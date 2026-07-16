BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгариши

·0·Техно
BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгариши

Британиянинг нефт ва газ гиганти BP ўзининг йигирма йиллик тарихга эга бўлган корпоратив венчур бўлинмасини ёпишга қарор қилди. Компания ўз портфелидаги аксарият активларни сотиб юборишини эълон қилди, бу эса энергетика бозоридаги йирик ўйинчининг қайта тикланувчи энергия ва иқлим технологияларидан узоқлашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ахиос ва бошқа нуфузли нашрлар маълумотига кўра, BP ўзининг венчур портфелидаги 10 дан ортиқ компанияларни Скандинавиянинг Вердане хусусий инвестиция фирмасига сотмоқда. Бу ҳаракат компаниянинг жорий йил бошида эълон қилинган тоза энергия лойиҳаларидан воз кечиб, анъанавий қазилма ёқилғи манбаларига қайта эътибор қаратиш стратегиясининг мантиқий давомидир.

Яшил технологиялардан воз кечиш

BP Вентурес бўлинмаси 2007-йилда ташкил этилган бўлиб, ўтган давр мобайнида энергетика трансфери билан боғлиқ кўплаб соҳаларга сармоя киритиб келган. Улар орасида қуйидаги йўналишлар бор эди:

  • Яшил водород технологиялари;
  • Электр транспорт воситалари (э-мобилитй);
  • Автоном бошқариладиган транспортлар;
  • Геотермал энергия ва қайта тикланувчи манбалар.
Компания расмий баёнотида фақатгина ўзининг асосий бизнес йўналишлари учун қиймат яратиши мумкин бўлган жуда кам сонли инвестицияларни сақлаб қолишини билдирди. Бироқ, айнан қайси стартаплар BP таркибида қолиши очиқланмаган. Шунингдек, бўлинма ходимларининг тақдири ҳам номаълумлигича қолмоқда, мутахассислар оммавий қисқартиришлар бўлишини тахмин қилишмоқда.

Молиявий натижалар ва келажак

Таҳлилчиларнинг фикрича, BP Вентурес фаолияти молиявий жиҳатдан кутилган натижани бермаган. Маълумотларга кўра, портфелнинг умумий қиймати тахминан 1,2 миллиард долларни ташкил этади, бу эса деярли 20 йил давомида киритилган жами инвестициялар миқдорига тенг. Яни, бўлинма узоқ муддатли истиқболда сезиларли фойда келтирмаган.

Ушбу битим 2027-йилнинг иккинчи чорагига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бу воқеа глобал энергетика бозорида йирик нефт компанияларининг "яшил иқтисодиёт"га ўтиш борасидаги вадалари ва реал имкониятлари ўртасидаги тафовутни яна бир бор кўрсатиб берди. Ўзбекистон каби энергетика ислоҳотлари кетаётган мамлакатлар учун ҳам бундай йирик корпорацияларнинг стратегик чекиниши бозор конъюнктураси ўзгараётганидан далолат беради.

BP эндиликда асосий эътиборни фойда кўрсаткичлари юқори бўлган нефт ва газ қазиб олиш лойиҳаларига қаратиши кутилмоқда. Бу эса иқлим ўзгаришига қарши курашаётган халқаро ҳамжамият ва экологик ташкилотлар томонидан танқидий кутиб олиниши тайин.

BPЭнергетикаИнвестицияВенчурТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаБугун, 22:59SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиБугун, 22:55Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди