Тошкент тумани ҳокими ўринбосари пора билан ушланди — тезкор тасвирлар (видео)

·33·Жамият
Тошкент тумани ҳокими ўринбосари пора билан ушланди — тезкор тасвирлар (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 1 гектар ер майдонини ауксионда ютиб бериш эвазига 25 000 АҚШ доллари миқдорида пора олаётган вақтида қўлга олинди.
  • Гумонланувчи ўз мансаб мавқейини суиистеъмол қилиб, фирибгарлик ва пора беришда иштирокчилик моддалари билан айбланмоқда.
  • Тезкор тадбир давомида пулларга аввалдан туширилган «ПОРА» ёзуви аниқланган ва гумонланувчининг қўлларидан ҳам кимёвий модда излари топилган.

Тошкент вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан навбатдаги йирик коррупцион жиноят фош этилди. Тошкент тумани ҳокимининг ўринбосари тадбиркордан 25 000 АҚШ доллари миқдорида пора олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.

Мазкур шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди.

Аукцион савдоси ва «ёрдам» эвазига 25 минг доллар

Суриштирув маълумотларига кўра, ҳоким ўринбосари ўз мансаб мавқейини суиистеъмол қилиб, тадбиркорнинг ишончига кирган:

  • 1 гектар ер ваъдаси: У тадбиркорга ҳокимлик балансида турган 1 гектар ер майдонини Давлат активларини бошқариш тизимидаги танишлари орқали аукцион савдоларига чиқартириб, уни ютиб беришни ваъда қилган;

  • Талаб қилинган сумма: Ўз «хизмати» эвазига мансабдор тадбиркордан нақд 25 000 доллар талаб қилган.

Тезкор тасвирлар: Ультрабинафша нур остида «ПОРА» ёзуви

Ўтказилган тезкор тадбир давомида мансабдор шахс пулни олган вақтида қўлга олинди:

  • Ашёвий далиллар кўздан кечирилди: Тезкор суратларда ходимлар томонидан махсус кимёвий ишлов берилган 100 долларлик купюралар санаб чиқилгани акс этган;

  • Ёзув фош этди: Ультрабинафша чироқ нурлари остида текширилганда, пулларга аввалдан туширилган люминесцент «ПОРА» ёзуви яққол намоён бўлган ва гумонланувчининг қўлларидан ҳам кимёвий модда излари аниқланган.

Қайси моддалар билан айбланмоқда?

Ҳолат юзасидан туман ҳокими ўринбосарига нисбатан Жиноят кодексининг оғир моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 168-модда, 4-қисм (Фирибгарлик): Жуда кўп миқдорда ёки хизмат мавқейидан фойдаланиб содир этилган бўлса — базавий ҳисоблаш миқдорининг 400 бараваридан 600 бараваригача жарима ёки 8 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилади;

  • 28, 211-модда, 3-қисм (Пора беришда иштирокчилик): Жуда кўп миқдорда пора беришга далолат қилиш ёки ташкиллаштириш ҳолати бўйича айбланувчиларга 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда ва ишга алоқадор бўлган бошқа шахсларнинг бор-йўқлиги текширилмоқда.

Тошкент тумани ҳокими ўринбосариАукцион савдоФирибгарликпора бериш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди30 июл 13:09Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пора30 июл 12:14Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!29 июл 12:19Бухорода фермердан пора талаб қилган ҳоким ўринбосари фош этилдиБухорода фермердан пора талаб қилган ҳоким ўринбосари фош этилди12 май 10:42«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди29 июл 11:43ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдор17 июл 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?