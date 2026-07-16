Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)

·45·Маданият
Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)

Хонанда Иззат Шукуров оиласида яна бир қувончли воқеа юз берди. Санъаткор иккинчи бор ота бўлганини аввалроқ ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларига маълум қилган эди.

Эндиликда хонанда янги туғилган фарзандини тантанали тарзда хонадонига олиб келганидан лавҳаларни ҳам улашди. Видео орқали чақалоққа қандай исм қўйилгани ҳам маълум бўлди. Хонадон учун тайёрланган нафис безаклардан бирида "Оиламизга хуш келибсиз, Мусъаб" деган ёзув акс этган. Шу тариқа, Иззат Шукуров ва унинг турмуш ўртоғи ўғлига Мусъаб исмини бергани аён бўлди.

Видеода чақалоқнинг уйга кириб келиши оила аъзолари томонидан илиқ ва самимий муҳитда қарши олингани, хонадон эса байрамона безатилгани кўринади. Мазкур лавҳалар қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди.

Изоҳларда кузатувчилар хонандани самимий табриклаб, янги меҳмон — Мусъабга соғлик, узоқ умр ва бахтли ҳаёт тилашмоқда. Кўпчилик Иззат Шукуров оиласига эзгу тилакларини йўллаб, қувончли воқеа билан муборакбод этган.

Иззат ШукуровМусъаб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаеванинг ўғлига қилинган “мини тату” мухлисларни ҳавотирга солди! (видео)Муниса Ризаеванинг ўғлига қилинган “мини тату” мухлисларни ҳавотирга солди! (видео)Кеча, 21:13Неслиҳан Атагул яна бир халқаро мукофотга сазовор бўлдиНеслиҳан Атагул яна бир халқаро мукофотга сазовор бўлдиКеча, 17:53Наҳиде Бабашли турмуш қураётганини расман эълон қилдиНаҳиде Бабашли турмуш қураётганини расман эълон қилдиКеча, 17:18Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!Кеча, 15:58Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиЖавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди15.07, 18:23Мадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб бердиМадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб берди15.07, 06:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)