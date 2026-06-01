“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади

·824·Маданият
“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади

Актриса Зуҳра Солиева интервьюларидан бирида ижодий фаолиятининг илк даврлари ва бошидан кечирган руҳий кечинмалари ҳақида самимий фикр билдирди. Унинг айтишича, санъат оламига кириб келган пайтда ўзига бўлган ишончи жуда паст бўлган.

Зуҳра Солиева Самарқанддан келганини, оиласида эркалаб вояга етганини эслаб ўтди. Актрисанинг сўзларига кўра, пойтахтдаги ҳаёт ва ижод йўли бошида унга осон кечмаган.

“Қайтиб кетишим мумкин эди. Эрка қизман, уйда ҳеч нарсадан кам бўлмаганман. Ойнага қараб, нега хунукман, бунча хунук бўлсам деб йиғлаган кунларим бўлган. Ҳатто қайтиб кетсаммикан, деб ҳам ўйлаганман”, — деди актриса

Бироқ кейинчалик унинг ҳаётида бурилиш нуқтаси бўлган. Зуҳра Солиеванинг айтишича, “Оталар сўзи” лойиҳасидаги иштироки унга катта мотиватсия берган.

“Режиссёр йиғлаб беришни сўраганида саҳнани ижро қилдим. Шунда улар “Мана, актриса!” дейишган. Ўшанда илк бор ўзимга ишонч пайдо бўлган ва “Демак, мен яхши актрисаман эканман”, деб ўйлаганман”, — дея эслади санъаткор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)