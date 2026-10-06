«Биз қатори одам қолмади»: 100 ёшдан ошган ака-сингилнинг кўзга ёш келтирувчи суҳбати
Ижтимоий тармоқларда бир асрлик умр довонидан ошиб ўтган кекса ака ва унинг синглиси ўртасидаги дил сўзлари акс этган таъсирли видеолавҳа кенг тарқалиб, минглаб инсонларнинг кўзига ёш келтирди. Унда 109 ёшни қаршилаган отахон ҳамда 100 ёшга тўлган кайвони онахоннинг бир-бири билан ҳол-аҳвол сўрашиб, ўтиб кетган умр ҳақида сўзлашгани муҳрланган.
Уларнинг бир қарашда оддий, аммо теран мазмунга эга суҳбати инсонни умрнинг ғаниматлиги, вақтнинг бешафқатлиги ва яқинлар орасидаги меҳр-оқибат қадри ҳақида чуқур ўйга толдиради.
«Биз қатори одам қолмади»: Аср билан юзма-юз кечган мулоқот
Ҳовлидаги сўрида миллий либосларда ёнма-ён ўтирган икки кекса инсоннинг суҳбати инсон ожизлиги ва кексалик ҳақиқатини очиб беради:
Ёш ҳисоби ва ҳайрат: Суҳбат чоғида сингил акасидан неча ёшга кирганини сўрайди. Ака эса: «Сиз юзга бордингиз. Мен бир юз тўққизда эканман, ҳисоб-китоб қилдик. Эсон-омонмисиз?» дея жавоб қайтаради. Сингил бунга жавобан: «Худо ёш берганда иккимизга. Шундай қилиб, қаридикда», дея шукроналик билдиради;
Тенгқурларсиз қолган дунё: Мулоқот давомида 109 ёшли отахоннинг бир авлоддан фақат иккисигина қолганини эслаши қалбни титратади: «Биз қатори одам қолмади». Синглиси ҳам чуқур хўрсиниб: «Қолмади. Икковгина қолдик, шундай қаридикда», дея тасдиқлайди;
Кексалик ва хотира сусайиши: Ака йиллар ўз сўзини айтаётгани, жисмоний мадор кетиб, хотира панда бераётганини очиқ тан олади: «Юздан ошдим. Юролмай қолдим, хаёлим ҳам йўқ, эсимдан чиқиб кетаверади».
Нима учун бу видео миллионлаб қалбларни ларзага солди?
Ушбу содда ва беғубор суҳбат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта тўлқинланиш уйғотди:
Меҳр ва ҳурмат намунаси: Бир асрдан кўпроқ вақт давомида оғир-енгил кунларни бирга енгиб ўтган жигарларнинг бир-бирига «Сиз» деб муомала қилиши, кўзларидаги меҳр ва қўллаб-қувватлаши ёш авлод учун катта тарбиявий сабоқ бўлди;
Омонат умр эслатмаси: Мазкур видео ҳар бир томошабинга ота-она, ака-ука ва опа-сингилларнинг нақадар қадрли эканини, ёшлик ва куч-қувват бир зумлик ўткинчи неъмат эканини яна бир бор эслатиб қўйди.
Видео остида изоҳ қолдираётган юртдошларимиз юз ёшдан ошган ушбу мўътабар инсонларга мустаҳкам соғлик, тинчлик-омонлик ва кексалик гаштини хотиржамликда суришларини тилаб, чин дилдан дуо қилмоқдалар.
Изоҳлар 0
…