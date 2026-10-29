Бухорода 8 ёшли қизга уятсиз ҳаракатлар қилган эркакка жиноят иши очилди

·2·Жамият
Бухорода 8 ёшли қизга уятсиз ҳаракатлар қилган эркакка жиноят иши очилди

Ижтимоий тармоқларда Бухоро вилоятида 8 ёшли қизга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этилганини акс эттирувчи видео тарқалди. Ҳолат юзасидан Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг Бухоро вилояти бошқармаси расмий муносабат билдирди.

Маълум қилинишича, ҳодиса жорий йилнинг 23 октябрь куни Қоракўл туманида содир бўлган. Фуқаро Ш.Р. 2018 йилда туғилган вояга етмаган қизга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этганликда гумон қилинмоқда.

Мазкур ҳолат бўйича Қоракўл тумани прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг 129-моддаси 3-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда ва жараён прокуратура назоратида.

Шунингдек, тумандаги “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан боланинг ҳолати ўрганилиб, унга зарур ижтимоий ва психологик ёрдам кўрсатиш чоралари кўрилмоқда. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ушбу ҳолатни назоратга олганини маълум қилган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ вояга етмаган қизга нисбатан жинсий тажовуз содир этишда гумонланиб, давлатлараро қидирувга берилган Ўзбекистон фуқароси Россиянинг Астрахан вилоятида қўлга олингани ҳақида хабар берилган эди.

БухороҚоракўлИжтимоий ҳимоя миллий агентлигиЖиноят иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Голливуд юлдузи Эдриан Броуди Шаҳноза Мирзиёевага ўзи чизган суратни совға қилди (фото)Голливуд юлдузи Эдриан Броуди Шаҳноза Мирзиёевага ўзи чизган суратни совға қилди (фото)22 октябр 18:01Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?Ўзбекистонда 9 ойда қанча ҳимоя ордери берилди?10 октябр 18:35 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқда7 октябр 13:493 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 октябр 20:04Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатади27 сентябр 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди