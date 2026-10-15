Тошкент тумани ҳокими ўринбосари пора билан ушланди — тезкор тасвирлар (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 1 гектар ер майдонини ауксионда ютиб бериш эвазига 25 000 АҚШ доллари миқдорида пора олаётган вақтида қўлга олинди.
- Гумонланувчи ўз мансаб мавқейини суиистеъмол қилиб, фирибгарлик ва пора беришда иштирокчилик моддалари билан айбланмоқда.
- Тезкор тадбир давомида пулларга аввалдан туширилган «ПОРА» ёзуви аниқланган ва гумонланувчининг қўлларидан ҳам кимёвий модда излари топилган.
Тошкент вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан навбатдаги йирик коррупцион жиноят фош этилди. Тошкент тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 25 000 АҚШ доллари миқдорида пора олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
Мазкур шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди.
Аукцион савдоси ва «ёрдам» эвазига 25 минг доллар
Суриштирув маълумотларига кўра, ҳоким ўринбосари ўз мансаб мавқейини суиистеъмол қилиб, тадбиркорнинг ишончига кирган:
1 гектар ер ваъдаси: У тадбиркорга ҳокимлик балансида турган 1 гектар ер майдонини Давлат активларини бошқариш тизимидаги танишлари орқали аукцион савдоларига чиқартириб, уни ютиб беришни ваъда қилган;
Талаб қилинган сумма: Ўз «хизмати» эвазига мансабдор тадбиркордан нақд 25 000 доллар талаб қилган.
Тезкор тасвирлар: Ультрабинафша нур остида «ПОРА» ёзуви
Ўтказилган тезкор тадбир давомида мансабдор шахс пулни олган вақтида қўлга олинди:
Ашёвий далиллар кўздан кечирилди: Тезкор суратларда ходимлар томонидан махсус кимёвий ишлов берилган 100 долларлик купюралар санаб чиқилгани акс этган;
Ёзув фош этди: Ультрабинафша чироқ нурлари остида текширилганда, пулларга аввалдан туширилган люминесцент «ПОРА» ёзуви яққол намоён бўлган ва гумонланувчининг қўлларидан ҳам кимёвий модда излари аниқланган.
Қайси моддалар билан айбланмоқда?
Ҳолат юзасидан туман ҳокими ўринбосарига нисбатан Жиноят кодексининг оғир моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:
168-модда, 4-қисм (Фирибгарлик): Жуда кўп миқдорда ёки хизмат мавқейидан фойдаланиб содир этилган бўлса — базавий ҳисоблаш миқдорининг 400 бараваридан 600 бараваригача жарима ёки 8 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилади;
28, 211-модда, 3-қисм (Пора беришда иштирокчилик): Жуда кўп миқдорда пора беришга далолат қилиш ёки ташкиллаштириш ҳолати бўйича айбланувчиларга 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда ва ишга алоқадор бўлган бошқа шахсларнинг бор-йўқлиги текширилмоқда.
Изоҳлар 0
…