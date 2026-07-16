Муниса Ризаеванинг ўғлига қилинган “мини тату” мухлисларни ҳавотирга солди! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Муниса Ризаева ўғли Алекс билан боғлиқ янги видеони ижтимоий тармоқлардаги саҳифасига жойлади. Унда хонанданинг фарзанди билан оилавий вақт ўтказаётгани акс этган.
Муниса Ризаева пост изоҳида ўғлига “мини тату” қилинганини ёзган. Унинг айтишича, Алекс Spider-Man қаҳрамонини жуда яхши кўради ва айнан шу сабабли унга шу мавзудаги кичик тату танланган.
Видео мухлислар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар она ва бола ўртасидаги самимий лаҳзаларни илиқ кутиб олган бўлса, бошқалар Алекснинг қўлидаги тату сабаб хавотир билдирган.
Ҳозирча хонанда мухлисларнинг бу изоҳларига алоҳида муносабат билдирмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…