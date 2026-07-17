Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқади

·31·Авто
Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқади

Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг янги флагмани — GV90 кроссоверини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу автомобил нафақат бренднинг энг йирик модели, балки бутун Hyundai гуруҳининг технологик ва ҳашамат чўққиси бўлиши кутилмоқда. Янги модел Range Rover каби нуфузли рақиблар билан беллашишни мақсад қилган бўлиб, у ўзининг ностандарт ечимлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрига берган интервюсида Genesis Эуропе раҳбари Петер Кронсчнабл таъкидлашича, GV90 бренднинг премиум сегментдаги имкониятларини намойиш этувчи асосий воситага айланади. Маълумотларга кўра, автомобилнинг энг ўзига хос жиҳатларидан бири бу — Rolls-Royce моделларида учрайдиган, орқага қараб очиладиган "коач доорс" (кучер эшиклари) бўлади. Бу ечим йўловчиларнинг салонга чиқиб-тушишини максимал даражада қулай ва дабдабали қилади.

Технологик инновациялар ва интерер

GV90 фақатгина ташқи кўриниши билан чекланиб қолмайди. Автомобил салонида йўловчилар учун махсус "театр экрани" (театре скреэн) ўрнатилади. Ушбу улкан монитор кўнгилочар тизимнинг маркази бўлиб, узоқ сафарларда юқори сифатли кино томоша қилиш имконини беради. Шунингдек, АҚШда рўйхатдан ўтказилган патентлар эшиклар учун махсус қўшалоқ илмоқлар тизими ишлаб чиқилганини кўрсатмоқда, бу эса кузов мустаҳкамлиги ва шовқин изоляциясини янги босқичга олиб чиқади.

Кроссовер Kia EV9 ва Hyundai Ioniq 9 моделлари билан бир хил платформада қурилган бўлса-да, у ўзининг ўлчамлари билан улардан сезиларли даражада каттароқ бўлади. Автомобилнинг ташқи дизайни аввалроқ намойиш этилган Неолун концепт-карига асосланади. Кузовнинг улкан ҳажми салон ичида мисли кўрилмаган кенгликни таъминлайди, бу эса Ўзбекистон каби катта ва нуфузли йўл танламасларни қадрлайдиган бўзорлар учун муҳим омил ҳисобланади.

Қувват ва имкониятлар

Техник жиҳатдан GV90 тўлиқ электрлаштирилган бўлади. Тахминларга кўра, у 110 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади ва бир марта қувватланишда 560 километрдан ортиқ масофани босиб ўта олади. Икки двигателли тизим эса 500 от кучидан юқори қувват ва тўлиқ узатмали (фоур-вҳеел дриве) ҳаракатни кафолатлайди.

Корея ОАВларининг хабар беришича, Genesis ушбу моделнинг икки хил вариантини таклиф қилиши мумкин:

  • Олти кишилик стандарт талқин (уч қаторли ўриндиқлар билан);
  • Тўрт кишилик ультра-люкс талқин (орқа қаторда фақат иккита кенг кресло, ёғочли пол ва қимматбаҳо чарм қопламалар билан).
Янги GV90 бир неча ҳафтадан сўнг расман дебют қилиши кутилмоқда. Шу билан бирга, бренд ўзининг спорт йўналишидаги илк модели — GV60 Magma устида ҳам иш олиб бормоқда. Genesis ушбу икки модел орқали ҳам ҳашамат, ҳам юқори тезлик ишқибозлари учун муносиб таклиф тайёрламоқда.

GenesisGV90ЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиКеча, 21:27Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиКеча, 19:25Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиКеча, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди