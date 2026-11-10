Қамоқ ва темир-терсакка айлантириш: Қувайт кўча пойгаларига қарши қандай курашмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қувайт ҳукумати кўча пойгалари ва хавфли манёврларни амалга оширган ҳайдовчиларга нисбатан энг кескин жазо чораларини қўллашни бошлади.
- Махсус рейд давомида мусодара қилинган 5 та автомобил саноат пресси ёрдамида эгаларининг кўз ўнгида темир-терсакка айлантирилди.
- Қоидабузар ҳайдовчилар воқеа жойида ҳибсга олиниб, суд қароригача Марказий қамоқхонага жойлаштирилди.
Қувайт давлати йўлларда бетартиблик келтириб чиқарувчи, дрифт тушувчи ва рухсатсиз кўча пойгалари (стритрейсинг) уюштирувчи ҳайдовчиларга қарши дунёдаги энг қатъий ва кескин жазо чораларини қўллашни бошлади. Қувайт Ички ишлар вазирлиги навбатдаги махсус рейд давомида ушланган қоидабузарларнинг автомобилларини шунчаки жарима майдончасига олиб кириб қўймасдан, эгаларининг кўз ўнгида саноат пресси остида эзиб, темир-терсакка айлантирди.
5 та машина пресс остида: Жазо қандай ижро этилди?
Маълум қилинишича, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва аҳоли ҳаётига таҳдид солганларга ибрат кўрсатиш мақсадида ўтказилган тадбирда қоидабузарлардан мусодара қилинган 5 та автомобиль махсус металл қайта ишлаш заводига олиб борилган. Автомобиллар қудратли гидравлик пресс ёрдамида бир неча сония ичида бир уюм яроқсиз темир бўлаги ҳолатига келтирилди.
Машина эгалари эса воқеа жойининг ўзида қўлга олиниб, суд ҳукми эълон қилингунга қадар Марказий қамоқхонага жойлаштирилди. Улар энди нафақат севимли уловларидан айрилди, балки узоқ муддатли қамоқ ва катта жарима жазосига ҳам юзланмоқда.
Жиҳат / Тартиб
Қувайтдаги амалиёт тафсилоти
Қоидабузарлик тури
Кўча пойгаси (стритрейсинг), дрифт ва хавфли манёврлар
Жазоланган автомобиллар
5 та машина металл заводида тўлиқ прессланиб йўқ қилинди
Ҳайдовчиларнинг тақдири
Ҳибсга олинди ва суд қароригача Марказий қамоқхонага қамалди
Қонуний асос
Қувайт йўл ҳаракати тўғрисидаги қонуннинг 33-моддаси
Чоранинг мақсади
Автомобилни мусодара қилиш, йўқ қилиш ва жамият учун ибрат кўрсатиш
«Қувайт қонунчилиги бўйича йўлларни пойгагоҳга айлантирган ҳайдовчилар энди жарима тўлаб қутула олмайди — хавфли машина давлат томонидан олиб қўйилади ва йўқ қилинади».
Қонуний асос ва жамоатчиликка очиқ сигнал
Мазкур чора тасодифий қарор эмас, балки мустаҳкам ҳуқуқий базага эга. Қувайт йўл ҳаракати тўғрисидаги қонуннинг 33-моддасига асосан, йўлда одамлар ҳаётини хавф остига қўйиб дрифт қилган ёки рухсатсиз мусобақа ташкил этган шахсларнинг транспорт воситалари тўғридан-тўғри давлат фойдасига мусодара қилиниши ва йўқ қилиниши белгилаб қўйилган.
Қувайт полицияси ушбу машиналар прессланаётган лаҳзалар муҳрланган видеоларни ижтимоий тармоқларда фаол эълон қилмоқда. Расмий идоралар бу орқали бошқа ҳайдовчиларга ҳам очиқ мурожаат йўлламоқда: кўчалардаги бебошлик нафақат эркинликдан, балки кўз қорачиғидек асралган машинадан бутунлай айрилиш билан тугайди.
Сизнингча, хавфли дрифт ва кўча пойгаси уюштирувчи ҳайдовчиларнинг машиналарини бундай кескин йўқ қилиш усули қоидабузарликларни камайтиришда қанчалик самарали? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…