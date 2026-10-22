Голливуд юлдузи Эдриан Броуди Шаҳноза Мирзиёевага ўзи чизган суратни совға қилди (фото)

·0·Ўзбекистон
Голливуд юлдузи Эдриан Броуди Шаҳноза Мирзиёевага ўзи чизган суратни совға қилди (фото)

Икки карра «Оскар» мукофоти совриндори, америкалик актёр Эдриан Броуди Самарқандда ўтказилаётган Болалар фаровонлиги бўйича Бутунжаҳон саммитида иштирок этмоқда.

2026 йил 21–22 октябрь кунлари бўлиб ўтаётган халқаро саммит болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, таълим ва тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда уларнинг фаровонлигини таъминлаш масалаларига бағишланган. Тадбирда 100 дан ортиқ мамлакат вакиллари қатнашмоқда.

Хабарларга кўра, саммит доирасида Эдриан Броуди Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёевага ўзи чизган суратни совға қилган.

Tadbirda bir guruh odamlar Mikki Maus tasvirlangan rasm atrofida suratga tushmoqda.
Эдриан БроудиСамарқанд саммитиШаҳноза МирзиёеваИжтимоий ҳимоя миллий агентлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатади27 сентябр 15:46Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?10 октябр 18:35Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқда7 октябр 13:493 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 октябр 20:04Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин15 сентябр 20:42«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди24 июл 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?