97 та ўйин ва 47 та гол: Элдор сафга қайтди — Шомуродов ўз рекордини янгилай оладими?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 12 ноябрь куни Тошкентда Россияга қарши ўтказиладиган халқаро ўртоқлик учрашуви олдидан мухлислар учун муҳим хушхабар эълон қилинди. «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов кичик жароҳатини даволаш мақсадида йиғинга жалб этилмагани ва сардор Элдор Шомуродов оилавий масалалар туфайли дастлабки машғулотларни ўтказиб юбориши хавотир уйғотган эди. Бироқ вазият тез орада ижобий томонга ўзгарди: терма жамоа сардори қисқа фурсатда пойтахтга етиб келиб, Фабио Каннаваро ихтиёридаги машғулотларга бевосита қўшилди.
Каннаваронинг асосий таянчи ва руҳий кўтаринкилик
Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизматининг тасдиқлашича, Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби форварди миллий жамоанинг умумий гуруҳи билан тўлиқ машғулотларга киришган. Мутахассисларнинг фикрича, Шомуродовнинг майдонда ва жамоа ичида бўлиши бош мураббий Фабио Каннаваро учун нафақат тактик вариантларни кенгайтиради, балки принципиал ўйин олдидан йигитларнинг руҳий ишончи ҳамда жамоавий ҳамжиҳатлигини икки баробар оширади.
Бундан ташқари, ушбу тўқнашув Россия футбол жамоатчилиги учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Россиялик мухлислар ўз вақтида «Ростов» сафида ёрқин ўйинлар кўрсатган Элдор Шомуродов ва ЦСКА таркибидаги ёрқин ҳаракатлари билан танилган Аббосбек Файзуллаевнинг ўйинига алоҳида эътибор қаратмоқда.
Кўрсаткич / Омил
Терма жамоадаги ҳолат ва рақамлар
Етакчи ҳужумчи
Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир», 31 ёш)
Жамоа сафидаги статистикаси
97 та ўйинда 47 та гол (мутлақ тарихий рекордчи)
Бош мураббий
Фабио Каннаваро (Италия)
Муҳим йўқотиш
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити», тикланиш жараёнида)
Бўлажак синовлар
12 ноябрь — Россия (Тошкент), 17 ноябрь — Саудия Арабистони (Доҳа)
Россия учун таниш юлдузлар
Элдор Шомуродов (собиқ «Ростов») ва Аббосбек Файзуллаев (собиқ ЦСКА)
«Шомуродов нафақат гол урувчи машина, балки жамоанинг руҳий марказидир. Унинг сафда бўлиши ҳар қандай рақиб билан баҳсда Ўзбекистон ҳужум чизиғига мутлақо бошқача шиддат ва ишонч бағишлайди».
Мутлақ рекордни янгилаш фурсати
Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкам сақлаб келмоқда. Унинг ҳисобида миллий либосда ўтказилган 97 та беллашувда киритилган 47 та гол мавжуд.
Ноябрь ойида бўлиб ўтадиган Россия ҳамда Доҳада Саудия Арабистонига қарши ўртоқлик учрашувлари тажрибали форвардга ўзининг шахсий тўпурарлик рекордини янгилаш ва маррани 50 талик довонга яқинлаштириш учун ажойиб имкониятни тақдим этади.
Сизнингча, Элдор Шомуродов Россия ва Саудия Арабистонига қарши ўйинларда ўз рекордини янгилаб, юбилей 50-голини уришга муваффақ бўладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…