«Биз қатори одам қолмади»: 100 ёшдан ошган ака-сингилнинг кўзга ёш келтирувчи суҳбати

·0·Жамият
«Биз қатори одам қолмади»: 100 ёшдан ошган ака-сингилнинг кўзга ёш келтирувчи суҳбати

Ижтимоий тармоқларда бир асрлик умр довонидан ошиб ўтган кекса ака ва унинг синглиси ўртасидаги дил сўзлари акс этган таъсирли видеолавҳа кенг тарқалиб, минглаб инсонларнинг кўзига ёш келтирди. Унда 109 ёшни қаршилаган отахон ҳамда 100 ёшга тўлган кайвони онахоннинг бир-бири билан ҳол-аҳвол сўрашиб, ўтиб кетган умр ҳақида сўзлашгани муҳрланган.

Уларнинг бир қарашда оддий, аммо теран мазмунга эга суҳбати инсонни умрнинг ғаниматлиги, вақтнинг бешафқатлиги ва яқинлар орасидаги меҳр-оқибат қадри ҳақида чуқур ўйга толдиради.

«Биз қатори одам қолмади»: Аср билан юзма-юз кечган мулоқот

Ҳовлидаги сўрида миллий либосларда ёнма-ён ўтирган икки кекса инсоннинг суҳбати инсон ожизлиги ва кексалик ҳақиқатини очиб беради:

  • Ёш ҳисоби ва ҳайрат: Суҳбат чоғида сингил акасидан неча ёшга кирганини сўрайди. Ака эса: «Сиз юзга бордингиз. Мен бир юз тўққизда эканман, ҳисоб-китоб қилдик. Эсон-омонмисиз?» дея жавоб қайтаради. Сингил бунга жавобан: «Худо ёш берганда иккимизга. Шундай қилиб, қаридикда», дея шукроналик билдиради;

  • Тенгқурларсиз қолган дунё: Мулоқот давомида 109 ёшли отахоннинг бир авлоддан фақат иккисигина қолганини эслаши қалбни титратади: «Биз қатори одам қолмади». Синглиси ҳам чуқур хўрсиниб: «Қолмади. Икковгина қолдик, шундай қаридикда», дея тасдиқлайди;

  • Кексалик ва хотира сусайиши: Ака йиллар ўз сўзини айтаётгани, жисмоний мадор кетиб, хотира панда бераётганини очиқ тан олади: «Юздан ошдим. Юролмай қолдим, хаёлим ҳам йўқ, эсимдан чиқиб кетаверади».

Нима учун бу видео миллионлаб қалбларни ларзага солди?

Ушбу содда ва беғубор суҳбат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта тўлқинланиш уйғотди:

  • Меҳр ва ҳурмат намунаси: Бир асрдан кўпроқ вақт давомида оғир-енгил кунларни бирга енгиб ўтган жигарларнинг бир-бирига «Сиз» деб муомала қилиши, кўзларидаги меҳр ва қўллаб-қувватлаши ёш авлод учун катта тарбиявий сабоқ бўлди;

  • Омонат умр эслатмаси: Мазкур видео ҳар бир томошабинга ота-она, ака-ука ва опа-сингилларнинг нақадар қадрли эканини, ёшлик ва куч-қувват бир зумлик ўткинчи неъмат эканини яна бир бор эслатиб қўйди.

Видео остида изоҳ қолдираётган юртдошларимиз юз ёшдан ошган ушбу мўътабар инсонларга мустаҳкам соғлик, тинчлик-омонлик ва кексалик гаштини хотиржамликда суришларини тилаб, чин дилдан дуо қилмоқдалар.

109 ёшли ота100 ёшли онКексаликЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим: аёлим битта шарт билан рози бўлди...Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим: аёлим битта шарт билан рози бўлди...29 сентябр 23:08Самарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоландиСамарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоланди27 сентябр 10:19Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиФарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирди18 сентябр 19:05Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)7 август 21:44Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»26 август 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди