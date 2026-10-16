Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 14 октябрдан бошлаб эрта турмуш ва ФҲДЁ рўйхатидан ўтмасдан никоҳ ўқитиш ҳолатларига қарши жорий этилган янги жарималар кучга кирди.
- Вояга етмаган шахс билан оилавий муносабатда бўлганлар 4,4-6,6 миллион сўм, фарзандини эрта турмушга берган ота-оналар 8,8-11 миллион сўм, ЗАГСсиз никоҳ ўқиганлар эса 13,2-22 миллион сўм жаримага тортилиши мумкин.
Ўзбекистонда эрта никоҳларнинг олдини олиш ҳамда қонуний никоҳдан (ФҲДЁ/ЗАГС) ўтмасдан шаръий никоҳ ўқитиш ҳолатларига қарши жавобгарлик сезиларли даражада кучайтирилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган тегишли қонун ҳужжати 14 октябрдан расман кучга кирди.
Янги тартибга биноан, никоҳ ёшига етмаган шахслар билан оилавий муносабатда бўлганлар, фарзандини эрта турмушга берган ота-оналар ҳамда ЗАГС гувоҳномасисиз никоҳ ўқиган шахслар учун жарималар миқдори бир неча баравар оширилди.
Янги жарималар миқдори қанчани ташкил этади?
Қонунчиликдаги янги ўзгаришларга кўра, қуйидаги жарима чоралари белгиланди:
Вояга етмаган билан турмуш қурганлар: Никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда эр-хотин бўлиб яшаган шахсларга нисбатан 4,4 миллион сўмдан 6,6 миллион сўмгача миқдорда жарима белгиланди;
Ота-оналарнинг жавобгарлиги: Фарзандини белгиланган никоҳ ёшига етмасдан турмушга берган ёки уйлантирган ота-оналар (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар) 8,8 миллион сўмдан 11 миллион сўмгача жаримага тортилади;
ЗАГСсиз шаръий никоҳ ўқиганлар: Расмий давлат рўйхатидан ўтмаган (ЗАГС бўлмаган) шахсларга диний никоҳ ўқиган диний вакиллар ва фуқароларга нисбатан жарима миқдори 13,2 миллион сўмдан 22 миллион сўмгача оширилди.
Хабар берган фуқароларга пул мукофоти тўланади
Қонунбузилиш ҳолатларини барвақт аниқлаш ва фуқаролик жамияти фаоллигини ошириш мақсадида махсус рағбатлантириш механизми ҳам жорий этилди:
Моддий манфаатдорлик: Ноқонуний никоҳ ҳолатлари, эрта турмуш қуриш ёки ЗАГСсиз диний расм-русмлар ҳақида ваколатли органларга хабар берган шахсларга пул мукофоти тўланиши мумкин;
Мукофот миқдори: Тегишли шартлар бажарилган ва қонунбузарлик ўз тасдиғини топган тақдирда, хабар берган фуқарога ундирилган жарима миқдорининг 15 фоизигача бўлган қисми мукофот сифатида берилади.
Ушбу қатъий чекловлар ёш қизларнинг таълим олишини таъминлаш, эрта ҳомиладорликнинг олдини олиш ҳамда оилаларда хотин-қизлар ва болаларнинг қонуний ҳуқуқларини мустаҳкам ҳимоя қилишга қаратилган.
Изоҳлар 0
…