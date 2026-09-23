Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди

·53·Жамият
Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди

Қашқадарё вилояти Қарши туманида тўйдан маст ҳолда қайтган эркак йўл четида ўтирган 64 ёшли нотаниш кишини уриб, унинг ўлимига сабаб бўлди. Суд ҳукмига кўра, айбдор 8 йилга озодликдан маҳрум қилинган.

Маълум бўлишича, воқеа жорий йилнинг 4 апрель куни содир бўлган. Суд ҳужжатларида қайд этилишича, эркак Миришкор туманида яшовчи танишининг тўйидан маст ҳолда чиққан. У соат 23:00 атрофида танишларининг автомобилида Қарши туманидаги Ўзбекистон Мустақиллиги маҳалласи ҳудудига келган.

Эркак автомобилдан тушганидан сўнг йўл четида ўтирган, ўзига нотаниш 64 ёшли эркак билан тортишиб қолган. Кейинчалик тортишув жанжалга айланган.

Суд ҳужжатларига кўра, судланувчи жабрланувчининг устига чиқиб, унинг юзи, бурни ва танасининг турли қисмларига қўллари билан бир неча марта зарба берган. Шундан сўнг у оғир аҳволда қолган эркакка ёрдам кўрсатмасдан воқеа жойини тарк этган.

64 ёшли эркак олган оғир тан жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган.

Суд ҳукмига кўра, эркак 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган. Шунингдек, ундан марҳумнинг қонуний вакили фойдасига дафн маросими харажатлари учун 30 миллион сўм моддий зарар ундириш белгиланган.

Қарши туманиМиришкор туманиҚашқадарё вилояти4 апрель 2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирди5 сентябр 06:18«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди4 август 11:54Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)21 август 16:07Фарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этдиФарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этди3 август 23:0733 ёшли эркак онасини болта билан ўлдирди33 ёшли эркак онасини болта билан ўлдирди30 март 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ