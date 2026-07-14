Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)
Тошкент ҳайвонот боғида оқ шерлар Жонни ва Наоми волери ёнида айрим ташриф буюрувчилар томонидан ноўрин ҳаракатлар қилингани маълум бўлди.
Ҳолат видеокузатув камераларига тушган. Маълум қилинишича, баъзи меҳмонлар жонзотларни атайлаб безовта қилиб, уларга нисбатан ҳурматсиз муносабатда бўлган.
Ҳайвонот боғи маъмурияти бундай хатти-ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслигини билдирди. Чунки ҳайвонлар ҳам стресс, қўрқув ва ноқулайликни ҳис қилади. Уларнинг тинчлигига халал бериш ташриф қоидаларига зид ҳисобланади.
Маъмурият катталарнинг шахсий намунаси болалар тарбиясида муҳим эканини ҳам таъкидлади. Болалар табиатга эҳтиёткор муносабатни, аввало, катталарнинг ҳаракатидан ўрганади.
Ҳайвонот боғи аксарият ташриф буюрувчилар ҳайвонларга меҳр ва ҳурмат билан қарашини қайд этди. Аммо айрим шундай ҳолатлар умумий муҳитга салбий таъсир кўрсатади.
…