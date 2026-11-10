97 та ўйин ва 47 та гол: Элдор сафга қайтди — Шомуродов ўз рекордини янгилай оладими?

2 дақиқа ўқиш0
97 та ўйин ва 47 та гол: Элдор сафга қайтди — Шомуродов ўз рекордини янгилай оладими?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 12 ноябрь куни Тошкентда Россияга қарши ўтказиладиган халқаро ўртоқлик учрашуви олдидан мухлислар учун муҳим хушхабар эълон қилинди. «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов кичик жароҳатини даволаш мақсадида йиғинга жалб этилмагани ва сардор Элдор Шомуродов оилавий масалалар туфайли дастлабки машғулотларни ўтказиб юбориши хавотир уйғотган эди. Бироқ вазият тез орада ижобий томонга ўзгарди: терма жамоа сардори қисқа фурсатда пойтахтга етиб келиб, Фабио Каннаваро ихтиёридаги машғулотларга бевосита қўшилди.

Каннаваронинг асосий таянчи ва руҳий кўтаринкилик

Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизматининг тасдиқлашича, Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби форварди миллий жамоанинг умумий гуруҳи билан тўлиқ машғулотларга киришган. Мутахассисларнинг фикрича, Шомуродовнинг майдонда ва жамоа ичида бўлиши бош мураббий Фабио Каннаваро учун нафақат тактик вариантларни кенгайтиради, балки принципиал ўйин олдидан йигитларнинг руҳий ишончи ҳамда жамоавий ҳамжиҳатлигини икки баробар оширади.

Бундан ташқари, ушбу тўқнашув Россия футбол жамоатчилиги учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Россиялик мухлислар ўз вақтида «Ростов» сафида ёрқин ўйинлар кўрсатган Элдор Шомуродов ва ЦСКА таркибидаги ёрқин ҳаракатлари билан танилган Аббосбек Файзуллаевнинг ўйинига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Кўрсаткич / Омил

Терма жамоадаги ҳолат ва рақамлар

Етакчи ҳужумчи

Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир», 31 ёш)

Жамоа сафидаги статистикаси

97 та ўйинда 47 та гол (мутлақ тарихий рекордчи)

Бош мураббий

Фабио Каннаваро (Италия)

Муҳим йўқотиш

Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити», тикланиш жараёнида)

Бўлажак синовлар

12 ноябрь — Россия (Тошкент), 17 ноябрь — Саудия Арабистони (Доҳа)

Россия учун таниш юлдузлар

Элдор Шомуродов (собиқ «Ростов») ва Аббосбек Файзуллаев (собиқ ЦСКА)

«Шомуродов нафақат гол урувчи машина, балки жамоанинг руҳий марказидир. Унинг сафда бўлиши ҳар қандай рақиб билан баҳсда Ўзбекистон ҳужум чизиғига мутлақо бошқача шиддат ва ишонч бағишлайди».

Мутлақ рекордни янгилаш фурсати

Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкам сақлаб келмоқда. Унинг ҳисобида миллий либосда ўтказилган 97 та беллашувда киритилган 47 та гол мавжуд.

Ноябрь ойида бўлиб ўтадиган Россия ҳамда Доҳада Саудия Арабистонига қарши ўртоқлик учрашувлари тажрибали форвардга ўзининг шахсий тўпурарлик рекордини янгилаш ва маррани 50 талик довонга яқинлаштириш учун ажойиб имкониятни тақдим этади.

Сизнингча, Элдор Шомуродов Россия ва Саудия Арабистонига қарши ўйинларда ўз рекордини янгилаб, юбилей 50-голини уришга муваффақ бўладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари