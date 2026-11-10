«Бу бутун собиқ иттифоқ учун байрам»: Павел Мамаев Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026га чиққани ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия миллий терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Павел Мамаев Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 йўлланмасини қўлга киритишини бутун собиқ иттифоқ ҳудуди учун катта байрам деб атади.
- Тошкентда ўтаётган ИИИ Россия–Ўзбекистон медиафорумида иштирок этаётган Мамаев ҳал қилувчи баҳсларда жамоага бевосита мухлислик қилганини таъкидлади.
Тошкент шаҳрида бўлиб ўтаётган III Россия–Ўзбекистон медиафоруми доирасида Россия миллий терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси, айни пайтда Россия Медиа футбол лигаси терма жамоаси бош мураббийи бўлиб ишлаётган Павел Мамаев Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганига тўхталиб, самимий ҳис-туйғуларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, ўзбек футболининг ушбу тарихий ғалабаси нафақат Ўзбекистон, балки бутун минтақа учун катта қувонч бўлди.
«Ўзбекистон учун жуда қаттиқ қайғурдим»
Журналистлар билан очиқ мулоқотда бўлган собиқ футболчи ҳал қилувчи баҳсларда Ўзбекистон миллий жамоасига бевосита мухлислик қилганини таъкидлади. Мамаев ушбу натижа жамоанинг узоқ йиллик меҳнати ва мухлисларнинг улкан орзуси рўёбга чиқиши эканини эътироф этди.
Шунингдек, форумда Россия миллий термасининг яна бир таниқли собиқ аъзоси Фёдор Кудряшов ҳам иштирок этди. Яқинда автоҳалокат оқибатида чап қўл тирсагидан оғир жароҳат олиб, операцияни бошдан кечирган тажрибали ҳимоячи уч ойлик танаффусдан сўнг илк бор бутса кийиб майдонга қайтганидан болалардек қувонганини яширмади.
Иштирокчи / Мутахассис
Ҳозирги мақоми
Билдирган асосий фикри / Ҳолати
Павел Мамаев
Россия Медиалига термаси бош мураббийи
Ўзбекистоннинг ЖЧга чиқишини собиқ иттифоқ учун катта совға ва байрам деб атади
Фёдор Кудряшов
Россия Медиалига жамоаси ҳимоячиси
Автоҳалокат ва операциядан сўнг Тошкентда 3 ойлик танаффусни якунлаб, футболга қайтди
Медиафорум кун тартиби
ТАСС ва ЎзА ҳамкорлигидаги анжуман
Ахборот хавфсизлиги, икки томонлама ОАВ ҳамкорлиги ва медиа-спорт ривожи
Якуний воқеа
«Пахтакор» марказий стадиони
Ўзбекистон ва Россия Медиалигалари ўртасидаги дўстона тўқнашув
«Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига чиққанига муносабатим мамлакатимиздаги ҳар бир инсон учун тушунарли. Шахсан ўзим уларни чин дилдан қўллаб-қувватладим, Ўзбекистон учун жуда қаттиқ қайғуриб томоша қилдим. Бу мамлакат учун катта ютуқ, қолаверса, бутун собиқ иттифоқ макони учун ҳам улкан совға».
— Павел Мамаев, Россия терма жамоаси собиқ футболчиси.
«Пахтакор»да медиа-футбол шоуси
ТАСС ва Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (ЎзА) томонидан ташкил этилган мазкур анжуманда ахборот хавфсизлиги ва замонавий медиа трендлар муҳокама қилинмоқда. Эслатиб ўтамиз, илк форум 2018 йилда Тошкентда, иккинчиси эса 2021 йилда онлайн форматда ўтказилган эди.
Бу галги нуфузли тадбир нафақат панель муҳокамалари, балки чинакам спорт байрами билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Форум якунида «Пахтакор» стадионида Россия ва Ўзбекистон Медиа футбол лигалари терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик беллашуви бўлиб ўтади. Унда мухлислар таниқли блогерлар, санъаткорлар ва собиқ профессионал юлдузларнинг қизиқарли тўқнашувига гувоҳ бўлишади.
Сизнингча, медиа-футбол лойиҳалари ёшларни профессионал спортга жалб қилиш ва халқаро дўстона алоқаларни мустаҳкамлашда қанчалик самара беради? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…