Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқда

·0·Техно
Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқда

Аёллар саломатлигини кузатувчи машҳур Стардуст иловаси ўз фойдаланувчиларига маълумотлар дахлсизлигини вада қилган бўлса-да, амалда нозик тиббий маълумотларни таҳлилий компаниялар билан баҳам кўраётгани маълум бўлди. Mozilla тадқиқотчилари томонидан ўтказилган сўнгги ўрганишлар шуни кўрсатдики, илова фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини РуддерСтакк таҳлилий платформасига юбормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Mozilla ҳисоботига кўра, узатилаётган маълумотлар сирасига фойдаланувчининг туғилган санаси, контрацепция тури, репродуктив мақсадлари ва ҳатто ўзига хос саломатлик симптомлари киради. Гарчи Стардуст бу маълумотларни исм-шарифсиз, махсус идентификатор орқали узатаётган бўлса-да, мутахассислар буни етарли даражада анонимлик деб ҳисобламайдилар. АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) бундай идентификаторлар ёрдамида маълумотларни аниқ бир шахсга боғлаш қийин эмаслигидан бир неча бор огоҳлантирган.

Хавфсизлик вадалари ва ҳақиқат

Қизиғи шундаки, Стардуст ўз веб-сайтида "Сизнинг маълумотларингиз шахсий. Нуқта" деган шиорни илгари суради. Бироқ TechCrunch нашри ва Mozilla тадқиқотчиси Шошана Водинскй ўтказган таҳлиллар бу даъволар ҳақиқатдан йироқ эканини кўрсатди. Аввалроқ компания маълумотлар "учдан-учга шифрланган" (энд-то-энд энкрйптион) эканини айтган эди, аммо тармоқ трафигини текшириш натижасида компаниянинг ўзи бу маълумотларга кириш имконига эга экани аниқланган.

Mozilla мутахассиси жами олтита шундай йўналишдаги иловани синовдан ўтказди. Натижалар шуни кўрсатдики, Стардуст фойдаланувчининг нозик саломатлик маълумотларини учинчи томон компанияси билан баҳам кўраётган ягона илова бўлиб чиқди. Бошқа иловалар маълумотларни сақлаш ёки тўловлар учун ташқи хизматлардан фойдаланса-да, айнан саломатликка оид тафсилотларни узатиш хавфли амалиёт ҳисобланади.

Стардуст вакиллари BBC Невс нашрига берган изоҳида, РуддерСтакк компанияси билан тузилган шартнома маълумотларни сотиш ёки ўз мақсадларида ишлатишни тақиқлашини таъкидлаган. Бироқ, ҳар икки компания ҳам АҚШ юрисдикциясида фаолият юритгани сабабли, ҳуқуқ-тартибот идоралари сўров юборган тақдирда, фойдаланувчи маълумотларини тақдим этишга мажбур бўлиши мумкин.

Фойдаланувчилар учун хавфсиз муқобиллар

Тадқиқот натижасида мутахассислар шахсий маълумотлар хавфсизлигини биринчи ўринга қўювчи фойдаланувчилар учун хавфсизроқ вариантларни ҳам тавсия этишди. Хусусан, Mozilla тадқиқоти қуйидаги хулосаларни тақдим этди:

  • Эуки иловаси энг хавфсиз деб топилди, чунки у маълумотларни учинчи томонларга узатмайди;
  • Барча саломатлик маълумотлари фақат фойдаланувчининг қурилмасида сақланади;
  • Стардуст каби иловалардан фойдаланишда махфийлик созламаларини диққат билан ўрганиш тавсия этилади.
Бугунги кунда рақамли хавфсизлик ва шахсий маълумотлар ҳимояси глобал муаммога айланиб бормоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам хорижий иловалардан фойдаланишда ўзларининг нозик маълумотларини қайси компанияларга ишониб топшираётганларини таҳлил қилишлари ва имкон қадар маълумотларни фақат қурилманинг ўзида (оффлине) сақлайдиган дастурларни танлашлари мақсадга мувофиқдир.

СтардустМозиллаМахфийликТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиSpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилдиБугун, 22:55BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиБугун, 22:52Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди