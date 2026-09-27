Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Наманган вилоятидаги боғчада 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақидаги хабарга муносабат билдирди. У жиноят учун энг оғир жазо қўлланиши кераклигини таъкидлаган.
Саида Мирзиёева ўзининг Телеграм-каналида Наманганда юз берган воқеадан хабар топганини билдириб, ҳолатни кескин қоралаган.
Унинг қайд этишича, бундай жиноятлар учун жавобгарликни янада кучайтириш масаласи кўриб чиқилиши керак. Хусусан, у вояга етмаганларга нисбатан ўта оғир жинсий жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш зарурлиги ҳақида фикр билдирган.
Маълумотларга кўра, воқеа Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотларидан бирида содир бўлган. 12 сентябрь куни ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми — 14 ёшга тўлмаган шахснинг номусига тегиш ҳамда 112-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.
Гумонланувчи К.М. шу куннинг ўзида процессуал тартибда ушланган ва унга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган. Ҳозирда жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Саида Мирзиёева, шунингдек, болани ҳимоя қила олмаган ва ўзининг бепарволиги билан ушбу ҳолатга шароит яратган масъулларга ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши кераклигини билдирган.
Айни пайтда гумонланувчининг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаган. Амалдаги қонунчиликка кўра, Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисмида 14 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан зўрлаш учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.
Мазкур ҳолат бўйича тергов давом этмоқда. Болалар омбудсмани жабрланувчи боланинг қонуний манфаатлари таъминланишини назорат қилаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…