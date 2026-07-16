Наҳиде Бабашли турмуш қураётганини расман эълон қилди
Озарбайжонлик хонанда Наҳиде Бабашли ҳаётидаги қувончли янгиликни мухлислари билан бўлишди. Санъаткор 13 июль куни ўзининг Instagram саҳифаси орқали расмий никоҳдан ўтганини маълум қилди.
Маълум бўлишича, хонанда туркиялик фитнес мураббийи Ҳалим Байдур билан оила қурмоқда. У никоҳ маросимидан олинган сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаб, мухлисларидан кўплаб табрик ва эзгу тилакларни қабул қилди.
Мухлислар эътиборини тортган жиҳатлардан бири — Наҳиде Бабашлининг маросимда ўнг қўли гипсланган ҳолда иштирок этгани бўлди. Хонанда бунинг сабабини изоҳлаб, никоҳдан бир кун аввал бармоғи енгил жароҳат олгани учун қўлига гипс қўйилганини айтган.
Ҳозирча тўй маросими қачон ва қаерда ўтказилиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунга қарамай, хонанданинг мухлислари ижтимоий тармоқларда уни янги ҳаёт босқичи билан самимий табриклаб, бахт ва тотувлик тилашмоқда.
…