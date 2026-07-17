Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқади
Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг янги флагмани — GV90 кроссоверини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу автомобил нафақат бренднинг энг йирик модели, балки бутун Hyundai гуруҳининг технологик ва ҳашамат чўққиси бўлиши кутилмоқда. Янги модел Range Rover каби нуфузли рақиблар билан беллашишни мақсад қилган бўлиб, у ўзининг ностандарт ечимлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрига берган интервюсида Genesis Эуропе раҳбари Петер Кронсчнабл таъкидлашича, GV90 бренднинг премиум сегментдаги имкониятларини намойиш этувчи асосий воситага айланади. Маълумотларга кўра, автомобилнинг энг ўзига хос жиҳатларидан бири бу — Rolls-Royce моделларида учрайдиган, орқага қараб очиладиган "коач доорс" (кучер эшиклари) бўлади. Бу ечим йўловчиларнинг салонга чиқиб-тушишини максимал даражада қулай ва дабдабали қилади.
Технологик инновациялар ва интерерGV90 фақатгина ташқи кўриниши билан чекланиб қолмайди. Автомобил салонида йўловчилар учун махсус "театр экрани" (театре скреэн) ўрнатилади. Ушбу улкан монитор кўнгилочар тизимнинг маркази бўлиб, узоқ сафарларда юқори сифатли кино томоша қилиш имконини беради. Шунингдек, АҚШда рўйхатдан ўтказилган патентлар эшиклар учун махсус қўшалоқ илмоқлар тизими ишлаб чиқилганини кўрсатмоқда, бу эса кузов мустаҳкамлиги ва шовқин изоляциясини янги босқичга олиб чиқади.
Кроссовер Kia EV9 ва Hyundai Ioniq 9 моделлари билан бир хил платформада қурилган бўлса-да, у ўзининг ўлчамлари билан улардан сезиларли даражада каттароқ бўлади. Автомобилнинг ташқи дизайни аввалроқ намойиш этилган Неолун концепт-карига асосланади. Кузовнинг улкан ҳажми салон ичида мисли кўрилмаган кенгликни таъминлайди, бу эса Ўзбекистон каби катта ва нуфузли йўл танламасларни қадрлайдиган бўзорлар учун муҳим омил ҳисобланади.
Қувват ва имкониятларТехник жиҳатдан GV90 тўлиқ электрлаштирилган бўлади. Тахминларга кўра, у 110 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади ва бир марта қувватланишда 560 километрдан ортиқ масофани босиб ўта олади. Икки двигателли тизим эса 500 от кучидан юқори қувват ва тўлиқ узатмали (фоур-вҳеел дриве) ҳаракатни кафолатлайди.
Корея ОАВларининг хабар беришича, Genesis ушбу моделнинг икки хил вариантини таклиф қилиши мумкин:
- Олти кишилик стандарт талқин (уч қаторли ўриндиқлар билан);
- Тўрт кишилик ультра-люкс талқин (орқа қаторда фақат иккита кенг кресло, ёғочли пол ва қимматбаҳо чарм қопламалар билан).
…