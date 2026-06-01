Юлдуз Усмонованинг президентга берган таклифи тармоқларда муҳокамларга сабаб бўлди

·2.1K·Маданият
Юлдуз Усмонованинг президентга берган таклифи тармоқларда муҳокамларга сабаб бўлди

Халқаро конгресс марказида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида маданият ва санъат соҳаси вакилларига давлат мукофотларини топшириш маросими бўлиб ўтмоқда. Тадбир давомида Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова ҳам ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Darakchi.uz’га берган интервьюсида хонандадан давлат раҳбарига қандай таклифлари борлиги сўралган. Юлдуз Усмонова бу борада миллий мусиқани кенг тарғиб қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, тўйларда меҳмонлар ўтириб бўлгач, санъаткорлар томонидан камида бир жуфт мақом ижро этилиши ёш авлоднинг миллий санъатга қизиқишини ошириши мумкин.

“Ўзлари айтдилар-ку, тўйларда санъаткорлар хоҳ кичкина гуруҳ бўлсин, хоҳ катта гуруҳ бўлсин, меҳмонлар ўтириб бўлгандан кейин бир жуфт мақом айтилса, ёшларнинг ҳам қулоғида қолиб боради. Бошида энсаси қотади, лекин кейин қулоғи ўрганади. Ёши улғайганда эса ъбизнинг давримизда шунақа эди, деб эслайди”, — деди Юлдуз Усмонова.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)