият
Тўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочди

Сурхондарё вилояти Ангор туманида тўйдан маст ҳолда чиққан 60 ёшли эркак ғалати жиноятга қўл урди. У ободонлаштириш бошқармасига тегишли автобусни олиб қочиб, бошқа тумангача ҳайдаб борган.

Маълум бўлишича, эркак тўйга бориб, спиртли ичимлик истеъмол қилган. Кейин ташқарига чиққан вақтида яқин атрофда турган “Isuzu” автобусини кўрган.

Автобус Ангор тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли бўлган. Ҳайдовчи ишчиларни манзилга олиб келгач, автобус эшигини очиқ қолдириб, уларнинг олдига кетган. Калит ҳам транспорт воситасида қолган.

Ҳайдовчи бироздан сўнг автобусни бегона киши бошқариб кетаётганини кўриб қолган. Уни тўхтатишга улгурмаган ва зудлик билан “102” рақамига хабар берган.

Шундан кейин ички ишлар ходимлари қидирув ишларини бошлаган. Автобус Музработ тумани ҳудудида йўл тўсилиб, тўхтатилган.

Қайд этилишича, қочиш вақтида эркак автобусни ҳатто қарама-қарши йўналишда бошқарган. У судда айбига иқрор бўлган ва ўша куни маст бўлгани сабабли қилган ҳаракатларини тўлиқ эслай олмаслигини айтган.

Суд эркакни транспорт воситасини олиб қочишда айбдор деб топди. Унга 4 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

СурхондарёАнгорIsuzuавтобусни олиб қочиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилиндиМаҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилинди16 июл 19:52Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирдиҚашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди23 сентябр 16:10Бухорода маст ҳайдовчи 40 бола билан йўлга чиққанБухорода маст ҳайдовчи 40 бола билан йўлга чиққан10 май 21:48Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди4 август 11:54Фарғонада маст эркак сабаб поезд тўхтатилдиФарғонада маст эркак сабаб поезд тўхтатилди12 май 14:34Самарқандда маст ҳайдовчи юқори тезликда ҳаракатланиб, тўхтаб турган автомобилни парчалаб юбордиСамарқандда маст ҳайдовчи юқори тезликда ҳаракатланиб, тўхтаб турган автомобилни парчалаб юборди27 апрел 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди