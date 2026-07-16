Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этди
Футбол бўйича 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви яқинлашар экан, Испания терма жамоаси жиддий йўқотиш хавфи остида қолди. Жамоанинг асосий юлдузи ва кашфиёти ҳисобланган Ламине Ямал чап оёғидаги жароҳат сабабли умумий гуруҳ машғулотларида иштирок эта олмади. Бу ҳолат якшанба куни Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоасига қарши кечадиган баҳс олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Испания терма жамоаси финалга тайёргарликни бошлаган бўлса-да, 19 ёшли вингер алоҳида тартибда шуғулланишга мажбур бўлган. Ямалнинг чап сон қисмида махсус боғлам (тейп) борлиги кўзга ташланган. Маълум бўлишича, ёш иқтидор эгаси Францияга қарши кечган ярим финал баҳсида кучли зарба қабул қилиб олган. Ўша вазиятда Люка Дин уни жарима майдончаси ичида йиқитган ва бу пеналти Микел Оярзабалнинг голи билан якунланган эди.
Тиббий штаб хулосаси ва эҳтиёт чоралариЎйин вақтидаги адреналин сабабли Ламине Ямал оғриқни сезмаган бўлса-да, Далласдаги меҳмонхонага қайтгач, жароҳат ўзини билдира бошлаган. Испания тиббий ходимлари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, Ямал апрель ойида ҳам тиззасидан жароҳат олиб, узоқ муддат сафдан чиққан эди. Шу сабабли, мураббийлар штаби унинг юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилмоқда.
Диарио АС нашри берган маълумотларга кўра, футболчининг асосий гуруҳдан ажратилиши кўпроқ профилактик чора ҳисобланади. Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ўзининг энг хавфли ҳужум қуроли финалга қадар 100 фоиз тайёр бўлишини истамоқда. Мутахассислар Ямалнинг жисмоний ҳолати тикланишига ва у Лионель Месси билан бўладиган тарихий тўқнашувда майдонга туша олишига ишонч билдиришмоқда.
Ламине Ямал жорий турнирда Испаниянинг барча учрашувларида майдонга тушди ва жамоанинг ҳужумкор ўйинида марказий фигурага айланди. У гуруҳ босқичида Саудия Арабистони дарвозасига гол уришга ҳам муваффақ бўлган эди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Барселона тарбияланувчисининг ўз кумири Мессига қарши қандай ўйин кўрсатишига қаратилган.
Таркибдаги бошқа муаммоларИспания лагеридаги ягона муаммо фақат Ямал эмас. Ярим финалнинг энг яхши футболчиси деб топилган Педро Порро ҳам индивидуал дастур асосида машғулот ўтказмоқда. Тоттенхем ҳимоячиси плей-офф босқичидаги барча ўйинларда катта ҳажмдаги ишни бажарди, бу эса унинг мушакларида толиқиш пайдо бўлишига олиб келди. Шифокорлар Порронинг ҳолатини оддий чарчоқ сифатида баҳолашмоқда.
Испания терма жамоаси учун ушбу финал нафақат чемпионлик, балки янги авлоднинг жаҳон саҳнасидаги мутлақ устунлигини исботлаш имкониятидир. Агар Ямал ва Порро сафга қайтса, Луис де ла Фуенте ихтиёрида энг кучли таркиб мавжуд бўлади. Ҳозирча эса мухлислар якшанба оқшомига қадар тиббий хулосаларни интиқлик билан кутишмоқда.
…