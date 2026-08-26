Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»
Озарбойжон президенти Илҳом Алиевнинг Ўзбекистонга ташрифи икки қардош давлат муносабатларида яна бир муҳим саҳифани очди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева олий мартабали меҳмонлар ташрифи якунлари юзасидан фикр билдириб, Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатларнинг ўзига хос аҳамиятига тўхталди.
Унинг таъкидлашича, мамлакатлар ўртасидаги яқинлик фақат расмий муносабатлар билан чекланмайди. Бу ришталар халқларнинг тарихий, маданий ва маънавий муштараклигида ҳам яққол намоён бўлади.
1. Озарбойжон делегацияси Ўзбекистонда катта эҳтиром билан кутиб олинди
Саида Мирзиёева Озарбойжон президенти Илҳом Алиев бошчилигидаги олий мартабали меҳмонлар ҳамда уларнинг оила аъзолари Ўзбекистонда самимий ва катта эҳтиром билан кутиб олинганини қайд этди.
«Мамлакатларимиз ўзгача биродарлик ришталари билан боғланган. Бу илиқлик нафақат расмий алоқаларда, балки халқларимизнинг бир-бирига чексиз меҳр-оқибатида доим сезилиб туради».
Унинг фикрича, икки халқ ўртасидаги яқинлик асрлар давомида шаклланган тарихий ва маданий муштаракликка таянади.
2. Муштарак тарих янги лойиҳаларда давом этмоқда
Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатлар сўнгги йилларда турли йўналишларда янги мазмун касб этмоқда.
Саида Мирзиёева қайд этганидек, тарих, маданият ва анъаналардаги умумийлик бугун амалий ҳамкорликда ҳам ўз аксини топмоқда.
Хусусан, икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик:
инфратузилма;
инвестициялар;
иқтисодий алоқалар;
қўшма лойиҳалар;
маданий-гуманитар муносабатлар
каби қатор соҳаларни қамраб олмоқда.
3. Ташрифда энг муҳим ҳужжатлардан бири имзоланди
Саида Мирзиёева ташриф давомида имзоланган Абадий дўстлик тўғрисидаги шартномага алоҳида эътибор қаратди.
Унинг таъкидлашича, ушбу ҳужжатнинг номи ҳам Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатларнинг моҳиятини ифодалайди.
«Ушбу ташриф кўп қиррали алоқаларимиз тарихида яна бир муҳим саҳифани очди».
Бу келишув икки давлат ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ва ўзаро яқинликнинг янги босқичини белгилаб берувчи муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Йўналиш
Ўзбекистон–Озарбойжон муносабатларидаги аҳамияти
Тарих
Умумий илдиз ва муштарак қадриятлар
Маданият
Халқлар ўртасидаги маънавий яқинлик
Иқтисодиёт
Янги инвестиция ва қўшма лойиҳалар
Инфратузилма
Амалий ҳамкорликнинг кенгайиши
Дипломатия
Абадий дўстлик муносабатларининг мустаҳкамланиши
4. «Хуш келибсиз, азиз қардошлар!»
Саида Мирзиёева Озарбойжон вакилларига қаратилган самимий муносабатини ҳам изҳор қилди.
У Ўзбекистон олий мартабали меҳмонлар ва қардош халқ вакилларини ҳар доим бағрикенглик билан қарши оладиган диёр эканини таъкидлади.
«Озарбойжонлик дўстларимизни Ўзбекистонда кўришдан ҳар доим хурсандмиз. Ҳамиша бағрини очиб сизни қарши оладиган диёримизга хуш келибсиз, азиз қардошлар!»
Абадий дўстликнинг янги саҳифаси
Илҳом Алиев бошчилигидаги делегациянинг Ўзбекистонга ташрифи расмий учрашувлар ва музокаралар билан чекланиб қолмади. У икки халқ ўртасидаги тарихий яқинлик, қардошлик ва ўзаро ишончни яна бир бор намоён этди.
Саида Мирзиёева таъкидлаганидек, бу ташриф кўп қиррали муносабатлар тарихида янги саҳифа очди. Энди энг муҳим масала — Абадий дўстлик тўғрисидаги шартнома ва эришилган келишувлар ортидан икки давлат ўртасида қандай янги лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилишидадир.
…