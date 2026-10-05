Тошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилди

·13·Жамият
Тошкентда компьютерхона ертўласидан маймун топилди

Тошкент шаҳридаги оддий компьютерхонанинг ертўласида ёввойи маймун сақланаётгани аниқланди. Ҳайвон Экология ходимлари рейди вақтида тасодифан фош бўлган.

Маълум қилинишича, Мирзо Улуғбек тумани, Қорасув-6 даҳасидаги компьютерхона ертўласини текшириш чоғида маймун борлиги маълум бўлган. Экополиция ходимлари ҳолатни ўрганиб, ҳайвонни хавфсиз жойга олиб чиқиш чораларини кўрган.

Маймуннинг кейинги парвариши ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида у Тошкент ҳайвонот боғига топширилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёввойи ҳайвонларни махсус шароитларсиз ва малакали назоратсиз сақлаш уларнинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдириши мумкин. Бундан ташқари, бундай ҳолатлар инсонлар хавфсизлиги учун ҳам салбий оқибатларга олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.

Тошкент ҳайвонот боғиЭкология вазирлигиМирзо Улуғбек туманиЁввойи ҳайвонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)14 июл 13:50ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрди13 сентябр 00:57"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?6 сентябр 16:33Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиТошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиБугун 19:325 ёшли фарзанд онасига олиб берилди5 ёшли фарзанд онасига олиб берилдиБугун 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди