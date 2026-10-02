Қозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалди

·3·Дунё
Қозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалди

Қозоғистоннинг Петропавловск шаҳрида 42 ёшли блогер Ирина Антоненко 10 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда Шимолий Қозоғистон вилояти полицияси хабар берди.

Маълум қилинишича, 25 сентябрь куни Қозоғистонда Каспий денгизидаги ҳарбий машғулотлар вақтида ҳалок бўлган 14 нафар ҳарбий хизматчи хотирасига умуммиллий мотам куни эълон қилинган.

Шу куни Ирина Антоненко ижтимоий тармоқда жонли эфирга чиқиб, мусиқа остида рақсга тушган. Унинг эфирдаги хатти-ҳаракатлари жамоатчилик эътиборига тушганидан сўнг, полиция ҳолат юзасидан текширув ўтказган.

Шимолий Қозоғистон вилояти полицияси текширув якунида тўпланган материалларни судга юборган. 29 сентябрь куни суд Антоненкога нисбатан ишни кўриб чиқиб, уни майда безориликда айбдор деб топган ва 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлаган.

Аввалроқ полиция блогер билан профилактик суҳбат ўтказгани ва унга огоҳлантириш бергани ҳақида хабар қилинган. Кейинчалик Антоненко ижтимоий тармоқларда узр сўраган.

Қайд этиш керак, блогернинг жазоланишига сабаб сифатида суд томонидан айнан “майда безорилик” ҳуқуқбузарлиги кўрсатилган. Полиция унинг мотам кунидаги хатти-ҳаракатларига қонунда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилганини маълум қилган.

Ирина АнтоненкоПетропавловскКаспий денгизидаги ҳарбий машғулотлармайда безорилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари11 сентябр 12:2925 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!27 сентябр 21:52Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотди5 сентябр 14:29Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашади1 июл 22:4924 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота