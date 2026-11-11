Қўқонда 13 ёшли қиз зўрлангани бўйича иш оғирлаштирилди
Қўқон шаҳрида 13 ёшли қизга нисбатан содир этилган жиноят бўйича тергов доирасида муҳим ўзгариш бўлди. Дастлаб енгилроқ модда билан қўзғатилган жиноят иши оғирроқ модда билан қайта малакаланди. Бу ҳақда Болалар омбудсмани маълум қилди.
Маълум қилинишича, воқеа 2026 йил 28 сентябрь куни содир бўлган. Ҳолат юзасидан дастлаб Жиноят кодексининг 128-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.
Бироқ 9 ноябрь куни шаҳар прокуратураси томонидан ишнинг ҳуқуқий квалификацияси ўзгартирилди. Энди ҳолат Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми, яъни 14 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан зўрлаш жинояти сифатида тергов қилинмоқда.
Мазкур моддада 15 йилдан 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан маҳрум этиш жазоси назарда тутилган.
Гумонланувчи аввалроқ ҳибсга олинган. Айни пайтда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Шунингдек, жабрланувчига зарур психологик ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…