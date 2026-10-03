3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди

·15·Жамият
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди

Қашқадарё вилояти Касби туманида 3 ёшли боланинг ўлими билан боғлиқ ҳолатдан сўнг оиладаги бошқа вояга етмаган фарзанд ҳам қаровсиз қолдирилмади. Унинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бола яқин қариндошининг васийлигига топширилди.

Аввалроқ мазкур оилада 3 ёшли ўгай қиз оғир тан жароҳати олгани ва кейин вафот этгани ҳақида хабар берилган эди. Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа 26 сентябрь куни оиладаги келишмовчилик ортидан содир бўлган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда Қашқадарё вилояти прокуратураси томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча тафсилотларига тергов якунлари асосида ҳуқуқий баҳо берилиши айтилган.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маълум қилишича, оиладаги бошқа боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда хавфсизлигини таъминлаш учун у яқин қариндошига васийликка берилган.

Мутахассислар томонидан боланинг яшаш шароити ва мавжуд хавф омиллари баҳоланмоқда. Унга зарур психологик ёрдам кўрсатилмоқда ва тиббий кўрикдан ўтказилмоқда.

Бола энди бошқа манзилда яшаши инобатга олиниб, унинг таълим олишини узлуксиз давом эттириши учун ҳам тегишли чоралар кўрилмоқда. Шунингдек, ижтимоий ходим томонидан бола бўйича алоҳида ижтимоий кейс очилган.

Агентлик вакилларининг таъкидлашича, боланинг хавфсизлиги, фаровонлиги ва унга кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар мунтазам назорат қилиб борилади.

Қашқадарё вилоятиКасби туманиҚашқадарё прокуратурасиИжтимоий ҳимоя миллий агентлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиҚашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиБугун 15:19Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиБугун 13:57Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатади27 сентябр 15:46Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин15 сентябр 20:42«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди24 июл 09:52Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиЯнги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилди2 июл 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди