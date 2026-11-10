Қамоқ ва темир-терсакка айлантириш: Қувайт кўча пойгаларига қарши қандай курашмоқда?

2 дақиқа ўқиш2
Қамоқ ва темир-терсакка айлантириш: Қувайт кўча пойгаларига қарши қандай курашмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қувайт ҳукумати кўча пойгалари ва хавфли манёврларни амалга оширган ҳайдовчиларга нисбатан энг кескин жазо чораларини қўллашни бошлади.
  • Махсус рейд давомида мусодара қилинган 5 та автомобил саноат пресси ёрдамида эгаларининг кўз ўнгида темир-терсакка айлантирилди.
  • Қоидабузар ҳайдовчилар воқеа жойида ҳибсга олиниб, суд қароригача Марказий қамоқхонага жойлаштирилди.

Қувайт давлати йўлларда бетартиблик келтириб чиқарувчи, дрифт тушувчи ва рухсатсиз кўча пойгалари (стритрейсинг) уюштирувчи ҳайдовчиларга қарши дунёдаги энг қатъий ва кескин жазо чораларини қўллашни бошлади. Қувайт Ички ишлар вазирлиги навбатдаги махсус рейд давомида ушланган қоидабузарларнинг автомобилларини шунчаки жарима майдончасига олиб кириб қўймасдан, эгаларининг кўз ўнгида саноат пресси остида эзиб, темир-терсакка айлантирди.

5 та машина пресс остида: Жазо қандай ижро этилди?

Маълум қилинишича, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва аҳоли ҳаётига таҳдид солганларга ибрат кўрсатиш мақсадида ўтказилган тадбирда қоидабузарлардан мусодара қилинган 5 та автомобиль махсус металл қайта ишлаш заводига олиб борилган. Автомобиллар қудратли гидравлик пресс ёрдамида бир неча сония ичида бир уюм яроқсиз темир бўлаги ҳолатига келтирилди.

Машина эгалари эса воқеа жойининг ўзида қўлга олиниб, суд ҳукми эълон қилингунга қадар Марказий қамоқхонага жойлаштирилди. Улар энди нафақат севимли уловларидан айрилди, балки узоқ муддатли қамоқ ва катта жарима жазосига ҳам юзланмоқда.

Жиҳат / Тартиб

Қувайтдаги амалиёт тафсилоти

Қоидабузарлик тури

Кўча пойгаси (стритрейсинг), дрифт ва хавфли манёврлар

Жазоланган автомобиллар

5 та машина металл заводида тўлиқ прессланиб йўқ қилинди

Ҳайдовчиларнинг тақдири

Ҳибсга олинди ва суд қароригача Марказий қамоқхонага қамалди

Қонуний асос

Қувайт йўл ҳаракати тўғрисидаги қонуннинг 33-моддаси

Чоранинг мақсади

Автомобилни мусодара қилиш, йўқ қилиш ва жамият учун ибрат кўрсатиш

«Қувайт қонунчилиги бўйича йўлларни пойгагоҳга айлантирган ҳайдовчилар энди жарима тўлаб қутула олмайди — хавфли машина давлат томонидан олиб қўйилади ва йўқ қилинади».

Қонуний асос ва жамоатчиликка очиқ сигнал

Мазкур чора тасодифий қарор эмас, балки мустаҳкам ҳуқуқий базага эга. Қувайт йўл ҳаракати тўғрисидаги қонуннинг 33-моддасига асосан, йўлда одамлар ҳаётини хавф остига қўйиб дрифт қилган ёки рухсатсиз мусобақа ташкил этган шахсларнинг транспорт воситалари тўғридан-тўғри давлат фойдасига мусодара қилиниши ва йўқ қилиниши белгилаб қўйилган.

Қувайт полицияси ушбу машиналар прессланаётган лаҳзалар муҳрланган видеоларни ижтимоий тармоқларда фаол эълон қилмоқда. Расмий идоралар бу орқали бошқа ҳайдовчиларга ҳам очиқ мурожаат йўлламоқда: кўчалардаги бебошлик нафақат эркинликдан, балки кўз қорачиғидек асралган машинадан бутунлай айрилиш билан тугайди.

Сизнингча, хавфли дрифт ва кўча пойгаси уюштирувчи ҳайдовчиларнинг машиналарини бундай кескин йўқ қилиш усули қоидабузарликларни камайтиришда қанчалик самарали? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари