Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

·19·Жамият
Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

Озарбойжон президенти Илҳом Алиевнинг Ўзбекистонга ташрифи икки қардош давлат муносабатларида яна бир муҳим саҳифани очди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева олий мартабали меҳмонлар ташрифи якунлари юзасидан фикр билдириб, Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатларнинг ўзига хос аҳамиятига тўхталди.

Унинг таъкидлашича, мамлакатлар ўртасидаги яқинлик фақат расмий муносабатлар билан чекланмайди. Бу ришталар халқларнинг тарихий, маданий ва маънавий муштараклигида ҳам яққол намоён бўлади.

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

1. Озарбойжон делегацияси Ўзбекистонда катта эҳтиром билан кутиб олинди

Саида Мирзиёева Озарбойжон президенти Илҳом Алиев бошчилигидаги олий мартабали меҳмонлар ҳамда уларнинг оила аъзолари Ўзбекистонда самимий ва катта эҳтиром билан кутиб олинганини қайд этди.

«Мамлакатларимиз ўзгача биродарлик ришталари билан боғланган. Бу илиқлик нафақат расмий алоқаларда, балки халқларимизнинг бир-бирига чексиз меҳр-оқибатида доим сезилиб туради».

Унинг фикрича, икки халқ ўртасидаги яқинлик асрлар давомида шаклланган тарихий ва маданий муштаракликка таянади.

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

2. Муштарак тарих янги лойиҳаларда давом этмоқда

Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатлар сўнгги йилларда турли йўналишларда янги мазмун касб этмоқда.

Саида Мирзиёева қайд этганидек, тарих, маданият ва анъаналардаги умумийлик бугун амалий ҳамкорликда ҳам ўз аксини топмоқда.

Хусусан, икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик:

  • инфратузилма;

  • инвестициялар;

  • иқтисодий алоқалар;

  • қўшма лойиҳалар;

  • маданий-гуманитар муносабатлар

каби қатор соҳаларни қамраб олмоқда.

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

3. Ташрифда энг муҳим ҳужжатлардан бири имзоланди

Саида Мирзиёева ташриф давомида имзоланган Абадий дўстлик тўғрисидаги шартномага алоҳида эътибор қаратди.

Унинг таъкидлашича, ушбу ҳужжатнинг номи ҳам Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги муносабатларнинг моҳиятини ифодалайди.

«Ушбу ташриф кўп қиррали алоқаларимиз тарихида яна бир муҳим саҳифани очди».

Бу келишув икки давлат ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ва ўзаро яқинликнинг янги босқичини белгилаб берувчи муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Йўналиш

Ўзбекистон–Озарбойжон муносабатларидаги аҳамияти

Тарих

Умумий илдиз ва муштарак қадриятлар

Маданият

Халқлар ўртасидаги маънавий яқинлик

Иқтисодиёт

Янги инвестиция ва қўшма лойиҳалар

Инфратузилма

Амалий ҳамкорликнинг кенгайиши

Дипломатия

Абадий дўстлик муносабатларининг мустаҳкамланиши

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

4. «Хуш келибсиз, азиз қардошлар!»

Саида Мирзиёева Озарбойжон вакилларига қаратилган самимий муносабатини ҳам изҳор қилди.

У Ўзбекистон олий мартабали меҳмонлар ва қардош халқ вакилларини ҳар доим бағрикенглик билан қарши оладиган диёр эканини таъкидлади.

«Озарбойжонлик дўстларимизни Ўзбекистонда кўришдан ҳар доим хурсандмиз. Ҳамиша бағрини очиб сизни қарши оладиган диёримизга хуш келибсиз, азиз қардошлар!»

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»

Абадий дўстликнинг янги саҳифаси

Илҳом Алиев бошчилигидаги делегациянинг Ўзбекистонга ташрифи расмий учрашувлар ва музокаралар билан чекланиб қолмади. У икки халқ ўртасидаги тарихий яқинлик, қардошлик ва ўзаро ишончни яна бир бор намоён этди.

Саида Мирзиёева таъкидлаганидек, бу ташриф кўп қиррали муносабатлар тарихида янги саҳифа очди. Энди энг муҳим масала — Абадий дўстлик тўғрисидаги шартнома ва эришилган келишувлар ортидан икки давлат ўртасида қандай янги лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилишидадир.

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?Бугун, 07:04Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Бугун, 05:25Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиЎзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиБугун, 05:01Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиКеча, 23:02Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиКеча, 21:47Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Кеча, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди