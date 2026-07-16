Маҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
Маҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилинди

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли даромадларини ошириш борасида навбатдаги инқилобий ислоҳотлар эълон қилинди. Бу галги асосий эътибор маҳалла банкирларининг иш услубини тубдан ўзгартириш ва уларга кенг молиявий имкониятлар тақдим этишга қаратилди.

Zamin.uz ушбу йиғилишда белгиланган энг муҳим янгиликлар ва маҳаллабай ишлашнинг янги тизимини тақдим этади.

Муваффақиятли тажрибалар: Зовур устидаги бизнес ва меҳмон уйлари

Йиғилишда давлатимиз раҳбари айрим ҳудудларда аллақачон юқори натижа бераётган ижобий тажрибаларни алоҳида эътироф этди:

  • Ангор тумани, «Янгиобод» маҳалласи: Бу ерда 2 километрлик зовур (дренаж тармоғи) усти ёпилиб, ўрнида 110 та сервис объекти ишга туширилди. Натижада маҳалла атрофида яшовчи 1 минг 225 нафар фуқаро доимий иш ўрни ва даромад манбаига эга бўлди.

  • Арнасой тумани, «Бахтли» маҳалласи: Маҳалла банкирининг ташаббуси билан 20 та хонадонга 50 миллион сўмдан имтиёзли кредит ажратилиб, замонавий меҳмон уйлари ташкил этилди. Бу оилаларнинг ҳар бири бир мавсумнинг ўзидаёқ 100 миллион сўмгача соф даромад олишга муваффақ бўлди. Бу муваффақиятдан руҳланган яна 80 та оила худди шундай меҳмон уйларини очишга киришди.

Маҳалла банкирлари қандай ишлайди? Янги тизим босқичлари

Эндиликда банклар ҳар бир маҳалланинг ўзига хос «ўсиш нуқтаси»ни аниқлаши, ташаббускор тадбиркорларни топиб, фойдали лойиҳаларни кўпайтириши лозим. Бундан буён ортиқча юкламани камайтириш мақсадида битта маҳалла банкирига кўпи билан учта маҳалла бириктирилади.

Янги тизимни амалиётга самарали жорий этиш учун қуйидаги изчил босқичлар амалга оширилади:

  1. Янги кадрларни саралаш: 2 ҳафта ичида.

Ташаббускор, замонавий фикрлайдиган олийгоҳ битирувчилари ва ёш мутахассислар орасидан 400 нафар янги маҳалла банкири танлаб олинади.

  1. Амалий тажриба ошириш: 1 ой давомида.

Саралаб олинган ёш кадрлар энг илғор ва намунали маҳаллаларга юборилиб, у ерда муваффақиятли лойиҳаларни юритиш сирларини амалда ўрганадилар.

  1. Лойиҳаларни молиялаштириш: 1 августдан бошлаб.

Оилавий тадбиркорлик лойиҳалари учун ажратилган қўшимча 2 триллион сўмлик имтиёзли ресурсдан банкирлар ўзлари топган самарали лойиҳалар учун бевосита фойдаланишни бошлайдилар.

  1. KPI ва аниқ буюртма ижроси: Йил якунигача.

Банкирлар учун тадбиркорликни ривожлантириш, иш ўринлари ва аҳоли даромадини кўпайтириш бўйича аниқ KPI кўрсаткичлари белгиланади. Ҳокимлар ва маҳалла раислари уларга аниқ буюртма беради.

Имтиёзли кредитлар ва «Етиштиришдан сотишгача» занжири

Йиғилишда аҳолига янада қулайлик яратиш мақсадида молиявий имтиёзлар ва янги агросаноат занжирлари эълон қилинди:

Кредит фоизлари туширилди: Жорий йилда оилавий тадбиркорлик лойиҳалари учун қўшимча 2 триллион сўм имтиёзли маблағ ажратилди. Шу билан бирга, «оғир» аҳволдаги маҳаллалар учун кредит ставкаси 17,5 фоиздан 12 фоизгача туширилди.

Ўтган йили 9 та давлат банки иштирокида маҳаллаларда агросаноатни ривожлантириш учун махсус «Агростар» компаниялари ташкил этилган эди. Эндиликда давлат банклари нафақат маҳаллаларни ихтисослаштиради, балки ушбу компанияларни жалб қилган ҳолда тўлиқ тизимни йўлга қўяди.

Бунда маҳаллаларда «етиштириш – қайта ишлаш – сақлаш – қадоқлаш – сотиш» яхлит занжири яратилади. Ушбу янги дастур асосида бир ой муддатда республика бўйлаб 1 мингта маҳаллада амалий ишлар бошлаб юборилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон экспортида Россия пешқадам: беш ойлик савдода кимлар етакчи?Ўзбекистон экспортида Россия пешқадам: беш ойлик савдода кимлар етакчи?Бугун, 16:4317 июль учун валюта курслари эълон қилинди17 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:0120 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилдиБугун, 11:4617 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда17 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:078 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Кеча, 21:45Исломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш туздиИсломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш туздиКеча, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда