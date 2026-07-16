Маҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилинди
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли даромадларини ошириш борасида навбатдаги инқилобий ислоҳотлар эълон қилинди. Бу галги асосий эътибор маҳалла банкирларининг иш услубини тубдан ўзгартириш ва уларга кенг молиявий имкониятлар тақдим этишга қаратилди.
Zamin.uz ушбу йиғилишда белгиланган энг муҳим янгиликлар ва маҳаллабай ишлашнинг янги тизимини тақдим этади.
Муваффақиятли тажрибалар: Зовур устидаги бизнес ва меҳмон уйлари
Йиғилишда давлатимиз раҳбари айрим ҳудудларда аллақачон юқори натижа бераётган ижобий тажрибаларни алоҳида эътироф этди:
Ангор тумани, «Янгиобод» маҳалласи: Бу ерда 2 километрлик зовур (дренаж тармоғи) усти ёпилиб, ўрнида 110 та сервис объекти ишга туширилди. Натижада маҳалла атрофида яшовчи 1 минг 225 нафар фуқаро доимий иш ўрни ва даромад манбаига эга бўлди.
Арнасой тумани, «Бахтли» маҳалласи: Маҳалла банкирининг ташаббуси билан 20 та хонадонга 50 миллион сўмдан имтиёзли кредит ажратилиб, замонавий меҳмон уйлари ташкил этилди. Бу оилаларнинг ҳар бири бир мавсумнинг ўзидаёқ 100 миллион сўмгача соф даромад олишга муваффақ бўлди. Бу муваффақиятдан руҳланган яна 80 та оила худди шундай меҳмон уйларини очишга киришди.
Маҳалла банкирлари қандай ишлайди? Янги тизим босқичлари
Эндиликда банклар ҳар бир маҳалланинг ўзига хос «ўсиш нуқтаси»ни аниқлаши, ташаббускор тадбиркорларни топиб, фойдали лойиҳаларни кўпайтириши лозим. Бундан буён ортиқча юкламани камайтириш мақсадида битта маҳалла банкирига кўпи билан учта маҳалла бириктирилади.
Янги тизимни амалиётга самарали жорий этиш учун қуйидаги изчил босқичлар амалга оширилади:
Янги кадрларни саралаш: 2 ҳафта ичида.
Ташаббускор, замонавий фикрлайдиган олийгоҳ битирувчилари ва ёш мутахассислар орасидан 400 нафар янги маҳалла банкири танлаб олинади.
Амалий тажриба ошириш: 1 ой давомида.
Саралаб олинган ёш кадрлар энг илғор ва намунали маҳаллаларга юборилиб, у ерда муваффақиятли лойиҳаларни юритиш сирларини амалда ўрганадилар.
Лойиҳаларни молиялаштириш: 1 августдан бошлаб.
Оилавий тадбиркорлик лойиҳалари учун ажратилган қўшимча 2 триллион сўмлик имтиёзли ресурсдан банкирлар ўзлари топган самарали лойиҳалар учун бевосита фойдаланишни бошлайдилар.
KPI ва аниқ буюртма ижроси: Йил якунигача.
Банкирлар учун тадбиркорликни ривожлантириш, иш ўринлари ва аҳоли даромадини кўпайтириш бўйича аниқ KPI кўрсаткичлари белгиланади. Ҳокимлар ва маҳалла раислари уларга аниқ буюртма беради.
Имтиёзли кредитлар ва «Етиштиришдан сотишгача» занжири
Йиғилишда аҳолига янада қулайлик яратиш мақсадида молиявий имтиёзлар ва янги агросаноат занжирлари эълон қилинди:
Кредит фоизлари туширилди: Жорий йилда оилавий тадбиркорлик лойиҳалари учун қўшимча 2 триллион сўм имтиёзли маблағ ажратилди. Шу билан бирга, «оғир» аҳволдаги маҳаллалар учун кредит ставкаси 17,5 фоиздан 12 фоизгача туширилди.
Ўтган йили 9 та давлат банки иштирокида маҳаллаларда агросаноатни ривожлантириш учун махсус «Агростар» компаниялари ташкил этилган эди. Эндиликда давлат банклари нафақат маҳаллаларни ихтисослаштиради, балки ушбу компанияларни жалб қилган ҳолда тўлиқ тизимни йўлга қўяди.
Бунда маҳаллаларда «етиштириш – қайта ишлаш – сақлаш – қадоқлаш – сотиш» яхлит занжири яратилади. Ушбу янги дастур асосида бир ой муддатда республика бўйлаб 1 мингта маҳаллада амалий ишлар бошлаб юборилади.
…