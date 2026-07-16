Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кўплаб мухлисларига эга бўлган Ясмина Заитова 5 ёшни қарши олди. Маҳоратли хонанда Нодир Заитов ва Ширин Заитованинг биринчи фарзанди бўлган Ясмина аллақачон ижтимоий тармоқларда фаол экани билан эътибор қозонган.
Кичкина блогер ўзининг самимийлиги, қувноқ кайфияти ва оилавий лавҳалари орқали кўплаб кузатувчилар меҳрини қозониб улгурган. Туғилган куни муносабати билан унинг саҳифасида байрамдан чиройли суратлар ва видеолар жойланди.
Кадрларда Ясминанинг яқинлари даврасида хурсанд ҳолда туғилган кунини нишонлаётгани акс этган. Мухлислар эса изоҳларда унга соғлик, бахт, омад ва ёрқин келажак тилаб, самимий табриклар ёзишмоқда.
Ясмина Заитованинг 5 ёшга тўлиши унинг оиласи ва мухлислари учун қувончли воқеага айланди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…