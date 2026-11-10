Дакар-2026: Паризода Талабова Ўзбекистонга ёшлар Олимпиадасидаги илк медални келтирди

1 дақиқа ўқиш0
Дакар-2026: Паризода Талабова Ўзбекистонга ёшлар Олимпиадасидаги илк медални келтирди

Сенегал пойтахти Дакар шаҳрида бўлиб ўтаётган ёшлар Олимпия ўйинларида Ўзбекистон спорти тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этилди. 2025 йилги ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинлари чемпиони Паризода Талабова енгил атлетиканинг найза улоқтириш баҳсларида кумуш медалга сазовор бўлиб, мамлакатимиз спорти солномасига ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлади.

Шахсий рекорд ва шоҳсупа: Дакардаги ҳал қилувчи баҳс

Найза улоқтириш бўйича муросасиз кечган финал беллашувида ўзбекистонлик иқтидорли атлет ўзининг энг юқори салоҳиятини намойиш этди. Паризода Талабова снарядни 54,68 метр масофага улоқтириб, шахсий рекордини янгилади ва кумуш медални нақд қилди.

Ушбу муваффақият чинакам тарихий аҳамиятга эга: бу Ўзбекистон спорти учун ёшлар Олимпия ўйинлари тарихида енгил атлетика бўйича қўлга киритилган илк медаль бўлди.

Кўрсаткич / Маълумот

Тафсилотлар

Спортчи

Паризода Талабова

Мусобақа ва жой

Дакар-2026 ёшлар Олимпия ўйинлари (Сенегал)

Спорт тури / Йўналиш

Енгил атлетика (найза улоқтириш)

Қайд этилган натижа

54,68 метр (янги шахсий рекорд)

Эгалланган ўрин

2-ўрин (Кумуш медаль)

Аввалги муҳим ютуғи

2025 йилги ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинлари олтин медали

Тарихий мақоми

Ёшлар Олимпиадалари тарихида Ўзбекистон енгил атлетикасининг илк медали

«Паризода Талабованинг 54,68 метрлик улоқтириши нафақат шахсий рекорд, балки ўзбек енгил атлетикасининг жаҳон ёшлар майдонидаги янги даражасини кўрсатиб берувчи тарихий натижага айланди».

17 йиллик кутиш ва янгиланган тарих

Ўзбек спорти найза улоқтириш бўйича бундай даражадаги глобал муваффақиятни узоқ йиллар кутган эди. Бундан роппа-роса 17 йил муқаддам, 2009 йили Италиянинг Брессаноне шаҳрида ўтказилган U18 жаҳон чемпионатида истеъдодли спортчимиз Анастасия Свечникова 53,25 метр натижа қайд этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган эди.

Орадан йиллар ўтиб, Паризода Талабова бу маррани сезиларли даражада оширди ва ёшлар Олимпиадасида Ўзбекистон енгил атлетика мактабининг қудратини дунёга яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Паризода Талабова келгусида катталар ўртасидаги ёзги Олимпия ўйинларида ҳам шоҳсупага кўтарила оладими? Қаҳрамонимизга бўлган тилакларингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари