Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!

·25·Маданият
Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!

Кўплаб мухлисларига эга бўлган Ясмина Заитова 5 ёшни қарши олди. Маҳоратли хонанда Нодир Заитов ва Ширин Заитованинг биринчи фарзанди бўлган Ясмина аллақачон ижтимоий тармоқларда фаол экани билан эътибор қозонган.

Кичкина блогер ўзининг самимийлиги, қувноқ кайфияти ва оилавий лавҳалари орқали кўплаб кузатувчилар меҳрини қозониб улгурган. Туғилган куни муносабати билан унинг саҳифасида байрамдан чиройли суратлар ва видеолар жойланди.

Кадрларда Ясминанинг яқинлари даврасида хурсанд ҳолда туғилган кунини нишонлаётгани акс этган. Мухлислар эса изоҳларда унга соғлик, бахт, омад ва ёрқин келажак тилаб, самимий табриклар ёзишмоқда.

Pushti ko'ylakdagi kichik qizcha jilmayib, barmoqlari bilan yurakcha yasamoqda.

Ясмина Заитованинг 5 ёшга тўлиши унинг оиласи ва мухлислари учун қувончли воқеага айланди.

Ясмина ЗаитоваНодир ЗаитовШирин Заитова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиЖавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 18:23Мадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб бердиМадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб бердиКеча, 06:05"Жудаям соғиндим": Манзура мухлисларига янги тарона тайёрлади (видео)"Жудаям соғиндим": Манзура мухлисларига янги тарона тайёрлади (видео)Кеча, 05:42Телебошловчи Дилдора Рустамова қизининг тўй маросимларидан видео лавҳалар улашди (видео)Телебошловчи Дилдора Рустамова қизининг тўй маросимларидан видео лавҳалар улашди (видео)Кеча, 05:25Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солдиБурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солди14.07, 19:22«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда14.07, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди