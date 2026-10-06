Худоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоланди

·5·Жамият
Худоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоланди

Қўқон шаҳридаги тарихий Худоёрхон ўрдаси ҳудудида тегишли келишувларсиз кўнгилочар тадбир ўтказилган. Ҳолат ортидан “Қўқон” давлат музей-қўриқхонаси директорига интизомий жазо қўлланилди.

Маданий мерос агентлиги маълум қилишича, 3 октябрь куни Худоёрхон ўрдаси ҳудудида “А.клуб” номи остида аёллар иштирокида “Чопон пати” тадбири ташкил этилган. Бироқ мазкур тадбир агентлик билан белгиланган тартибда келишилмаган.

Амалдаги талабларга кўра, давлат музейлари ва музей-қўриқхоналарида ўтказиладиган маданий-маърифий, оммавий ҳамда бошқа тадбирлар олдиндан Маданий мерос агентлиги билан мувофиқлаштирилиши лозим.

Худоёрхон ўрдаси маданий мерос объекти ҳисоблангани боис, унинг ҳудудида ҳар қандай тадбирни ташкил этишда тарихий қиёфани сақлаш, объектни муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш талаб этилади.

Агентлик хабарига кўра, музей-қўриқхона директори М. Мавлонқулов хизмат вазифаларини лозим даражада бажармагани учун Меҳнат кодексининг 312-моддаси асосида “ҳайфсан” билан жазоланган.

Маданий мерос агентлиги келгусида тарихий объектлар ва музей-қўриқхоналар ҳудудидаги тадбирлар устидан назоратни янада кучайтиришини маълум қилди.

Худоёрхон ўрдасиҚўқон давлат музей-қўриқхонасиМаданий мерос агентлигиЧопон пати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топди15 сентябр 12:29Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоландиСамарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоландиКеча 12:56Қашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалдиҚашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалди20 июл 22:01Тошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушландиТошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушландиБугун 13:39Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:4540 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди4 август 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди