Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди

·0·Жамият
Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Наманган вилоятидаги боғчада 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақидаги хабарга муносабат билдирди. У жиноят учун энг оғир жазо қўлланиши кераклигини таъкидлаган.

Саида Мирзиёева ўзининг Телеграм-каналида Наманганда юз берган воқеадан хабар топганини билдириб, ҳолатни кескин қоралаган.

Унинг қайд этишича, бундай жиноятлар учун жавобгарликни янада кучайтириш масаласи кўриб чиқилиши керак. Хусусан, у вояга етмаганларга нисбатан ўта оғир жинсий жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш зарурлиги ҳақида фикр билдирган.

Маълумотларга кўра, воқеа Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотларидан бирида содир бўлган. 12 сентябрь куни ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми — 14 ёшга тўлмаган шахснинг номусига тегиш ҳамда 112-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Гумонланувчи К.М. шу куннинг ўзида процессуал тартибда ушланган ва унга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган. Ҳозирда жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Саида Мирзиёева, шунингдек, болани ҳимоя қила олмаган ва ўзининг бепарволиги билан ушбу ҳолатга шароит яратган масъулларга ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши кераклигини билдирган.

Айни пайтда гумонланувчининг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаган. Амалдаги қонунчиликка кўра, Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисмида 14 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан зўрлаш учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Мазкур ҳолат бўйича тергов давом этмоқда. Болалар омбудсмани жабрланувчи боланинг қонуний манфаатлари таъминланишини назорат қилаётганини билдирган.

Саида МирзиёеваНаманган вилоятиУчқўрғон туманиБолалар омбудсмани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»26 август 06:54Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!1 сентябр 08:15Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиСаида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди3 август 14:25Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди21 июн 22:28Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)3 август 19:56Саида Мирзиёева Хоразмда инфратузилма муаммоларини кескин кўтардиСаида Мирзиёева Хоразмда инфратузилма муаммоларини кескин кўтарди28 апрел 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)