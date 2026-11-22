Нега Инстаграмда ҳамма бахтли? Экран ортидаги ҳақиқат қандай?
Қиммат машиналар, ҳашаматли уйлар, саёҳатлар, бахтли оилалар ва доимо кулиб юрадиган инсонлар... Инстаграм саҳифаларини кузатган одамда бошқаларнинг ҳаёти мукаммал, ўзиники эса оддийдек туюлиши мумкин. Аммо бир ҳақиқатни унутмаслик керак: ижтимоий тармоқларда одамлар бутун ҳаётини эмас, айнан бошқаларга кўрсатишни истаган қисмини намойиш этади.
Бугун миллионлаб инсонлар кундалик ҳаётининг турли лаҳзаларини Инстаграмга жойлайди. Кимдир янги автомобилини кўрсатади, бошқаси қиммат ресторандаги кечки овқатини, яна кимдир оиласи билан хориждаги дам олишини намойиш этади.
Бундай сурат ва видеоларни кўрганимизда, баъзан ўз ҳаётимизни уларники билан таққослай бошлаймиз. «Нега менда бундай имконият йўқ?», «Нега бошқалар доимо бахтли, мен эса муаммолар билан яшайман?» деган саволлар пайдо бўлади.
Аслида эса экранда кўринаётган манзара инсон ҳаётининг тўлиқ аксини бермайди. Кадр ортидаги воқелик кўпинча биз тасаввур қилганимиздан анча фарқ қилади.
Инстаграмда ҳаётнинг фақат энг чиройли лаҳзалари кўрсатилади
Инсон ҳаёти фақат байрамлар, саёҳатлар, қувончли учрашувлар ва муваффақиятлардан иборат эмас. Ҳар бир кишининг ташвишлари, молиявий қийинчиликлари, келишмовчиликлари, чарчоқлари ва омадсиз кунлари бўлади.
Бироқ ижтимоий тармоқларда бундай ҳолатлар камдан-кам намойиш этилади.
Масалан, бир инсон хориждаги саёҳатидан ўнлаб суратлар жойлаши мумкин. Аммо бу саёҳат учун қанча вақт пул жамғаргани, қандай қийинчиликларга дуч келгани ёки қайтиб келгач уни қандай муаммолар кутаётгани ҳақида ҳеч нарса айтмаслиги мумкин.
Бошқа бир киши эса янги автомобили билан тушган суратини эълон қилади. Лекин унинг бу машина учун кредит олгани, ойлик тўловлардан хавотирда экани ёки бошқа молиявий мажбуриятлари борлиги кадрда акс этмайди.
Демак, бир нечта чиройли сурат инсоннинг бутун ҳаёти ҳақида хулоса чиқариш учун асос бўла олмайди.
Фильтрлар ва таҳрирлар воқеликни ўзгартириши мумкин
Инстаграмдаги тасвирларнинг кўпи жойлаштирилишидан олдин таҳрирланади. Ёруғлик, ранг, ракурс, махсус эффектлар ва фильтрлар оддий суратни ҳам жозибали кўринишга келтириши мумкин.
Айрим ҳолларда видео ва фотосуратларда ташқи кўриниш, тана қомати, юз хусусиятлари ёки атроф-муҳит ҳам рақамли воситалар ёрдамида ўзгартирилади.
Натижада инсон экрандаги образни ҳақиқий ҳаётдаги кўриниш билан адаштириши мумкин. Айниқса, ташқи кўринишига ишончи паст ёки ўзини бошқалар билан кўп таққослайдиган одамлар бундай тасвирлар таъсирига тезроқ тушиши эҳтимолдан холи эмас.
«Мукаммал ҳаёт» баъзан даромад манбаи ҳамдир
Инстаграмдаги ҳар бир чиройли тасвир шахсий хотира сифатида жойланмайди. Кўплаб блогерлар учун саҳифада шакллантирилган образ иш фаолиятининг бир қисми ҳисобланади.
Ҳашаматли ҳаёт, қиммат буюмлар, саёҳатлар ва доимий харидлар намойиши муайян аудиторияни жалб қилиши мумкин. Бу эса реклама, ҳамкорлик ва турли маҳсулотларни тарғиб қилиш орқали даромад олиш имкониятини яратади.
Шу сабабли айрим саҳифалардаги «идеал ҳаёт» тасвири шахсий воқеликдан кўра кўпроқ маркетинг стратегиясига ўхшайди. Блогер аудиторияда муайян таассурот уйғотиш учун айнан энг жозибали лаҳзаларни танлайди.
Албатта, бу барча блогерлар ёки ижтимоий тармоқдаги барча суратлар сохта дегани эмас. Гап шундаки, экранда кўринаётган тасвирни тўлиқ ҳақиқат деб қабул қилиш тўғри эмас.
Бошқаларнинг ҳаёти билан таққослаш инсонга қандай таъсир қилади?
Ижтимоий тармоқларда ўзини бошқалар билан мунтазам таққослаш айрим инсонларда норозилик, ҳасад, ўзини қадрсиз ҳис қилиш ва руҳий босимни кучайтириши мумкин.
Бунинг сабаби оддий: инсон ўз ҳаётининг барча томонларини билади, аммо бошқаларнинг фақат оммага кўрсатилган қисмини кўради. Натижада ўзининг муаммоларга тўла кундалик ҳаётини бошқаларнинг энг чиройли лаҳзалари билан солиштиради.
Бундай таққослаш адолатли эмас. Чунки бир томонда бутун воқелик, иккинчи томонда эса махсус танланган тасвирлар турибди.
Айниқса, ёшлар ташқи кўриниш, молиявий имкониятлар, саёҳатлар ва шахсий муносабатлар борасида ижтимоий тармоқлардаги образларни меъёр сифатида қабул қилиб қўймаслиги муҳим.
Инстаграмдан фойдаланганда нималарга эътибор бериш керак?
Ижтимоий тармоқлардан бутунлай воз кечиш шарт эмас. Улар орқали янгилик олиш, билим ўрганиш, яқинлар билан мулоқот қилиш ва янги имкониятларни кашф этиш мумкин. Муҳими, улардан қандай фойдаланишни билиш.
Қуйидаги оддий қоидалар бунга ёрдам беради:
Ўз ҳаётингизни бошқаларники билан таққосламанг. Ҳар бир инсоннинг имконияти, шароити ва ҳаёт йўли турлича.
Кўрган ҳар бир тасвирингизга ишонаверманг. Сурат ёки видео воқеликнинг фақат бир қисмини кўрсатиши мумкин.
Сизни салбий ҳисларга туширадиган саҳифаларни камроқ кузатинг. Агар муайян контент ўзингиздан норози бўлишингизга сабаб бўлса, уни кузатишни тўхтатиш мумкин.
Вақтингизни назорат қилинг. Ижтимоий тармоқларда соатлаб вақт ўтказиш ўрнига, уни оила, дўстлар, спорт ва шахсий ривожланишга ажратинг.
Ўз ютуқларингизни қадрланг. Бошқаларнинг ҳаётидаги катта воқеаларга қараб, ўзингизнинг кичик муваффақиятларингизни арзимас деб ҳисобламанг.
Ҳаёт экрандаги суратлардан анча кенг
Инстаграмдаги ҳар бир инсоннинг ўз тарихи бор. Кимдир бахтли лаҳзаларини кўрсатади, кимдир эришган ютуқлари билан бўлишади, яна кимдир ўз ҳаётининг фақат ижобий томонларини намойиш этади.
Аммо ҳеч бир саҳифа инсоннинг бутун ҳаётини акс эттира олмайди. Чунки ҳақиқий ҳаётда суратга туширилмаган ташвишлар, ҳеч кимга айтилмаган орзулар, енгиб ўтилган қийинчиликлар ва кўзга кўринмайдиган меҳнат ҳам бор.
Шунинг учун бошқаларнинг экрандаги ҳаётига қараб ўзингизни бахтсиз ҳисобламанг. Сизнинг ҳаётингиз ҳам кимнингдир тасаввурида идеал бўлиши мумкин. Энг муҳими, бошқаларга қандай кўринишингиз эмас, ўз ҳаётингиздан қанчалик мамнун эканингиздир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…