Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирди

·2·Жамият
Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 14 октябрдан бошлаб эрта турмуш ва ФҲДЁ рўйхатидан ўтмасдан никоҳ ўқитиш ҳолатларига қарши жорий этилган янги жарималар кучга кирди.
  • Вояга етмаган шахс билан оилавий муносабатда бўлганлар 4,4-6,6 миллион сўм, фарзандини эрта турмушга берган ота-оналар 8,8-11 миллион сўм, ЗАГСсиз никоҳ ўқиганлар эса 13,2-22 миллион сўм жаримага тортилиши мумкин.

Ўзбекистонда эрта никоҳларнинг олдини олиш ҳамда қонуний никоҳдан (ФҲДЁ/ЗАГС) ўтмасдан шаръий никоҳ ўқитиш ҳолатларига қарши жавобгарлик сезиларли даражада кучайтирилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган тегишли қонун ҳужжати 14 октябрдан расман кучга кирди.

Янги тартибга биноан, никоҳ ёшига етмаган шахслар билан оилавий муносабатда бўлганлар, фарзандини эрта турмушга берган ота-оналар ҳамда ЗАГС гувоҳномасисиз никоҳ ўқиган шахслар учун жарималар миқдори бир неча баравар оширилди.

Янги жарималар миқдори қанчани ташкил этади?

Қонунчиликдаги янги ўзгаришларга кўра, қуйидаги жарима чоралари белгиланди:

  • Вояга етмаган билан турмуш қурганлар: Никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда эр-хотин бўлиб яшаган шахсларга нисбатан 4,4 миллион сўмдан 6,6 миллион сўмгача миқдорда жарима белгиланди;

  • Ота-оналарнинг жавобгарлиги: Фарзандини белгиланган никоҳ ёшига етмасдан турмушга берган ёки уйлантирган ота-оналар (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар) 8,8 миллион сўмдан 11 миллион сўмгача жаримага тортилади;

  • ЗАГСсиз шаръий никоҳ ўқиганлар: Расмий давлат рўйхатидан ўтмаган (ЗАГС бўлмаган) шахсларга диний никоҳ ўқиган диний вакиллар ва фуқароларга нисбатан жарима миқдори 13,2 миллион сўмдан 22 миллион сўмгача оширилди.

Хабар берган фуқароларга пул мукофоти тўланади

Қонунбузилиш ҳолатларини барвақт аниқлаш ва фуқаролик жамияти фаоллигини ошириш мақсадида махсус рағбатлантириш механизми ҳам жорий этилди:

  • Моддий манфаатдорлик: Ноқонуний никоҳ ҳолатлари, эрта турмуш қуриш ёки ЗАГСсиз диний расм-русмлар ҳақида ваколатли органларга хабар берган шахсларга пул мукофоти тўланиши мумкин;

  • Мукофот миқдори: Тегишли шартлар бажарилган ва қонунбузарлик ўз тасдиғини топган тақдирда, хабар берган фуқарога ундирилган жарима миқдорининг 15 фоизигача бўлган қисми мукофот сифатида берилади.

Ушбу қатъий чекловлар ёш қизларнинг таълим олишини таъминлаш, эрта ҳомиладорликнинг олдини олиш ҳамда оилаларда хотин-қизлар ва болаларнинг қонуний ҳуқуқларини мустаҳкам ҳимоя қилишга қаратилган.

ФҲДЁ/ЗАГСянгича никоҳ қонунқонуний никоҳқонунбузилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керак21 сентябр 12:58Тиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланадиТиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланадиКеча 23:35Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади7 сентябр 07:08Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи7 сентябр 22:15Ўзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқдаЎзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқда28 апрел 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?