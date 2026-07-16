Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этди

·32·Спорт
Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этди

Футбол бўйича 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашуви яқинлашар экан, Испания терма жамоаси жиддий йўқотиш хавфи остида қолди. Жамоанинг асосий юлдузи ва кашфиёти ҳисобланган Ламине Ямал чап оёғидаги жароҳат сабабли умумий гуруҳ машғулотларида иштирок эта олмади. Бу ҳолат якшанба куни Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоасига қарши кечадиган баҳс олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Испания терма жамоаси финалга тайёргарликни бошлаган бўлса-да, 19 ёшли вингер алоҳида тартибда шуғулланишга мажбур бўлган. Ямалнинг чап сон қисмида махсус боғлам (тейп) борлиги кўзга ташланган. Маълум бўлишича, ёш иқтидор эгаси Францияга қарши кечган ярим финал баҳсида кучли зарба қабул қилиб олган. Ўша вазиятда Люка Дин уни жарима майдончаси ичида йиқитган ва бу пеналти Микел Оярзабалнинг голи билан якунланган эди.

Тиббий штаб хулосаси ва эҳтиёт чоралари

Ўйин вақтидаги адреналин сабабли Ламине Ямал оғриқни сезмаган бўлса-да, Далласдаги меҳмонхонага қайтгач, жароҳат ўзини билдира бошлаган. Испания тиббий ходимлари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, Ямал апрель ойида ҳам тиззасидан жароҳат олиб, узоқ муддат сафдан чиққан эди. Шу сабабли, мураббийлар штаби унинг юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилмоқда.

Диарио АС нашри берган маълумотларга кўра, футболчининг асосий гуруҳдан ажратилиши кўпроқ профилактик чора ҳисобланади. Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ўзининг энг хавфли ҳужум қуроли финалга қадар 100 фоиз тайёр бўлишини истамоқда. Мутахассислар Ямалнинг жисмоний ҳолати тикланишига ва у Лионель Месси билан бўладиган тарихий тўқнашувда майдонга туша олишига ишонч билдиришмоқда.

Ламине Ямал жорий турнирда Испаниянинг барча учрашувларида майдонга тушди ва жамоанинг ҳужумкор ўйинида марказий фигурага айланди. У гуруҳ босқичида Саудия Арабистони дарвозасига гол уришга ҳам муваффақ бўлган эди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Барселона тарбияланувчисининг ўз кумири Мессига қарши қандай ўйин кўрсатишига қаратилган.

Таркибдаги бошқа муаммолар

Испания лагеридаги ягона муаммо фақат Ямал эмас. Ярим финалнинг энг яхши футболчиси деб топилган Педро Порро ҳам индивидуал дастур асосида машғулот ўтказмоқда. Тоттенхем ҳимоячиси плей-офф босқичидаги барча ўйинларда катта ҳажмдаги ишни бажарди, бу эса унинг мушакларида толиқиш пайдо бўлишига олиб келди. Шифокорлар Порронинг ҳолатини оддий чарчоқ сифатида баҳолашмоқда.

Испания терма жамоаси учун ушбу финал нафақат чемпионлик, балки янги авлоднинг жаҳон саҳнасидаги мутлақ устунлигини исботлаш имкониятидир. Агар Ямал ва Порро сафга қайтса, Луис де ла Фуенте ихтиёрида энг кучли таркиб мавжуд бўлади. Ҳозирча эса мухлислар якшанба оқшомига қадар тиббий хулосаларни интиқлик билан кутишмоқда.

Ламине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиКеча, 22:57«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Кеча, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаКеча, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиКеча, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиКеча, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиКеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди