Қонунда бундай чеклов йўқ: Ёшдаги фарқ никоҳга тўсиқ бўлиши мумкинми?

·6·Жамият
Қонунда бундай чеклов йўқ: Ёшдаги фарқ никоҳга тўсиқ бўлиши мумкинми?

Ижтимоий тармоқларда никоҳ тузиш истагида бўлган фуқаронинг навбатдаги шов-шувли видеомурожаати тарқалди. Мурожаат муаллифининг билдиришича, у ва бўлажак турмуш ўртоғи никоҳни қайд этиш учун ФҲДЁ (ЗАГС) бўлимига борганида, масъул ходимлар томонидан ажабтовур рад жавоби берилган — аёли ундан 6 ёш катта бўлгани сабабли ходимлар «ёшлар ўзаро мутаносиб эмас» деган важни кўрсатиб, никоҳни рўйхатдан ўтказишни рад этган.

Мазкур видеолавҳа тармоқ фойдаланувчилари ўртасида кескин эътироз ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Мурожаатчи даъвоси: Асл сабаб пуллик хизматдан воз кечишми?

Фуқаронинг фикрича, ёшдаги фарқ бу ерда шунчаки тўқиб чиқарилган баҳона бўлиши мумкин:

  • «Тантанали никоҳ» мажбурияти: Мурожаатчининг таъкидлашича, раддиянинг туб сабаби уларнинг ФҲДЁ ходимлари томонидан таклиф этилган қўшимча пуллик тантанали никоҳ маросими ва тадбиридан воз кечгани билан боғлиқ;

  • Норасмий талаблар: Ижтимоий тармоқларда бундай ихтиёрий хизматларни фуқароларга мажбуран тиқиштириш ва рад жавоби олинганда сунъий тўсиқлар яратиш ҳолатлари илгари ҳам танқид остига олинган эди.

Қонунчилик нима дейди? Ёш фарқи асос бўла олмайди

Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси ва амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга кўра, ФҲДЁ органларининг бундай хатти-ҳаракати мутлақо ноқонуний ҳисобланади:

  • Ёш фарқига чеклов йўқ: Қонунчиликда никоҳланувчилар ўртасидаги ёш тафовути бўйича ҳеч қандай чекланган меъёр ёки «мутаносиблик» талаби белгиланмаган;

  • Никоҳ шартлари қатъий: Оила қонунчилигига биноан, никоҳ тузиш учун икки томоннинг ихтиёрий розилиги, уларнинг никоҳ ёшига етганлиги (18 ёш) ҳамда яқин қариндошлик ёки муомалага лаёқатсизлик каби монеликлар бўлмаслиги кифоя;

  • Рўйхатга олиш мажбурияти: Агар қонунда назарда тутилган барча талаблар бажарилган бўлса, давлат органи никоҳни белгиланган тартибда қайд этиб беришга мажбур. Ходимларнинг шахсий қарашлари ёки ихтиёрий хизматларни рад этганлик сабабли аризани қабул қилмаслик жавобгарликка сабаб бўлади.

Ҳозирча Адлия вазирлиги ёки тегишли ФҲДЁ бўлими мазкур тарқалган видеомурожаат бўйича расмий муносабат билдирганича йўқ.

ФҲДЁАдлия вазирлигиОила кодексиникоҳни қайд этиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41Facebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёнотиFacebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёноти29 сентябр 22:52Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи7 сентябр 22:15Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирдиЭрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирди16 октябр 09:08Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиКредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатланди22 июн 11:48Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаБолаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқда9 июл 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди