Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди

·0·Маданият
Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди

Қозоғистонлик таниқли шахматчи Бибисора Асаубаева ва ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров бу сафар ноодатий образлари билан мухлислар эътиборини тортди. Икки ёш шахмат юлдузи бир-бирининг сурати туширилган футболкаларда кўриниш бериб, ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Бибисора Асаубаева ўзининг Instagram саҳифасида Жавоҳир Синдоров билан тушган қўшма суратларни эълон қилди. Суратларда Асаубаева Жавоҳир Синдоровнинг сурати ҳамда «Менинг севимли гроссмейстерим» деган ёзув туширилган футболкани кийган бўлса, Жавоҳир Синдоров эса Бибисоранинг сурати жойлаштирилган ва «Яна бир “малика”ни қўлга киритдим» деган ёзув битилган футболкада кўриниш берди.

Постга изоҳ қолдирган Асаубаева: «Жавоҳир учун энг машҳур мухлислар изоҳларидан биридан фойдаландим», дея ёзди.

Эслатиб ўтамиз, бу икки гроссмейстер аввал ҳам бир неча бор бирга кўриниш берган эди. Хусусан, Бибисора Асаубаева Норвегияда ўтказилган шахмат турнирида ғалаба қозонганидан кейин у ва Жавоҳир Синдоров Монакода бўлиб ўтган «Формула-1» пойгасини биргаликда томоша қилган.

Орадан кўп ўтмай, ёш шахматчилар Париждаги машҳур «Диснейленд» боғига ҳам биргаликда ташриф буюришди. Кейинчалик эса уларнинг Франция пойтахти Парижда бирга вақт ўтказгани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Бу сафар эса бир-бирининг сурати туширилган футболкаларда кўриниш бериши интернет фойдаланувчилари эътиборини янада кучлироқ тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб бердиМадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб бердиБугун, 06:05"Жудаям соғиндим": Манзура мухлисларига янги тарона тайёрлади (видео)"Жудаям соғиндим": Манзура мухлисларига янги тарона тайёрлади (видео)Бугун, 05:42Телебошловчи Дилдора Рустамова қизининг тўй маросимларидан видео лавҳалар улашди (видео)Телебошловчи Дилдора Рустамова қизининг тўй маросимларидан видео лавҳалар улашди (видео)Бугун, 05:25Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солдиБурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солдиКеча, 19:22«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқдаКеча, 19:14Жеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келдиЖеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келдиКеча, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида