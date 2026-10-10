Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?

·31·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида тазйиқ ва зўравонликдан жабрланганларга 107 минг 167 та ҳимоя ордери расмийлаштирилди. Шу даврда жабрланган аёллар ва болаларга ижтимоий, психологик ҳамда ҳуқуқий ёрдам кўрсатилди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, йилнинг дастлабки тўққиз ойида 58 431 та сўровнома ўтказилиб, кундузги қатнов асосида 43 449 та хизмат кўрсатилган.

Бирламчи кўмак хоналарида 5 995 нафар аёл ва 2 842 нафар болага ёрдам берилган.

Ҳудудий реабилитация марказларида эса жами 13 779 та хизмат кўрсатилган. Уларнинг 5 943 таси психологик, 4 644 таси ҳуқуқий ва 3 192 таси ижтимоий ёрдамдан иборат бўлган.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигитозйиқ ва зўравонлик107 167 ҳимоя ордерибирламчи кўмак хоналари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқда7 октябр 13:493 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 октябр 20:04Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатади27 сентябр 15:46Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин15 сентябр 20:42«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди24 июл 09:52Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиЯнги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилди2 июл 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин