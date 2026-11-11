Каннаваро Ўзбекистондан кетадими? У келажаги ва 2027 йилгача бўлган шартномаси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро бор эътибори ва кучини ҳозирги жамоасига қаратганини ҳамда Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан шартномаси 2027 йил кузигача мўлжалланганини маълум қилди.
- Италиялик мутахассис ўз ватанининг миллий жамоасини бошқаришни орзу қилишини яширмади, бироқ Жанубий Америка жамоаларига ўтиши ҳақидаги хабарларни миш-миш деб атади.
Италия миллий жамоасини бошқариш истаги, Жанубий Америкадан келаётган таклифлар ҳақидаги миш-мишлар ва Ўзбекистондаги келажаги. Фабио Каннаваро Россияга қарши ўйин олдидан журналистларнинг эътиборини тортган саволларга жавоб берди. Унинг бир гапи эса айниқса эътиборга молик: ҳозир бутун фикри ва эътибори Ўзбекистон миллий жамоасида.
Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваронинг келажаги атрофидаги гап-сўзлар давом этмоқда. Италиялик мутахассиснинг ўз ватани миллий жамоасини бошқариш истаги ҳақидаги фикрлари кенг тарқалганидан кейин унинг Ўзбекистондаги фаолияти қанча давом этиши ҳақида ҳам саволлар пайдо бўлди.
Россияга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Каннаваро ушбу мавзуларга ойдинлик киритди. У Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан муносабатлари яхши эканини, амалдаги шартномаси 2027 йил кузигача мўлжалланганини маълум қилди.
Италия терма жамоасини бошқариш орзуси: Каннаваро нима деди?
Журналистлар мутахассисдан Италия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиш истаги ҳақидаги аввалги гапларини изоҳлашни сўрашди. Каннаваро бундай орзу унинг учун табиий эканини яширмади. Зеро, у Италия футболида катта тарихга эга бўлган футболчи.
«Мен бу жамоада 20 йил ўйнаганман. Ҳар бир италиялик Италия миллий жамоаси бош мураббийи бўлишни истайди. Интервьюларим кенг миқёсда тарқалиб кетиши менинг айбим эмас.
Мен профессионалман ва ҳозир ҳар куни уйқудан турганимда бор кучимни Ўзбекистон миллий жамоасига бериш ҳақида ўйлайман. Жанубий Америка миллий жамоаларидан бирини бошқаришим ҳақидаги хабарлар эса шунчаки миш-миш», — деди Каннаваро.
Бу жавобда мутахассис икки жиҳатни алоҳида таъкидлади: Италия терма жамоасини бошқариш истаги унинг шахсий орзуси, аммо ҳозирги касбий вазифаси — Ўзбекистон миллий жамоаси билан ишлаш.
Каннаваронинг Ўзбекистон билан шартномаси қачон тугайди?
Матбуот анжуманининг энг муҳим нуқталаридан бири айнан шу масала бўлди. Италиялик мутахассис Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан муносабатлари яхши эканини таъкидлаб, амалдаги шартномаси 2027 йил кузигача амал қилишини маълум қилди.
«Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан алоқаларимиз ажойиб. Шартномам 2027 йил кузигача мўлжалланган. Бироқ Осиё кубоги қолдирилганини инобатга олган ҳолда, бу масалани раҳбарият билан муҳокама қилиб оламиз. Бунда ҳеч қандай муаммо йўқ. Мен фақат Ўзбекистон ҳақида ўйлаяпман», — деди бош мураббий.
Демак, ҳозирча Каннаваронинг Ўзбекистондан кетиши ҳақида расмий қарор ёки унинг бу борадаги ниятини тасдиқловчи баёнот йўқ. Мутахассис шартномаси амал қилаётганини ва фаолиятини давом эттиришга эътибор қаратаётганини билдирди. Осиё кубоги тақвимидаги ўзгаришлар эса шартнома масаласини қайта муҳокама қилишга сабаб бўлиши мумкин.
Нега Каннаваро кучли рақиблар билан ўйнашни истайди?
Италиялик мутахассис матбуот анжуманида журналистларни футболдан ташқари мавзуларга эмас, бўлажак учрашув, рақиб ва тактика ҳақидаги саволларга кўпроқ эътибор қаратишга чақирди.
Унинг фикрича, Ўзбекистон терма жамоаси ривожланиши учун кучли рақиблар билан мунтазам ўйнаш жуда муҳим. Бундай баҳсларда ғалаба қозонишдан ҳам кўра, жамоанинг кучли ва заиф томонларини аниқлаш каттароқ аҳамиятга эга.
«Мен раҳбариятга доимо кучли рақиблар билан ўйнашимиз кераклигини айтаман. Бундай учрашувларда натижа муҳим эмас. Энг асосийси, камчиликларимизни билиб олишимиз.
Жанубий Корея билан ўйин бизга жамоадаги шиддат қандай бўлиши кераклигини, учта вазиятдан иккитасида гол уриб, натижага эришиш мумкинлигини кўрсатди. Бу сафарги баҳслар ҳам биз учун шундай тажриба бўлади», — деди Каннаваро.
Ушбу фикрлардан кўриниб турибдики, бош мураббий Россияга қарши учрашувни ҳам фақат натижа нуқтаи назаридан баҳоламоқчи эмас. У учун бундай ўйинлар жамоанинг халқаро даражадаги рақобатга тайёрлигини текшириш имконияти ҳисобланади.
Машарипов, Ўрунов ва Сергеев нега терма жамоага чақирилмади?
Матбуот анжуманида Жасур Машарипов, Остон Ўрунов, Игорь Сергеев ва Юсуповнинг миллий жамоа йиғинига жалб этилмагани ҳам муҳокама қилинди.
Каннаваро ушбу футболчилар билан ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқлигини очиқ айтди. Шу тариқа, уларнинг жорий йиғинда иштирок этмаётганини шахсий келишмовчиликлар билан боғлашга асос йўқлигини таъкидлади.
Январдан сентябргача: терма жамоанинг кейинги режалари
Каннаваро миллий жамоанинг келгуси тайёргарлик режалари ҳақида ҳам маълумот берди. Унинг айтишича, январь ойида легионерларсиз алоҳида йиғин ташкил этиш режалаштирилган. Бунда футболчиларнинг клубларидаги машғулот ва мусобақа жараёнларига халақит бермаслик муҳим ҳисобланади.
Шунингдек, март, июнь ва сентябрь ойларида FIFA кунлари доирасида одатдагидек миллий жамоа йиғинлари ўтказилади.
Бу режалар терма жамоанинг кейинги босқичда ҳам мунтазам тайёргарлик кўришини, турли таркиб ва футболчилар имкониятларини баҳолаш ишлари давом этишини англатади.
Ўзбекистон — Россия: ўйин қачон бошланади?
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади.
Каннаваро учун бу учрашув нафақат кучли рақибга қарши синов, балки терма жамоанинг ҳозирги ҳолатини баҳолаш имконияти ҳамдир. Мухлислар эса Ўзбекистон миллий жамоасининг Россияга қарши қандай ўйин кўрсатишини интиқлик билан кутмоқда.
Ҳозирча бир нарса аниқ: Каннаваро келажаги ҳақидаги турли тахминларга қарамай, ўз баёнотида Ўзбекистон миллий жамоасига содиқлигини ва асосий эътибори шу жамоада эканини таъкидлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…