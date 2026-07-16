BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгариши
Британиянинг нефт ва газ гиганти BP ўзининг йигирма йиллик тарихга эга бўлган корпоратив венчур бўлинмасини ёпишга қарор қилди. Компания ўз портфелидаги аксарият активларни сотиб юборишини эълон қилди, бу эса энергетика бозоридаги йирик ўйинчининг қайта тикланувчи энергия ва иқлим технологияларидан узоқлашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ахиос ва бошқа нуфузли нашрлар маълумотига кўра, BP ўзининг венчур портфелидаги 10 дан ортиқ компанияларни Скандинавиянинг Вердане хусусий инвестиция фирмасига сотмоқда. Бу ҳаракат компаниянинг жорий йил бошида эълон қилинган тоза энергия лойиҳаларидан воз кечиб, анъанавий қазилма ёқилғи манбаларига қайта эътибор қаратиш стратегиясининг мантиқий давомидир.
Яшил технологиялардан воз кечишBP Вентурес бўлинмаси 2007-йилда ташкил этилган бўлиб, ўтган давр мобайнида энергетика трансфери билан боғлиқ кўплаб соҳаларга сармоя киритиб келган. Улар орасида қуйидаги йўналишлар бор эди:
- Яшил водород технологиялари;
- Электр транспорт воситалари (э-мобилитй);
- Автоном бошқариладиган транспортлар;
- Геотермал энергия ва қайта тикланувчи манбалар.
Молиявий натижалар ва келажакТаҳлилчиларнинг фикрича, BP Вентурес фаолияти молиявий жиҳатдан кутилган натижани бермаган. Маълумотларга кўра, портфелнинг умумий қиймати тахминан 1,2 миллиард долларни ташкил этади, бу эса деярли 20 йил давомида киритилган жами инвестициялар миқдорига тенг. Яни, бўлинма узоқ муддатли истиқболда сезиларли фойда келтирмаган.
Ушбу битим 2027-йилнинг иккинчи чорагига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бу воқеа глобал энергетика бозорида йирик нефт компанияларининг "яшил иқтисодиёт"га ўтиш борасидаги вадалари ва реал имкониятлари ўртасидаги тафовутни яна бир бор кўрсатиб берди. Ўзбекистон каби энергетика ислоҳотлари кетаётган мамлакатлар учун ҳам бундай йирик корпорацияларнинг стратегик чекиниши бозор конъюнктураси ўзгараётганидан далолат беради.
BP эндиликда асосий эътиборни фойда кўрсаткичлари юқори бўлган нефт ва газ қазиб олиш лойиҳаларига қаратиши кутилмоқда. Бу эса иқлим ўзгаришига қарши курашаётган халқаро ҳамжамият ва экологик ташкилотлар томонидан танқидий кутиб олиниши тайин.
…