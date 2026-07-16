Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқда
Аёллар саломатлигини кузатувчи машҳур Стардуст иловаси ўз фойдаланувчиларига маълумотлар дахлсизлигини вада қилган бўлса-да, амалда нозик тиббий маълумотларни таҳлилий компаниялар билан баҳам кўраётгани маълум бўлди. Mozilla тадқиқотчилари томонидан ўтказилган сўнгги ўрганишлар шуни кўрсатдики, илова фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини РуддерСтакк таҳлилий платформасига юбормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Mozilla ҳисоботига кўра, узатилаётган маълумотлар сирасига фойдаланувчининг туғилган санаси, контрацепция тури, репродуктив мақсадлари ва ҳатто ўзига хос саломатлик симптомлари киради. Гарчи Стардуст бу маълумотларни исм-шарифсиз, махсус идентификатор орқали узатаётган бўлса-да, мутахассислар буни етарли даражада анонимлик деб ҳисобламайдилар. АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) бундай идентификаторлар ёрдамида маълумотларни аниқ бир шахсга боғлаш қийин эмаслигидан бир неча бор огоҳлантирган.
Хавфсизлик вадалари ва ҳақиқатҚизиғи шундаки, Стардуст ўз веб-сайтида "Сизнинг маълумотларингиз шахсий. Нуқта" деган шиорни илгари суради. Бироқ TechCrunch нашри ва Mozilla тадқиқотчиси Шошана Водинскй ўтказган таҳлиллар бу даъволар ҳақиқатдан йироқ эканини кўрсатди. Аввалроқ компания маълумотлар "учдан-учга шифрланган" (энд-то-энд энкрйптион) эканини айтган эди, аммо тармоқ трафигини текшириш натижасида компаниянинг ўзи бу маълумотларга кириш имконига эга экани аниқланган.
Mozilla мутахассиси жами олтита шундай йўналишдаги иловани синовдан ўтказди. Натижалар шуни кўрсатдики, Стардуст фойдаланувчининг нозик саломатлик маълумотларини учинчи томон компанияси билан баҳам кўраётган ягона илова бўлиб чиқди. Бошқа иловалар маълумотларни сақлаш ёки тўловлар учун ташқи хизматлардан фойдаланса-да, айнан саломатликка оид тафсилотларни узатиш хавфли амалиёт ҳисобланади.
Стардуст вакиллари BBC Невс нашрига берган изоҳида, РуддерСтакк компанияси билан тузилган шартнома маълумотларни сотиш ёки ўз мақсадларида ишлатишни тақиқлашини таъкидлаган. Бироқ, ҳар икки компания ҳам АҚШ юрисдикциясида фаолият юритгани сабабли, ҳуқуқ-тартибот идоралари сўров юборган тақдирда, фойдаланувчи маълумотларини тақдим этишга мажбур бўлиши мумкин.
Фойдаланувчилар учун хавфсиз муқобилларТадқиқот натижасида мутахассислар шахсий маълумотлар хавфсизлигини биринчи ўринга қўювчи фойдаланувчилар учун хавфсизроқ вариантларни ҳам тавсия этишди. Хусусан, Mozilla тадқиқоти қуйидаги хулосаларни тақдим этди:
- Эуки иловаси энг хавфсиз деб топилди, чунки у маълумотларни учинчи томонларга узатмайди;
- Барча саломатлик маълумотлари фақат фойдаланувчининг қурилмасида сақланади;
- Стардуст каби иловалардан фойдаланишда махфийлик созламаларини диққат билан ўрганиш тавсия этилади.
…