Дакар-2026: Паризода Талабова Ўзбекистонга ёшлар Олимпиадасидаги илк медални келтирди
Сенегал пойтахти Дакар шаҳрида бўлиб ўтаётган ёшлар Олимпия ўйинларида Ўзбекистон спорти тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этилди. 2025 йилги ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинлари чемпиони Паризода Талабова енгил атлетиканинг найза улоқтириш баҳсларида кумуш медалга сазовор бўлиб, мамлакатимиз спорти солномасига ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлади.
Шахсий рекорд ва шоҳсупа: Дакардаги ҳал қилувчи баҳс
Найза улоқтириш бўйича муросасиз кечган финал беллашувида ўзбекистонлик иқтидорли атлет ўзининг энг юқори салоҳиятини намойиш этди. Паризода Талабова снарядни 54,68 метр масофага улоқтириб, шахсий рекордини янгилади ва кумуш медални нақд қилди.
Ушбу муваффақият чинакам тарихий аҳамиятга эга: бу Ўзбекистон спорти учун ёшлар Олимпия ўйинлари тарихида енгил атлетика бўйича қўлга киритилган илк медаль бўлди.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Спортчи
Паризода Талабова
Мусобақа ва жой
Дакар-2026 ёшлар Олимпия ўйинлари (Сенегал)
Спорт тури / Йўналиш
Енгил атлетика (найза улоқтириш)
Қайд этилган натижа
54,68 метр (янги шахсий рекорд)
Эгалланган ўрин
2-ўрин (Кумуш медаль)
Аввалги муҳим ютуғи
2025 йилги ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинлари олтин медали
Тарихий мақоми
Ёшлар Олимпиадалари тарихида Ўзбекистон енгил атлетикасининг илк медали
«Паризода Талабованинг 54,68 метрлик улоқтириши нафақат шахсий рекорд, балки ўзбек енгил атлетикасининг жаҳон ёшлар майдонидаги янги даражасини кўрсатиб берувчи тарихий натижага айланди».
17 йиллик кутиш ва янгиланган тарих
Ўзбек спорти найза улоқтириш бўйича бундай даражадаги глобал муваффақиятни узоқ йиллар кутган эди. Бундан роппа-роса 17 йил муқаддам, 2009 йили Италиянинг Брессаноне шаҳрида ўтказилган U18 жаҳон чемпионатида истеъдодли спортчимиз Анастасия Свечникова 53,25 метр натижа қайд этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган эди.
Орадан йиллар ўтиб, Паризода Талабова бу маррани сезиларли даражада оширди ва ёшлар Олимпиадасида Ўзбекистон енгил атлетика мактабининг қудратини дунёга яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Паризода Талабова келгусида катталар ўртасидаги ёзги Олимпия ўйинларида ҳам шоҳсупага кўтарила оладими? Қаҳрамонимизга бўлган тилакларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…