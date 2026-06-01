“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади
Актриса Зуҳра Солиева интервьюларидан бирида ижодий фаолиятининг илк даврлари ва бошидан кечирган руҳий кечинмалари ҳақида самимий фикр билдирди. Унинг айтишича, санъат оламига кириб келган пайтда ўзига бўлган ишончи жуда паст бўлган.
Зуҳра Солиева Самарқанддан келганини, оиласида эркалаб вояга етганини эслаб ўтди. Актрисанинг сўзларига кўра, пойтахтдаги ҳаёт ва ижод йўли бошида унга осон кечмаган.
“Қайтиб кетишим мумкин эди. Эрка қизман, уйда ҳеч нарсадан кам бўлмаганман. Ойнага қараб, нега хунукман, бунча хунук бўлсам деб йиғлаган кунларим бўлган. Ҳатто қайтиб кетсаммикан, деб ҳам ўйлаганман”, — деди актриса
Бироқ кейинчалик унинг ҳаётида бурилиш нуқтаси бўлган. Зуҳра Солиеванинг айтишича, “Оталар сўзи” лойиҳасидаги иштироки унга катта мотиватсия берган.
“Режиссёр йиғлаб беришни сўраганида саҳнани ижро қилдим. Шунда улар “Мана, актриса!” дейишган. Ўшанда илк бор ўзимга ишонч пайдо бўлган ва “Демак, мен яхши актрисаман эканман”, деб ўйлаганман”, — дея эслади санъаткор.
…